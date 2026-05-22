A născut în mare secret: cântăreața și iubitul ei au devenit părinți! Ce nume bizar ar fi ales pentru copilul lor

De: Irina Maria Daniela 23/05/2026 | 00:30
Latto și 21 Savage și-au confirmat relația în septembrie 2025. Sursa foto: Instagram
Artista Latto pare să fi confirmat nașterea primului său copil, care a avut loc în secret. Aceasta a împărtășit imagini intime din perioada aceasta binecuvântată, iar în ele apare și 21 Savage. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Cântăreața cunoscută pentru hitul „Big Mama” a devenit mămică, potrivit Complex. A făcut anunțul cel mare pe Instagram, unde a publicat mai multe imagini emoționante din perioada în care a aflat că este gravidă, de la vizitele la ecograf și chiar din copilărie. Latto a publicat și imagini din timpul sesiunilor sale în studio, dar și de la baby shower.

Artista Latto a născut

Cu toate acestea, nu a mărturisit publicului ce sex are copilul ei și al artistului 21 Savage. Artistul apare și el, pentru scurt moment, în clipul video publicat de Latto pe Instagram. Este prezent la baby shower și mâna sa tatuată pare să ghideze aparatul de ecografie pe abdomenul ei. Acest cadru a alimentat și mai mult zvonurile că el ar fi tatăl copilului.

„O să am nevoie de un milion de dolari pe spectacol”, spune ea la finalul videoclipului, într-un moment emoționant de la finalul sarcinii.

 

Clipul video se termină cu un ecran negru pe care apare data de 29 mai, iar pe fundal se aud asistentele care strigă la ea „hai, hai, hai”. În tot acest timp, se aud sunetele aparatelor medicale, semn că tânăra de 27 de ani a născut recent în spital.

Rapperița Latto a făcut și un anunț trist pentru fani: albumul „Big Mama”, care va fi lansat la finalul lunii mai, ar putea fi ultimul din cariera sa. Albumul a fost promovat recent prin single-ul „GOMF”, realizat împreună cu GloRilla.

Cum l-ar putea chema pe bebelușul lui Savage

Pe 21 mai, după ce rapperul a publicat o imagine cu copilul său, artista Latto a postat pe Instagram o imagine cu un pumnal cu lama argintie și mânerul cu animal print, pe fundal alb imaculat. După cum speculează și fanii cuplului, este modul prin care au anunțat numele și sexul copilului.

Cel mai probabil este vorba despre un băiețel pe care îl va chema „Dagger” (n.r. pumnal). Rămâne de văzut dacă am avut sau nu drepate, atunci când cei doi părinți vor face anunțul oficial.

Cum și-a anunțat 21 Savage fanii că este tată

 

Rapperul din Atlanta a făcut și el o postare pe rețelele sociale în care le-a prezentat fanilor bebelușul. 21 Savage a sărbătorit victoria lui Arsenal în Premier League, la începutul acestei săptămâni, alături de copilul său. Artistul s-a asigurat că micuțul este îmbrăcat corespunzător momentului, punându-i un body cu Arsenal. Totuși, fața și capul bebelușului nu apar în imagini.

„Am reușit!!!!!!!! Arsenal F.C.”, a scris 21 Savage în descrierea caruselului de fotografii postat pe Instagram pe 20 mai.

