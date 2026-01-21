Acasă » Știri » Cătălin Vișănescu are iubită! Fostul soț al lui Betty Salam a publicat prima imagine cu noua lui parteneră

Cătălin Vișănescu are iubită! Fostul soț al lui Betty Salam a publicat prima imagine cu noua lui parteneră

De: Denisa Iordache 21/01/2026 | 17:03
Cătălin Vișănescu are iubită! Fostul soț al lui Betty Salam a publicat prima imagine cu noua lui parteneră
Cătălin Vișănescu are iubită

Cătălin Vișănescu a trecut mai departe, după divorțul de Betty Salam! Dacă fiica lui Florin Salam a fost mai rapidă în privința aceasta, afișându-se cu Roberto după doar câteva săptămâni de la ruptură, Cătălin a postat prima imagine alături de iubita lui recent. Toate detaliile în articol.

Betty Salam și Cătălin Vișănescu luau pe toată lumea prin surprindere cu vestea divorțului. După o relație de lungă durată și un copil împreună, cei doi au decis că e mai bine să își separe drumurile. Fiica lui Florin Salam și-a refăcut viața alături de actualul ei logodnic, Roberto, iar Cătălin Vișănescu dădea de înțeles că este în continuare singur și se vindecă.

Cătălin Vișănescu are iubită

Ei bine, a venit și vremea lui! După jumătate de an de la divorț, Cătălin Vișănescu a mai oferit o șansă iubirii.

Într-o postare recentă pe TikTok, fostul soț al lui Betty s-a afișat alături de noua lui iubită. Totuși, el a preferat să păstreze discreția și să nu îi dezvăluie identitatea. Cei doi au apărut în timp ce se țineau de mână, fără să arate fanilor mai mult, într-o vacanță în Sevilla, Spania.

Postarea făcută de Cătălin Vișănescu
Postarea făcută de Cătălin Vișănescu

Internauții s-au bucurat pentru Cătălin Vișănescu și noua lui relație, așa că videoclipul a fost asaltat de comentarii pozitive. Oamenii consideră că era vremea ca și el să treacă la următorul pas.

„Era şi cazul să apară surpriză chiar într-o zi cu soare și uite și soarele pe cer și lângă tine.

Ooo, bucuroasă să-ți revăd zâmbetul! Meriți din plin fericire.

Bravo, Doamne ajută să fii liniştit! O uşă închisă o deschide pe alta!

Bravo. Meritai să îți gasesti fata potrivită.

După ploaie și furtună va veni și o vreme bună. Felicitări”, sunt doar câteva dintre comentarii.

CITEȘTE ȘI:

Betty Salam, ADEVĂRUL despre presupusa sarcină: ”De câteva zile, tot primesc întrebarea asta”

Betty Salam, reacție nervoasă după ce a fost criticată din nou în privința relației: ”Altceva mai știți?”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Guvernul Bolojan a decis: ce categorie de români pot trăi cu o cotă de hrană de 32 lei/zi
Știri
Guvernul Bolojan a decis: ce categorie de români pot trăi cu o cotă de hrană de 32 lei/zi
Cum arată soția lui Dorian Popa cu burtică de gravidă. Vloggerul și-a luat fanii prin surprindere
Știri
Cum arată soția lui Dorian Popa cu burtică de gravidă. Vloggerul și-a luat fanii prin surprindere
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Trump dă ultimatum europenilor la Davos, pe cumpărarea Groenlandei! Mesajul liderului de la Casa Albă
Gandul.ro
Trump dă ultimatum europenilor la Davos, pe cumpărarea Groenlandei! Mesajul liderului de la...
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a...
Soția de fotbalist care a furat toate privirile la nunta lui Radu Drăgușin. Petrecere cu ștaif la Athenee Palace
Adevarul
Soția de fotbalist care a furat toate privirile la nunta lui Radu Drăgușin....
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a...
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun...
Parteneri
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta...
Trei soții de fotbaliști au atras toate privirile la petrecerea de nuntă a lui Radu Drăgușin. Fina lui Șumudică a „rupt” cu decolteul accentuat
Prosport.ro
Trei soții de fotbaliști au atras toate privirile la petrecerea de nuntă a lui Radu...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Click.ro
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump se află la conducerea SUA
Digi24
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump...
Mașina pe care nici Ion Țiriac n-a reușit s-o cumpere: „Le am cam pe toate...”
Promotor.ro
Mașina pe care nici Ion Țiriac n-a reușit s-o cumpere: „Le am cam pe toate...”
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
go4it.ro
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Go4Games
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Trump dă ultimatum europenilor la Davos, pe cumpărarea Groenlandei! Mesajul liderului de la Casa Albă
Gandul.ro
Trump dă ultimatum europenilor la Davos, pe cumpărarea Groenlandei! Mesajul liderului de la Casa Albă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Guvernul Bolojan a decis: ce categorie de români pot trăi cu o cotă de hrană de 32 lei/zi
Guvernul Bolojan a decis: ce categorie de români pot trăi cu o cotă de hrană de 32 lei/zi
Test IQ doar pentru genii | Care este cel mai mare număr de 3 cifre pe care îl puteți obține mutând ...
Test IQ doar pentru genii | Care este cel mai mare număr de 3 cifre pe care îl puteți obține mutând doar 2 bețe?
Cum arată soția lui Dorian Popa cu burtică de gravidă. Vloggerul și-a luat fanii prin surprindere
Cum arată soția lui Dorian Popa cu burtică de gravidă. Vloggerul și-a luat fanii prin surprindere
Amendă de 1.500 lei în 2026 pentru bucureștenii care comit această greșeală. Primăria a făcut ...
Amendă de 1.500 lei în 2026 pentru bucureștenii care comit această greșeală. Primăria a făcut deja anunțul oficial
Tatăl celebrei prezentatoare, răpus de o boală pe care a ținut-o ascunsă. Drama care i-a dat viața ...
Tatăl celebrei prezentatoare, răpus de o boală pe care a ținut-o ascunsă. Drama care i-a dat viața peste cap!
Liquid Money – Afacerea românească ce a reinventat un domeniu tabu și a adus vânătoarea de comori ...
Liquid Money – Afacerea românească ce a reinventat un domeniu tabu și a adus vânătoarea de comori pe History Channel
Vezi toate știrile
×