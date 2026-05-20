UE interzice importul de carne din Brazilia. Ce nereguli au fost descoperite de Comisia Europeană

De: Daniel Matei 20/05/2026 | 16:26
Comisia Europeană a decis că Brazilia trebuie să demonstreze conformitatea completă cu regulile UE privind utilizarea antibioticelor în creșterea animalelor, pentru a putea continua exporturile de carne către blocul comunitar.

Măsura vine în contextul în care Uniunea Europeană a actualizat lista țărilor autorizate să exporte produse de origine animală, iar Brazilia nu a mai fost inclusă pe această listă, ceea ce înseamnă că accesul său pe piața europeană ar putea fi restricționat începând din septembrie 2026.

Potrivit Reuters, decizia a fost luată de un comitet de experți ai statelor membre și vizează respectarea strictă a regulilor UE privind antimicrobienele, care interzic utilizarea antibioticelor pentru accelerarea creșterii animalelor. Comisia Europeană a confirmat miercuri că Brazilia a fost exclusă de pe lista ţărilor autorizate să exporte carne şi produse de origine animală către Uniunea Europeană.

„Aşa cum subliniem întotdeauna, siguranţa alimentară este o prioritate pentru noi, motiv pentru care avem unele dintre cele mai stricte reglementări privind siguranţa alimentară din lume. Conform acestor reglementări, utilizarea antibioticelor pentru a promova creşterea sau a spori randamentul animalelor este interzisă”, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al UE pentru sănătate, Eva Hrncirova.

Aceasta a adăugat că UE „aplică evident aceleaşi măsuri ţărilor care doresc să exporte către Uniunea Europeană”.

Exporturile ar putea fi reluate dacă Brazilia se conformează

Oficialii europeni au precizat că interdicția nu este definitivă, iar exporturile ar putea fi reluate dacă Brazilia demonstrează că respectă integral standardele sanitare europene pe tot parcursul ciclului de producție al animalelor.

Comisia Europeană susține că toate produsele importate trebuie să respecte aceleași reguli ca cele din interiorul Uniunii Europene, inclusiv interdicția utilizării antibioticelor ca promotori de creștere.

Decizia vine într-un moment sensibil, la scurt timp după intrarea în aplicare provizorie a acordului comercial UE–Mercosur, care vizează liberalizarea schimburilor agricole dintre Europa și mai multe state din America de Sud, inclusiv Brazilia.

Guvernul din Brazilia va contesta măsura

Brazilia este unul dintre cei mai mari exportatori de carne de vită și carne de pasăre la nivel global, iar piața europeană reprezintă un partener comercial important pentru sectorul său agricol.

Guvernul brazilian a transmis că a primit decizia cu surprindere și a anunțat că va încerca să o conteste, purtând discuții cu oficialii europeni pentru clarificarea cerințelor și evitarea pierderii accesului la piața UE, notează Euronews.

