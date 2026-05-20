Acasă » Știri » Schimbare importantă pentru pensionari. Cine poate să nu mai plătească CASS începând de luna viitoare

Schimbare importantă pentru pensionari. Cine poate să nu mai plătească CASS începând de luna viitoare

De: Denisa Crăciun 20/05/2026 | 16:54
Schimbare importantă pentru pensionari. Cine poate să nu mai plătească CASS începând de luna viitoare
Românii exceptați la plată CASS
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Casa Națională de Pensii Publice și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vin cu noi măsuri importante privind contribuțiile la sănătate pentru pensionarii care au peste 3.000 de lei lunar și trebuie să plătească impozit.

O nouă regulă a fost publicată în Monitorul Oficial zilele acestea. Ea actualizează, de fapt, legislația cu privire la pensionarii care locuiesc peste hotare. O parte dintre aceștia ar urma să nu mai plătească de luna următoare CASS. Pentru a fi exceptați de la plată trebuie să îndeplinească anumite condiții. Noul ordin este deja în vigoare, iar impactul pe care îl are asupra pensionarilor români din străinătate este unul major.

Cine nu mai trebuie să plătească CASS

Modificările vin pentru pensionarii români care își declară domiciliul sau locul de ședere într-un alt stat. Aceștia vor primi o notificare prin care sunt anunțați de noile măsuri. Este vorba în special de cei care primesc o pensie de peste 3.000 de lei lunar. Ce trebuie oamenii care vor să nu mai plătească CASS este să demonstreze că sunt asigurați la sănătate în țara în care locuiesc. Ei trebuie să trimită o cerere, alături de documentele justificative.

De asemenea, regula se aplică celor care au ședere în statele Uniunii Europene, Spațiul Economic European, Regatul Unit sau Elveția – adică Italia, Spania, Germania, Franța, Belgia, Marea Britanie și Elveția. Astfel, cei care nu mai contribuie la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate își vor pierde calitatea de asigurat. Acest lucru presupune că serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale decontate prin Fond nu mai sunt disponibile pe teritoriul țării.

Cum trimit pensionarii români documentele

Pensionarii pot trimite documentele către casa de asigurări de sănătate prin poștă, e-mail, fax sau chiar prin intermediul unui reprezentant legal. Termenul de analiză este de 30 de zile de la data înregistrării. Procesul este unul simplu, mai ales că în fiecare primă zi lucrătoare a lunii, casele de asigurări de sănătate vor comunica caselor teritoriale de pensii, numele românilor care sunt exceptați de la plată.

În cazul persoanelor care vor fi exceptate de la plata contribuțiilor la Fond, fișierul va conține la câmpul „Stare“ mențiunea „nerezident“ și la câmpul „Data stării“ se va indica data de la care persoanei în cauză nu i se mai rețin contribuțiile la Fond, arată ordinul.

VEZI ȘI: 360 lei mai puțin la pensie, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează

Categoria de pensionari din România care primesc 545 lei în plus la pensie

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Criminalul Emil Gânj, descris de judecător ca fiind „incapabil de autocontrol”. Avertismentul dur pentru autorități
Știri
Criminalul Emil Gânj, descris de judecător ca fiind „incapabil de autocontrol”. Avertismentul dur pentru autorități
Test de inteligență | Nu toate numerele inversate din imagine sunt 99. Găsiți-l pe singurul diferit!
Știri
Test de inteligență | Nu toate numerele inversate din imagine sunt 99. Găsiți-l pe singurul diferit!
Vacanța de lux care trece prin România și costă cât o mașină nouă
Mediafax
Vacanța de lux care trece prin România și costă cât o mașină nouă
Cum se spală bani prin ONG-uri. Finanțările opace ale organizațiilor permit intrări de bani negri care ies curați. 5 exemple care au zguduit Europa. Realitatea a determinat Parlamentul European să reglementeze situația
Gandul.ro
Cum se spală bani prin ONG-uri. Finanțările opace ale organizațiilor permit intrări de...
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o...
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele turiștilor români
Adevarul
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un...
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să...
Oficial! Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Mediafax
Oficial! Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Parteneri
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a văzut aproape tot prin bikini
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cel mai nou cuplu din showbiz, Steve Ant și Alina Oprea de la „Desafio”, se destăinuie! Declarații în premieră! Ce a putut să spună grecul despre Ramona Olaru?!
Click.ro
Cel mai nou cuplu din showbiz, Steve Ant și Alina Oprea de la „Desafio”, se...
Iranul amenință cu escaladarea războiului „dincolo de regiune”: „Loviturile noastre devastatoare vă vor zdrobi”
Digi 24
Iranul amenință cu escaladarea războiului „dincolo de regiune”: „Loviturile noastre devastatoare vă vor zdrobi”
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre...
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Promotor.ro
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea”...
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din...
Oferta Kaufland pentru sculele Parkside utile în gradină și atelier
go4it.ro
Oferta Kaufland pentru sculele Parkside utile în gradină și atelier
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Cum se spală bani prin ONG-uri. Finanțările opace ale organizațiilor permit intrări de bani negri care ies curați. 5 exemple care au zguduit Europa. Realitatea a determinat Parlamentul European să reglementeze situația
Gandul.ro
Cum se spală bani prin ONG-uri. Finanțările opace ale organizațiilor permit intrări de bani negri...
ULTIMA ORĂ
Criminalul Emil Gânj, descris de judecător ca fiind „incapabil de autocontrol”. Avertismentul dur ...
Criminalul Emil Gânj, descris de judecător ca fiind „incapabil de autocontrol”. Avertismentul dur pentru autorități
Test de inteligență | Nu toate numerele inversate din imagine sunt 99. Găsiți-l pe singurul diferit!
Test de inteligență | Nu toate numerele inversate din imagine sunt 99. Găsiți-l pe singurul diferit!
Georgiana e căutată sub dărâmăturile unei clădiri din Germania care a explodat. Tânăra de 25 ...
Georgiana e căutată sub dărâmăturile unei clădiri din Germania care a explodat. Tânăra de 25 de ani era în vacanță cu logodnicul și o prietenă
Oamenii născuți în aceste 4 luni au o calitate rară. Văd binele chiar și acolo unde alții nu-l ...
Oamenii născuți în aceste 4 luni au o calitate rară. Văd binele chiar și acolo unde alții nu-l observă
Cine este ispita Daniel Alex de la Insula Iubirii 2026. Cu ce se ocupă
Cine este ispita Daniel Alex de la Insula Iubirii 2026. Cu ce se ocupă
Zodia care rămâne singură pe final de primăvară. Mihai Voropchievici: „E momentul să lași ...
Zodia care rămâne singură pe final de primăvară. Mihai Voropchievici: „E momentul să lași în urmă relațiile care nu îți mai aduc liniște”
Vezi toate știrile