Știri » 8.000 de euro pe lună salariu în această țară din Europa. Pot aplica la joburi și românii

De: Daniel Matei 22/05/2026 | 00:50
Sursa foto: Shutterstock
Tot mai mulți europeni iau în calcul relocarea într-o altă țară pentru salarii mai mari și taxe mai mici, iar un nou clasament internațional arată care sunt cele mai atractive destinații pentru cei care vor venituri ridicate și un nivel de trai mai bun.

Pe primul loc se află Liechtenstein, unul dintre cele mai mici state din Europa, unde salariul mediu net depășește 8.000 de euro pe lună, potrivit unui studiu realizat pe baza unui „Tax-Free Relocation Index”, citat de Observator News.

Micul stat germanofon, aflat între Austria și Elveția, are aproximativ 40.000 de locuitori, însă peste 70% din forța de muncă este formată din cetățeni străini. Mulți dintre aceștia fac naveta zilnic din țările vecine sau aleg să se stabilească permanent în zonă datorită salariilor ridicate și nivelului mare de siguranță.

Potrivit clasamentului, salariul mediu net lunar din Liechtenstein ajunge la aproximativ 8.280 de euro, mult peste media analizată în studiu, de circa 3.400 de euro. Țara are unele dintre cele mai competitive taxe din Europa: impozitul pe venit pornește de la aproximativ 1,2%, iar impozitul pe profit este de 12,5%. În plus, nu există taxă pe câștigurile de capital.

Alte țări atractive pentru angajați

Pe locul al doilea în clasament se află Monaco, unde salariul mediu net lunar este estimat la aproximativ 7.730 de euro. Principatul este cunoscut pentru taxele extrem de mici și pentru faptul că rezidenții nu plătesc impozit pe venit sau taxă pe avere, cu anumite excepții pentru cetățenii francezi.

Elveția completează podiumul, cu salarii medii nete de aproximativ 6.570 de euro pe lună. Țara continuă să atragă muncitori străini datorită stabilității economice, ratei scăzute a șomajului și salariilor ridicate.

Clasamentul include și alte destinații populare printre profesioniștii internaționali, precum Insulele Cayman, Bermuda, Luxemburg, Singapore, Qatar sau Jersey, regiuni cunoscute pentru taxele reduse și veniturile mari.

Interesul pentru locurile de muncă bine plătite din afara țării rămâne ridicat și în rândul românilor. În ultimele luni, platformele europene de recrutare au publicat sute de oferte pentru muncitori calificați, tehnicieni, șoferi sau specialiști în industrie, cu salarii care ajung la câteva mii de euro lunar.

Specialiștii avertizează însă că salariile mari nu garantează automat și economii consistente. În multe dintre aceste state, costurile cu chiria, utilitățile și traiul zilnic sunt considerabil mai ridicate decât în Europa de Est.

