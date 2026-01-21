Cătălin Vișănescu are iubită! Fostul soț al lui Betty Salam a publicat prima imagine cu noua lui parteneră

Cătălin Vișănescu a trecut mai departe, după divorțul de Betty Salam! Dacă fiica lui Florin Salam a fost mai rapidă în privința aceasta, afișându-se cu Roberto după doar câteva săptămâni de la ruptură, Cătălin a postat prima imagine alături de iubita lui recent. Toate detaliile în articol.

Betty Salam și Cătălin Vișănescu luau pe toată lumea prin surprindere cu vestea divorțului. După o relație de lungă durată și un copil împreună, cei doi au decis că e mai bine să își separe drumurile. Fiica lui Florin Salam și-a refăcut viața alături de actualul ei logodnic, Roberto, iar Cătălin Vișănescu dădea de înțeles că este în continuare singur și se vindecă.

Cătălin Vișănescu are iubită

Ei bine, a venit și vremea lui! După jumătate de an de la divorț, Cătălin Vișănescu a mai oferit o șansă iubirii.

Într-o postare recentă pe TikTok, fostul soț al lui Betty s-a afișat alături de noua lui iubită. Totuși, el a preferat să păstreze discreția și să nu îi dezvăluie identitatea. Cei doi au apărut în timp ce se țineau de mână, fără să arate fanilor mai mult, într-o vacanță în Sevilla, Spania.

Internauții s-au bucurat pentru Cătălin Vișănescu și noua lui relație, așa că videoclipul a fost asaltat de comentarii pozitive. Oamenii consideră că era vremea ca și el să treacă la următorul pas.

„Era şi cazul să apară surpriză chiar într-o zi cu soare și uite și soarele pe cer și lângă tine. Ooo, bucuroasă să-ți revăd zâmbetul! Meriți din plin fericire. Bravo, Doamne ajută să fii liniştit! O uşă închisă o deschide pe alta! Bravo. Meritai să îți gasesti fata potrivită. După ploaie și furtună va veni și o vreme bună. Felicitări”, sunt doar câteva dintre comentarii.

