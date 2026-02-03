Răzvan Fodor și fata cu 11 ani mai tânără. Poveste de dragoste, nebunii pe patul de spital și inel de logodnă

Am găsit o poză în arhiva CANCAN.RO capsată cu un bilet de externare din spital de acum 21 de ani! Când era tataie tânăr! Am ridicat din umeri neînțelegând despre ce este vorba, dar pe seară ne-a lovit și ne-am amintit care-i faza cu spitalul. Răzvan Fodor, rockerul convertit în actor de telenovele, și Catrinel Menghia, fotomodelul în devenire, formau cuplul WOW al momentului. Romeo și Julieta versiunea românească, cu inel de logodnă și nebunii pe un pat de spital. Dar să nu ne grăbim, că întâi dorim să vorbim despre fotografie.

În bar, normal – Lumea ieșea în bar pe atunci!

Stabilită la București, Catrinel Menghia amețea inimile multor băieți de oraș. Primei „victime” nu i-au fost de folos nici banii, nici funcția tatălui. Era vorba de Fiul președintelui Senatului. Acesta nu accepta înfrângerea și trecea la amenințări. „M-a sunat într-o seară un tip care s-a dat drept Mihai Văcăroiu și m-a amenințat că, dacă nu vreau să merg la el de bunăvoie, o să mă aducă cu forța. Eu nici nu știam cum arată!”, susținea atunci Catrinel.

În timpul filmărilor pentru videoclipul „Cerceii tăi” al formației Krypton, manechinul ieșean i-a picat cu tronc chiar solistului trupei. „Imediat după filmări, am ieșit, mai mulți, la terasa California. Oare asta să fie poza noastră? A doua seară, Răzvan o invita la o plimbare romantică prin Herăstrău, pă vechi! Tremuram de bucurie când m-a sunat!”, își amintea Catrinel.

Barul era bar pe atunci! Se fuma, era fum, muzică tare, alcool. Cum trebuie, nu ca azi pe vremurile astea corect politic. Plecai de îți miroseau hainele de zici că băgasei cărbuni la grătar la mici la Obor. Răzvan fuma și el ca un rocker, viitor actor de telenovele. El pe scaun, ea? Pe el. Erau anii în care iubirea se manifesta Domnule peste tot! Nu îți era rușine să te ții de mână, să ții o fată în poală. Se țineau și de mână. Probabil era bar cu muzică live căci ambii par a privi spre scenă. Frumoși de să-i pici cu ceară. Latino lovers!

Și dacă tot a venit vorba de scenă, să intre în scenă cuplul de atunci. Cum a fost? Ce a fost? Cât a durat?

Răzvan și Catrinel – Nebuni după dragoste

Până la plecarea frumoasei la Milano, Catrinel și Răzvan erau nedespărțiți, stârnind gelozii de ambele tabere de admiratori. „Auzisem că Jojo este foarte interesată de Răzvan, dar știu că nu este un sentiment reciproc. Răzvan mi-a spus că numai pe mine mă iubește și este de ajuns!”, susținea Catrinel.

Cele șase săptămâni petrecute de Catrinel în Italia nu au reușit să domolească focul. „Vorbeam în fiecare zi la telefon, i-am luat și un cadou, pentru că fusese ziua lui pe 22 iulie, iar la întoarcere m-a așteptat la aeroport, cu un trandafir roșu. Prietenii care veniseră cu el mi-au spus că era atât de emoționat, încât era să rupă floarea!”, afirma pe atunci ieșeanca

Revenită de la Milano, manechinul ieșean Catrinel Menghia era cu capul în nori și cu ochii numai pe Răzvan Fodor, solistul formației Krypton. „Am înnebunit pe toată lumea cu Răzvan, dar așa e dragostea: nebună și oarbă!”

Să nu-mi spui că ați făcut dragoste în spital!

Catrinel Menghia devenea atunci logodnica lui Răzvan. Dacă următorul pas urma să fie spre căsătorie sau nu, ei nu știau, dar au aflat destul de rapid. Cele două vedete formau un cuplu frumos, dar și nonconformist. Au făcut dragoste chiar și pe patul de spital.

