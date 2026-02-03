Cum e să-l ai „socru” pe Florin Salam. Iubitul lui Betty a dat tot din casă! Un pas e deja făcut, urmează altul!

Betty Salam e mai fericită ca niciodată! Cântăreața și-a refăcut viața alături de noul ei iubit, Roberto Tudor, și strălucește la brațul lui. Cei doi și-au făcut apariția la avanpremiera filmului „Băieți de oraș”, în cadrul căruia tatăl ei celebru, Florin Salam, apare. Îndrăgostiți și plini de emoție, Betty și Roberto au făcut dezvăluiri despre începutul poveștii lor de iubire. Tânăra a primit un inel de la iubitul ei, dar nu au oficializat încă relația. Spun că urmează să facă și acest pas și vor să pregătească totul în cel mai mic detaliu. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO cei doi nu s-au ferit să facă dezvăluiri despre povestea lor de iubire, despre felul în care Roberto se înțelege cu Matthias, fiul lui Betty Salam și al lui Cătălin Vișănescu. În plus, tânărul care a cântat de mic alături de Florin Salam spune ce a învățat de la socrul lui.

Privirile tandre, declarațiile spumoase și râsul constant au spus totul despre chimia dintre Betty Salam și Roberto Tudor. Cei doi au venit să îl vadă pe Florin Salam în pelicula regizată de Mihai Bendeac. Roberto a vorbit despre mentorul lui, Florin Salam, care între timp i-a devenit și socru, despre cum l-a ajutat în viață și ce sfaturi a primit de la el. În plus, tânărul a spus și ce apreciază la Betty, dar nici ea nu s-a sfiit să facă dezvăluiri despre partenerul ei.

Betty Salam și Roberto Tudor, mai îndrăgostiți ca oricând: „Urmează logodna”

CANCAN.RO: Betty, Roberto, mă bucur tare mult că ne întâlnim iată la o premieră frumoasă de film. Spuneți-mi ce emoții vă încearcă pentru că tatăl a jucat în el?

Betty și Roberto: Emoții mari avem, așteptam cu bucurie acest film. Suntem fani „Băieți de oraș” și în primul rând că joacă tatăl meu în film și abia așteptăm să vedem rezultatul.

CANCAN.RO: A vorbit cu tine despre film și despre rolul lui?

Betty Salam: Oarecum, dar să știi că este foarte secretos. Vrea să ne ia prin surprindere.

CANCAN.RO: V-ar plăcea să jucați într-un film împreună?

Betty Salam: De când așteptam să mă întrebe cineva asta, este visul meu de când eram mică.

Roberto: Ea își dorește demult, este visul ei.

Betty Salam: Mi-aș dori să se facă și un banner mare pe un mall, cu mine și cu Robert și să ne pupăm ca doi îndrăgostiți. Sunați-ne dacă vă doriți doi actori, doi protagoniști minunați, vom garanta un rol superb.

CANCAN.RO: Betty se cunoaște că ești îndrăgostită și iubești cu adevărat. Ce îți place cel mai mult la partenerul tău?

Betty Salam: Faptul că m-a învățat să devin umană, sper că se înțelege de ce. Faptul că m-a învățat să comunic orice detaliu pe care ar trebui să-l vorbesc, orice lucru din viața mea. M-a învățat ce înseamnă iubirea cu adevărat și respectul față de persoana iubită.

CANCAN.RO: Și tu ce ai învățat de la ea?

Betty Salam: Să știți că am învățat mai multe de la el.

Roberto: Să știi că și eu am învățat lucruri de la Betty. Am învățat cum să mă îmbrac, spre exemplu.

CANCAN.RO: Ai primit un inel frumos de la Robert. E de logodnă sau nu?

Betty Salam: Nu este de logodnă, este un cadou. Logodna urmează.

Roberto: Râdem încontinuu, dar să știți că noi așa ne-am îndrăgostit, prin râs. Ne vedeam și leșinam amândoi de râs.

Betty Salam: Noi doar ne uităm unul la altul și știm deja ce vrea să zică celălalt. Ne înțelegem perfect. Sfatul nostru pentru cei care ne urmăresc și ne iubesc este să fie cel mai bun prieten cu cel de lângă el.

Roberto Tudor, cuvinte de laudă la adresa „socrului”, Florin Salam: „De la el am învățat tot! Toată lumea spune că semănăm”

CANCAN.RO: Zi-mi dacă prin prisma faptului că ești cu Betty, ai experimentat rolul de „tătic” și cum a fost?

Roberto: Nu știu dacă rolul de tătic, dar a fost foarte bine, foarte ok, îți dai seama.

Betty Salam: Atunci când nu ești părinte nu ai de unde să știi cum este rolul de mamă sau de tătic. El oricum are un comportament foarte matur, știe să așeze lucrurile în viață. Dacă există ceva ce nu știu să așez eu, sau dacă mă deranjează ceva, găsește el imediat soluția și atunci pentru mine contează foarte mult.

CANCAN.RO: Și mă uitam că seamănă mult cu tatăl tău, să știi. Cred că toată lumea ți-a zis treaba asta?

Roberto: Toată lumea îmi spune că semăn cu Florin Salam de când eram mic. De la șase ani cânt cu el. De la vârsta de șase ani cânt cu vocea datorită lui, așa a vrut Dumnezeu.

CANCAN.RO: Ce ai învățat tu de la Florin Salam?

Roberto: De la Florin Salam am învățat cum să merg pe stradă, cum să mă comport, cum să cânt, orice.

