Schimbare importantă pentru pensionari. Cine poate să nu mai plătească CASS începând de luna viitoare

Casa Națională de Pensii Publice și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vin cu noi măsuri importante privind contribuțiile la sănătate pentru pensionarii care au peste 3.000 de lei lunar și trebuie să plătească impozit.

O nouă regulă a fost publicată în Monitorul Oficial zilele acestea. Ea actualizează, de fapt, legislația cu privire la pensionarii care locuiesc peste hotare. O parte dintre aceștia ar urma să nu mai plătească de luna următoare CASS. Pentru a fi exceptați de la plată trebuie să îndeplinească anumite condiții. Noul ordin este deja în vigoare, iar impactul pe care îl are asupra pensionarilor români din străinătate este unul major.

Cine nu mai trebuie să plătească CASS

Modificările vin pentru pensionarii români care își declară domiciliul sau locul de ședere într-un alt stat. Aceștia vor primi o notificare prin care sunt anunțați de noile măsuri. Este vorba în special de cei care primesc o pensie de peste 3.000 de lei lunar. Ce trebuie oamenii care vor să nu mai plătească CASS este să demonstreze că sunt asigurați la sănătate în țara în care locuiesc. Ei trebuie să trimită o cerere, alături de documentele justificative.

De asemenea, regula se aplică celor care au ședere în statele Uniunii Europene, Spațiul Economic European, Regatul Unit sau Elveția – adică Italia, Spania, Germania, Franța, Belgia, Marea Britanie și Elveția. Astfel, cei care nu mai contribuie la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate își vor pierde calitatea de asigurat. Acest lucru presupune că serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale decontate prin Fond nu mai sunt disponibile pe teritoriul țării.

Cum trimit pensionarii români documentele

Pensionarii pot trimite documentele către casa de asigurări de sănătate prin poștă, e-mail, fax sau chiar prin intermediul unui reprezentant legal. Termenul de analiză este de 30 de zile de la data înregistrării. Procesul este unul simplu, mai ales că în fiecare primă zi lucrătoare a lunii, casele de asigurări de sănătate vor comunica caselor teritoriale de pensii, numele românilor care sunt exceptați de la plată.

În cazul persoanelor care vor fi exceptate de la plata contribuțiilor la Fond, fișierul va conține la câmpul „Stare“ mențiunea „nerezident“ și la câmpul „Data stării“ se va indica data de la care persoanei în cauză nu i se mai rețin contribuțiile la Fond, arată ordinul.

