Decizie importantă pentru pensiile private. Banii din Pilonul II ar putea susține industria de armament

O inițiativă legislativă depusă în Senat și semnată de parlamentari din toate formațiunile politice – PSD, AUR, PNL, UDMR și USR – propune modificarea regulilor astfel încât fondurile de pensii administrate privat să poată direcționa investiții și către companii din domeniul apărării, securității și industriei de armament convențional. Proiectul are susținere politică transversală, ceea ce îl face foarte probabil să fie adoptat.

Contribuțiile românilor la sistemul de pensii sunt împărțite între fondul public și Pilonul II, unde 4,75% din venitul brut este administrat de companii private care investesc banii pentru a genera randament.

Decizie importantă pentru pensiile private

Noua propunere legislativă extinde aria în care aceste fonduri pot investi, incluzând explicit sectorul militar, considerat în prezent unul dintre cele mai profitabile la nivel global, în contextul conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu.

Inițiatorii proiectului susțin că modificarea are rolul de a crea noi oportunități investiționale pentru participanții la Pilonul II, fără a depăși limitele prudențiale deja existente.

„Adoptarea prezentei propuneri legislative este de natură să producă un dublu efect benefic: pe de o parte, permite diversificarea prudentă a portofoliilor fondurilor de pensii și accesul la oportunități investiționale în sectoare strategice, în interesul participanților, cu menținerea excluderilor ferme pentru arme interzise/controversate”, afirmă aceştia.

Banii din Pilonul II ar putea susține industria de armament

Textul depus prevede introducerea unui nou alineat în Legea nr. 411/2004, prin care administratorii fondurilor de pensii vor putea include în portofoliu valori mobiliare emise de societăți din industria de apărare, cu condiția respectării regulilor de diversificare și a cadrului prudențial.

Conform proiectului, „investițiile prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. d) pot include investiții în valori mobiliare emise de societăți care desfășoară activități în domeniul apărării, securității, industriei de armament convențional, inclusiv activități cu dublă utilizare (dual-use), cu respectarea regulilor prudențiale prevăzute de prezenta lege și a limitelor de diversificare aplicabile”.

CITEŞTE ŞI: Ce pensie primești în Germania după numai 5 ani de muncă. Calculul care a stârnit reacții

Asociațiile de proprietari schimbă regulile după noua decizie a judecătorilor. Ce trebuie să știe cei care au boxe la bloc