Lovitură pentru Volodimir Zelenski. Fostul șef al Administrației Prezidențiale, Andrii Yermak, a fost arestat

Andrii Yermak, unul dintre cei mai influenți oameni din Ucraina și fost șef al administrației prezidențiale a lui Volodimir Zelenski, a fost plasat în arest preventiv într-un dosar de spălare de bani.

Decizia a fost luată joi de Curtea Anticorupție din Ucraina, care a stabilit și o cauțiune de aproximativ 3,2 milioane de dolari. Procurorii îl acuză pe Yermak că ar fi fost implicat într-o schemă prin care aproximativ 10,5 milioane de dolari ar fi fost spălați prin intermediul unui proiect imobiliar de lux din apropierea Kievului, potrivit Reuters.

Andrii Yermak a fost arestat

Fostul oficial a negat toate acuzațiile și a anunțat că va contesta decizia în instanță. El a declarat că nu dispune în prezent de suma necesară pentru plata cauțiunii.

„Nu am acești bani, iar avocatul meu va încerca acum să obțină suma necesară pentru cauțiune cu ajutorul prietenilor și apropiaților. Echipa mea juridică va depune apel. Vom folosi toate căile legale pentru a obține dreptate și pentru a afla adevărul”, a declarat Yermak pentru presă după ce instanța a anunțat decizia.

Autoritățile ucrainene l-au desemnat luni pe Yermak drept suspect într-o anchetă majoră de corupție. Arestarea sa reprezintă cea mai apropiată intervenție a procurorilor anticorupție de cercul restrâns al președintelui Volodimir Zelenski.

Într-un comunicat, agențiile anticorupție din Ucraina au transmis că Yermak este suspectat că ar fi făcut parte dintr-un grup infracțional care a spălat aproximativ 10,5 milioane de dolari prin intermediul unui complex rezidențial de lux din apropierea capitalei Kiev.

Este unul dintre cei mai influenți oameni din Ucraina

Yermak era considerat de mulți al doilea cel mai puternic om din Ucraina după Zelenski, având o influență uriașă asupra politicii ucrainene, deși ocupa o funcție pentru care nu fusese ales prin vot.

Fost producător de film și avocat specializat în industria divertismentului, Yermak apărea frecvent alături de președinte la evenimente publice și fusese, de asemenea, principalul negociator al Kievului în discuțiile de pace cu Rusia, susținute de Statele Unite.

Demisia sa, survenită în cursul anului trecut, a venit în contextul unei ample reorganizări guvernamentale menite să restabilească încrederea în Administrația Prezidențială, afectată de acuzații privind concentrarea excesivă a puterii.

Potrivit unor analiști, acuzațiile împotriva lui Yermak nu reprezintă o amenințare imediată pentru Zelenski, însă ar putea provoca pe termen lung prejudicii de imagine, mai ales dacă liderul ucrainean va candida pentru un nou mandat după încheierea războiului.

CITEȘTE ȘI:

Condiția pusă de Vladimir Putin pentru încetarea războiului din Ucraina. Mesaj direct pentru Zelenski

Volodimir Zelenski a ajuns în vizită la București. Președintele ucrainean a avertizat cu privire la unele atacuri cu drone din partea Rusiei