Ultima dorință a Codruței Filip, înainte de divorț. Ce i-a cerut lui Valentin Sanfira? Cântărețul n-a vrut să audă

Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat oficial. Motivul separării nu a fost dezvăluit, însă Codruța a declarat că a fost cea mai mare dezamăgire a ei și că a îndurat multe. De asemenea, în cadrul unui podcast a mărturisit că i-a cerut ceva fostului ei partener, dar el nu a respectat dorința.

Vestea că Valentin Sanfira și Codruța Filip au divorțat a șocat pe toată lumea. Deși lucrurile păreau roz pe platformele de socializare, în căminul conjugal nu a fost așa. Codruța a fost invitată la un podcast, acolo unde a vorbit deschis despre separare. Ea a explicat că i-a cerut ceva important lui Valentin Sanfira, însă el nu a ținut cont de asta.

Ce i-a cerut Codruța lui Valentin

Codruța Filip și Valentin Sanfira au mers pe drumuri separate, iar ea a fost invitată la podcastul lui Cătălin Măruță pentru a vorbi despre situația prin care a trecut. Ea nu a expus motivele despărțirii, dar a făcut o dezvăluire importantă. Înainte de a semna actele de divorț, Codruța și Valentin au discutat despre problemele din relația lor. Ea ar fi fost dispusă să renunțe la separare, însă cu câteva condiții. I-a cerut fostului partener să vorbească despre tot ce s-a întâmplat între ei, să fie sincer cu ea. Acest lucru nu s-a întâmplat pentru că vedeta nu a primit nicio explicație.

A încercat prin mesaje. Într-adevăr, înainte să semnăm actele de divorț, m-a întrebat dacă mai există vreo șansă. Și atunci eu i-am spus că da, eu sunt dispusă, nu pot să spun că mai există vreo șansă, că nu mai există, dar eram dispusă să vorbesc și i-am cerut să fie sincer cu mine până la capăt. Eu consider că merit sinceritate. (…) O discuție în cadrul căreia nu am primit nicio explicație, a declarat ea.

Unde stă acum Codruța

După ce au anunțat că divorțează, Codruța a plecat din locuința în care au stat cei doi în timpul căsniciei. Ea a spus că a luat doar hainele și a plecat într-un apartament închiriat.

Eu am fost cea care a plecat de acasă. De la începutul anului nu mai stăm împreună. Eu imediat după ce m-am întors din competiție și mi-am clarificat niște lucruri și am descoperit niște lucruri, am plecat, a mai spus vedeta.

