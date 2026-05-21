E însărcinată la 39 de ani! Visul vedetei TV a devenit realitate: „Ar putea fi povestea mea de basm”

De: Irina Maria Daniela 22/05/2026 | 00:30
Visul vedetei MTV a devenit realitate! Sursa foto: Instagram / captură MTV
Vedeta de reality TV Angelina Pivarnick a anunțat că este însărcinată. Vestea cea mare a fost făcută în cadrul episodului difuzat joi, 14 mai, din „Jersey Shore: Family Vacation”. Află mai multe detalii despre această veste minunată!

Angelina Pivarnick are 39 de ani și speranța că va deveni mamă începuse să îi piară. În cadrul sezonului curent din „Jersey Shore: Family Vacation”, parcursul ei în călătoria de a deveni mamă a fost în centrul atenției.

Vedeta TV a făcut marele anunț în cadrul unui episod difuzat în luna mai 2026, în care i-a arătat colegei sale de platou, Sammi Giancola, un test de sarcină pozitiv.

„Nu există nicio șansă să se fi întâmplat natural. Nu există acum donator de spermă. Nu credeam că pot rămâne însărcinată, dar, wow… sunt însărcinată. Ar putea fi un lucru minunat. Ar putea fi povestea mea de basm, drumul meu, copilul meu”, a spus Angelina.

Angelina Pivarnick este însărcinată. Sursa foto: captură MTV

Când a aflat Angelina Pivarnick că va avea un copil

Potrivit revistei Us Weekly, testele de sarcină au fost făcute la petrecerea de aniversare a fiicei colegului său de platou, Mike Sorrentino. Luna, fiica pe care o are împreună cu soția sa, Lauren Sorrentino, a împlinit 1 an. Cuplul mai are un fiu, Romeo (4 ani), și o fiică, Mia (3 ani).

Mike a distribuit un clip din episod pe Instagram joi, în care se vede cum se chinuie să nu dezvăluie informația despre testele de sarcină pozitive.

Tatăl copilului Angelinei Pivarnick este anonim?

În cadrul aceluiași episod, actrița l-a sunat pe tatăl copilului și i-a dat marea veste. În emisiune, bărbatul este menționat ca „John Doe-Nor” (un joc de cuvinte cu „donor” – donator).

„Deci, am o veste pentru tine. Sunt oficial, cu siguranță însărcinată — o să avem un copil!”, a spus Angelina la telefon.

Vestea a fost împărtășită de Angelina și fanilor de pe rețeaua socială X: „Sunt însărcinată !!!! #jsfamilyvacation”.

După ce a făcut anunțul, vedeta TV nu a mai oferit actualizări privind starea sa și nici nu a postat imagini cu burtica de gravidă.

Controversele din jurul Angelinei Pivarnick

În cadrul reality-show-ului „Jersey Shore: Family Reunion”, care se bucură de un real succes în America, Angelina a vorbit despre încercările de a rămâne însărcinată folosind donatori de spermă. A atras critici după ce a glumit despre relații cu mai mulți bărbați în speranța de a rămâne însărcinată.

„Am nevoi, și ei au nevoi. Dacă s-ar întâmpla, ar fi minunat. Aș primi cu bucurie o sarcină în viața mea chiar acum”, a spus Angelina în episodul din 7 mai.

A doua zi după difuzarea momentului, vedeta TV a mărturisit pe Instagram Story că a fost doar o glumă. Aceasta susține că are principii și valori stricte legate de viața personală și că nu o definește acea glumă.

„În urma episodului de aseară, vreau să clarific un moment care a fost în mod clar înțeles greșit. Comentariile mele au fost făcute în glumă și nu reflectă viața mea reală. Nu există ‘mai mulți bărbați’, iar acea narațiune nu este corectă. Oricine mă cunoaște cu adevărat știe ce fel de persoană sunt și valorile pe care le am, mai ales în ceea ce privește relațiile mele”, a scris ea.