Răzvan, în urma unei amigdalite, a stat trei zile internat în spital, iar Catrinel i-a fost alături. „M-a dădăcit non-stop. Două nopți a dormit cu mine, în rezervă”, declara Răzvan pentru presa vremii. Întrebat dacă au făcut dragoste în spital, el a răspuns fără ezitare: „De ce? E interzis? Dacă am făcut, ne amendează cineva?”

Inelul de logodnă l-a cumpărat cu o prietenă de-a ei, care îi cunoștea mărimea inelarului. „Sunt o catastrofă când vine vorba de cadouri”,spunea atunci Răzvan. Despre diferența de vârstă de 11 ani, el era fără grii: „Am mai avut relații cu fete mai mici decât mine. Chiar jurasem că voi căuta pe cineva de seama mea. Dar m-a cucerit. E o dulce. N-ai cum să n-o iubești”.

Catrinel despuiată – Când legea își spune cuvântul

Catrinel, atunci un manechin de o varstă certată cu legea, apărea în costumul Evei într-o revistă pentru bărbați din Italia. De asta plecase la Milano. Două fotografii nud ale ei au apărut într-un număr al revistei „GQ”, ediția italiană. Iar în textul explicativ se menționa negru pe alb că este înnebunită după hard rock și are 18 ani. Greșeală.

Fără acea precizare, fotografiile în care Catrinel apare „îmbrăcată” numai cu un lanț auriu nu ar fi putut apărea în nicio publicație occidentală. Cel puțin nu fără acordul părinților. Iar în cazul ei, părinții și-au dat acordul doar ca fiica lor să fie impresariată de MBA. Atât. Nu a fost vorba nicăieri despre un acord explicit referitor la fotografii nud.

Vârsta ei deschidea discuții de legalitate și avocații își dădeau cu părerea. Conform dreptului internațional, comunitar și intern italian, atunci când o persoană în vârstă de 16 ani apare nud într-o revistă italiană, fără încuviințarea părinților, fapta se circumscrie unei sintagme catastrofale din punct de vedere juridic. Publicarea și distribuirea unui astfel de material poate fi interpretată drept „exploatare”, pedepsindu-se cu închisoare cumulată cu amendă. Totuși la final, tărășenia a trecut pe sub radarul legii.

Distanța ne-a despărțit – Final de poveste

De ce s-a destrămat cel mai sexy cuplu autohton? Speculațiile nu au ezitat să apară: că fotomodelul l-ar fi înșelat pe Fodor cu Mutu sau cu un om de afaceri, că prietenii au sfătuit-o pe Catrinel că merită ceva mai bun.

Întrebată despre despărțire, Catrinel declara: „Nu ne-am certat. Pur și simplu ne-am răcit unul de celălalt în ultimele luni. Cred că la noi s-a potrivit dictonul ‘ochii care nu se văd se uită’. Eu în ultima vreme am fost aproape tot timpul plecată din țară. Cu câteva luni în urmă am plecat în SUA și cam atunci a început totul. Răzvan e cu ale lui, eu cu ale mele. Nu mai avem timp unul de celălalt. Relația s-a sfârșit de la sine și nu a încetat în urma vreunor certuri”.

Răzvan Fodor a fost și mai categoric: „Nu mă mai interesează absolut nimic! Nu mai vreau să vorbesc despre acest subiect. Iar când voi avea altă relație, voi avea grijă să fiu foarte discret”.

Lovitura de grație? Nu a trecut multă vreme și Catrinel se căsătorea cu un om de afaceri italian. Și uite așa, trist, se încheie povestea noastră cu aromă de Romeo și Julieta. Un Romeo și o Julieta mai moderni. Romeo a rămas burlac și cu ochii în soare, iar Julieta s-a căsătorit cu altcineva, mai bine poziționat.

CITEȘTE ȘI: Cum arăta acum 20 de ani cel ce a dat rockul pe telenovele: poza cu Răzvan Fodor, găsită în redacție într-o cutie de chitară electrică

DJ Wanda și Burlacul Barboni, poze „interzise” și un scandal de manual monden