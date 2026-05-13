De: Elisa Tîrgovățu 13/05/2026 | 17:36
Kremlinul a transmis din nou un mesaj în care a menționat condițiile pe care Rusia le consideră necesare pentru încetarea focului în Ucraina și pentru începerea negocierilor de pace.

Declarația a fost transmisă de Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, care a afirmat, conform Interfax, că decizia depinde în totalitate de un ordin emis de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Condiția principală: Retragerea trupelor din regiunea Donbas

Oficialul de la Kremlin a reiterat poziția Moscovei, potrivit căreia un acord de pace și încetarea ostilităților ar putea avea loc doar în condițiile retragerii trupelor ucrainene din regiunea Donbas.

„Pentru ca încetarea focului să aibă loc și să se deschidă un coridor către negocieri de pace pe deplin, așa cum a menționat deja președintele în iunie, cu un an în urmă, în fața conducerii Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Zelenski trebuie să dea ordin forțelor armate ale Ucrainei să înceteze focul și să părăsească teritoriul Donbasului, să părăsească teritoriul regiunilor ruse”, a declarat el jurnaliștilor, răspunzând la întrebarea privind măsurile pe care Kievul trebuie să le ia pentru a pune capăt conflictului, despre care Moscova a vorbit în repetate rânduri.

Dmitri Peskov a mai precizat faptul că, în opinia Kremlinului, abia după retragerea trupelor ucrainene ar putea începe discuțiile dintre cele două părți.

„În acel moment va avea loc încetarea focului, iar părțile se vor putea angaja în liniște în negocieri care, apropo, vor fi inevitabil foarte complexe și vor conține o mulțime de detalii importante”, a adăugat reprezentantul Kremlinului.

Aceste afirmații apar pe fondul continuării luptelor dintre Rusia și Ucraina, în condițiile în care șansele unei înțelegeri de pace rămân reduse. Kremlinul solicită de mai mult timp recunoașterea anexării teritoriilor aflate sub control rus în estul și sudul Ucrainei, însă autoritățile de la Kiev refuză categoric orice compromis legat de cedarea unor regiuni.

