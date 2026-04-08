Ce face Răzvan Fodor, în timp ce Irina Fodor este la Asia Express. Imaginile au fost făcute publice!

În absența Irinei, plecată pentru filmările emisiunii Asia Express, Răzvan Fodor își ocupă timpul într-un mod cât se poate de relaxat și plin de voie bună. Când va reveni și va vedea ce a făcut între timp, surpriza va fi garantată. Un lucru e sigur însă: el știe cum să se bucure de libertate și să trăiască fiecare clipă după propriul plac.

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai solide și îndrăgite cupluri din România. Relația lor durează de mulți ani. Povestea lor de dragoste s-a împlinit prin venirea pe lume a unei fiice superbe, care astăzi se află deja în perioada adolescenței.

De curând, Irina Fodor a pornit într-o nouă aventură, fiind plecată la filmările pentru sezonul proaspăt al emisiunii Asia Express. Chiar dacă asta înseamnă să stea o perioadă mai lungă departe de familie și de confortul de acasă, proiectul îi aduce multă satisfacție și entuziasm.

Ce face Răzvan Fodor în lipsa Irinei

Prietenia strânsă dintre Răzvan Fodor și Radu Vâlcan este bine cunoscută. Cei doi obișnuiesc să se întâlnească frecvent și să petreacă timp împreună. Așa s-a întâmplat și de această dată. În timp ce Irina Fodor este ocupată cu filmările și stă departe de casă, soțul ei a ales să-i facă o vizită bunului său prieten.

Radu Vâlcan, revenit recent din Thailanda, s-a retras pentru o perioadă la casa de la țară. Acolo se bucură de liniște alături de familie. Nu demult, prezentatorul a publicat o fotografie în care apare împreună cu Răzvan Fodor, însoțită de un mesaj care lasă de înțeles că acesta se descurcă excelent în bucătărie.

„A venit Răzvi în vizită. Ce frumos este să fii înconjurat de oameni frumoși, dar să și gătească”, a scris Radu Vâlcan, pe Instagram.

