Categoria de pensionari din România care primesc 545 lei în plus la pensie

Peste 850.000 români primesc lunar o pensie mai mică decât cea medie garantată. Din acest motiv, statul le oferă sume suplimentare cuprinse între 400 și 600 de lei. Locuitorii unui județ din România primesc 545 de lei, aproape de suma maximă posibilă.

Pensiile din țara noastră sunt destul de mici, mai ales că indexarea nu a mai avut loc. Pe de altă parte, peste 850.000 de pensionari primesc lunar mai puțini bani, chiar dacă au avut stagiul minim de cotizare de 15 ani. Acest lucru se datorează faptului că nu au reușit să atingă nivelul pensiei minime sociale. Așadar oficialii statului au venit cu o soluție inedită pentru această categorie de pensionari și anume să ofere sume suplimentare lunar.

Cine primește 545 de lei în plus la pensie

Stagiul minim de cotizare de 15 ani este obligatoriu pentru acordarea pensiei în România. Cu toate acestea, peste 850.000 de români, care au realizat stagiul de cotizare și au îndeplinit toate celelalte condiții primesc lunar o pensie mai mică decât cea medie garantată. Motivul principal este că nu au atins nivelul pensiei minime sociale care este de 1.281 de lei.

De aceea, în mai multe județe din țară se completează cu sume suplimentare. Banii se distribuie diferit de la un oraș la altul. Categoria de pensionari cărora se acordă lunar 545 de lei sunt locuitorii județului Alba. În acest județ, în jur de 13.816 de pensionari primesc suma suplimentară menționată pentru a putea ajunge la cea minimă stabilită.

Venituri mici pentru pensionarii români

Suma suplimentară acordată de stat este un beneficiu enorm pentru pensionarii români. Chiar și așa, veniturile lor rămân reduse, astfel că nu pot face față nevoilor de zi cu zi. În prezent, aproximativ 1.900.000 de pensionari primesc pensii sub pragul de 2.000 de lei. Situația este diferită dacă facem referire la pensia medie pentru limita de vârstă. Această categorie de români primește în jur de 3.166 lei pe lună.

Pe lângă pensia pentru limita de vârstă există și alte categorii de pensii acordate românilor. Pensia de invaliditate este una foarte importantă și peste 392.000 de oameni primesc lunar aproximativ 1.086 de lei. Suma este în scădere față de lunile precedente, mai exact cu 3 lei. În sistemul public din țara noastră este pusă la dispoziție și pensia de urmaș. Valoarea medie este de 1.523 de lei pe lună.

