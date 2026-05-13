Chinul prin care trece Răzvan Fodor, în timp ce soția lui filmează pentru Asia Express: ”Nu pot să funcționez!”

Irina Fodor se află la filmările noului sezon Asia Express, iar soțul ei, Răzvan Fodor a rămas acasă. A trecut mai bine e o lună jumate, iar acum actorul a decis să dezvăluie prin ce momente trece.

Răzvan și Irina trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste. Cei doi au o căsnicie îndelungată și sunt de nedespărțit. Cu toate acestea, a trecut mai bine de o lună jumate de când soția artistului este plecată peste hotare. Ea lipsește motivat și asta pentru că se află la filmările noului sezon Asia Express, acolo unde are rolul de prezentatoare de mai mulți ani. Pe de altă parte, actorul a rămas acasă alături de fetița lor, iar acum a vorbit pentru prima dată pe rețelele de socializare despre provocările prin care trece în această perioadă, dar și cum se descurcă cu Diana.

Răzvan Fodor trece prin momente grele

Irina și Răzvan formează unul dintre cele mai puternice cupluri din showbizz-ul românesc, iar asta au demonstrat de fiecare dată. Cei doi se postează adesea pe rețelele de socializare, acolo unde își exprimă iubirea. De această dată, Răzvan, rămas singur acasă, a făcut o mărturisire neașteptată. El a devenit vulnerabil și le-a povestit fanilor săi că îi este foarte dor de Irina, aflată în Asia Express.

După mai bine de 50 de zile, îmi arăt și eu fața pe aici pentru că mă simt bine. Din momentul ăsta mai am încă 10 zile și mi se întoarce franțuzoaica acasă, a declarat el.

În plus, a mai adăugat cuvinte de admirație la adresa soției lui și a explicat că fără ea nu își poate desfășura activitățile zilnice așa cum și-ar dori.

Da, numiți-mă fătălău, da, sunt un fătălău! Deci eu fără nevastă-mea nu pot să funcționez, ce să vă zic?, a mai spus Răzvan Fodor în mediul online.

Cum se descurcă Răzvan Fodor cu fiica sa, Diana

Pe lângă dorul care îl apasă, Răzvan trebuie să rămână cu capul pe umeri și să se îngrijească de fiica sa, Diana. Aceasta este în clasa a-VIII-a, așadar urmează Evaluarea Națională, o etapă importantă din viața unei eleve. Din acest motiv, artistul a preluat responsabilitățile, a dus-o la meditații și s-a ocupat de tot ce înseamnă pregătire academică. Totuși, recunoaște că asta l-a cam solicitat.

Am avut și eu alte treburi cu Diana, care e clasa a opta și… da, mi-am bătut capul cu ea. Cu meditații, cu simulări, cu verificări și tot așa, a adăugat actorul.

