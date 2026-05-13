Marian Godină rupe tăcerea despre Cristi Boureanu. Detaliul care i-a surprins pe fani

De: David Ioan 13/05/2026 | 17:36
Foto: Captură Antena 1
Marian Godină a vorbit deschis despre experiența din Republica Dominicană și despre relația neașteptat de bună pe care a avut‑o cu Cristian Boureanu în timpul competiției Survivor România. Fostul concurent a fost eliminat după duelul pierdut cu Gabi Tamaș, însă a rămas cu impresii puternice despre oamenii alături de care a trăit săptămâni întregi în condiții extreme.

După înfrângerea de la jocul de recompensă, Marian Godină a cerut să fie trimis la duel, iar confruntarea cu fotbalistul Gabi Tamaș s‑a încheiat cu scorul de 3‑0 în favoarea acestuia. Polițistul a părăsit astfel competiția, dar a continuat să vorbească despre culisele trăite în Republica Dominicană.

Marian Godină a explicat că, în ciuda aparențelor, s‑a înțeles foarte bine cu Cristian Boureanu, deși înainte de plecare se aștepta la o relație tensionată.

„Cristi Boureanu, deși la televizor observ că nu s-a văzut lucrul acesta, paradoxal noi doi ne-am înțeles foarte bine acolo. E unul dintre oamenii care mi-au plăcut cel mai mult de acolo. Inteligența lui e de admirat, e foarte inteligent. Nu mă așteptam să mă înțeleg cu el. Ba din contră, mă așteptam să îmi fie greu să stau lângă el, dar s-a dovedit a fi unul dintre cei mai faini de acolo pentru mine. Mi-a plăcut la el că îl puteam înțepa, dar știam că peste câteva minute el nu mai avea o problemă, râdeam împreună.”, a spus Marian Godină.

Detaliul care i-a surprins pe fani

Fostul concurent a subliniat că, dincolo de tensiunile inerente competiției, au existat și momente plăcute, iar în cazul lui și al lui Cristian Boureanu acestea au dus la o relație apropiată, departe de rivalitatea pe care mulți o anticipau.

Marian Godină a vorbit și despre lipsurile care l‑au afectat cel mai mult în timpul concursului, de la haine curate și produse de igienă până la imposibilitatea de a‑și contacta familia.

„La Survivor am fost fix așa cum sunt eu, nu am încercat să cosmetizez nimic, de aceea am și făcut greșeli uneori. Am trăit experiența completă, am fost singurul concurent care nu a vorbit niciodată acasă și singurul care nu a avut ocazia să se tundă, bărbierească sau să se aranjeze. Am stat atâtea zile în exil, singur, doar eu cu gândurile mele. A fost și asta o experiență extraordinară pentru mine.”, a mai spus acesta.

