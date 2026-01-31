Acasă » Știri » DJ Wanda și Burlacul Barboni, poze „interzise” și un scandal de manual monden

De: Paul Hangerli 31/01/2026 | 23:10
Dj Wanda și Sergiu Barboni, sursa- arhiva CANCAN.RO

S-a întâmplat acum 14 ani, dar pare că a fost ieri. O noapte furtunoasă în București, două personaje explozive și niște fotografii din arhiva CANCAN.RO, pe care, din motive de Google Discover, nu vi le putem arăta. Vă putem însă povesti tot. Pe larg. Cu detalii picante.

Distribuția: DJ-ița și Don Juanul

Două personaje, unul mai personaj decât celălalt. O DJ-iță faimoasă, pionieră a platanelor din România. Un Burlac celebru, fante de Capitală, Don Juan cu legitimație TV. El este Sergiu Barboni. Ea este DJ Wanda.

Sergiu Barboni a intrat în showbiz ca un meteorit. A defilat pentru Cătălin Botezatu, iar de pe podium a ajuns direct pe micile ecrane, în reality show-ul de dating „Burlacul”, ediția 2012, unde a fost personaj principal în căutarea iubirii.

Erau anii în care televizorul te făcea vedetă peste noapte, iar Barboni a știut exact ce face: a jucat cartea datingului până la capăt. Capitala l-a adoptat rapid.

DJ Wanda: nivelul următor

La Wanda, lucrurile sunt mai serioase. Mult mai serioase. Pe numele real Maria Mihaela Cojocaru, DJ Wanda este considerată prima femeie DJ din România, un nume greu în clubbingul autohton încă de la începutul anilor 2000.
A mixat, a dominat nopțile, a fost trend. Frumusețe, șarm, talent, energie — combo-ul perfect pentru o ascensiune explozivă.

La începutul anilor 2000, presa mondenă vuia: DJ Wanda, românca iubită de un producător asociat cu „Clanul Soprano”. Apariții internaționale, vacanțe, Monte Carlo, schi, povești cu Hollywood care se spuneau la bar, cu muzica tare pe fundal.

Wanda nu părea impresionată de strălucirea americană. Declara simplu că preferă să fie cineva în România decât „asistentă la Hollywood”. Capitala era scena ei.

Locul faptei: Square 15

Ajungem la noaptea cu pricina. Furtunoasă și mai ales fierbinte. Sâmbătă seară, clubul Square 15, lângă ambasada Chinei. Pe afiș: sosia oficială a lui Amy Winehouse, Merante Tamar von Amersfoort. În realitate? Alt spectacol. Gazdele serii: DJ Wanda  și Sergiu Barboni. Rezultatul? Blitz-uri, telefoane, șoapte, poze.

Pozele cu pricina? Nu le putem publica. Dar vi le descriem.

Ea: rochie tip voal, dedesubt un top minimalist și pantalonași „mai scurți decât prevede legea bunului-simț monden”, totul negru. Multe bijuteri, mărgele brățări. El: sacou albastru, pantaloni roșii, zâmbet de Burlac sigur pe el. Ambii purtau ochelari, poate de aici magnetismul de Emanuelle la ora 1 noaptea.

Gesturi tandre? Prea puțin spus. Poziții indecente? Presa a spus-o. Fotografiile o arătau. Un mini-show erotic? Capitala a confirmat.

Dj Wanda și Sergiu Barboni, sursa- arhiva CANCAN.RO

Brățări, tatuaje și energii pozitive

Detaliu savuros: celebrele brățări Jai Dam, bijuterii cu „energie pozitivă”, purtate de vedete. Wanda le adora și spunea că de când le poartă i-au crescut contractele și ofertele externe.
La scurt timp după noaptea incendiară, a venit bomba: un tatuaj nou, cu semnificație secretă.

„Îl veți descoperi curând și la altcineva”, spunea DJ Wanda misterios, la Antena 1, referindu-se la Sergiu Barboni.

Din păcate, ca în multe povești mondene, focul a ars repede. Tatuajul pereche a rămas un mister. Relația n-a durat mult, iar Barboni s-a reorientat rapid către o altă mondenitate cunoscută: Simona Trască, „Pamela de România”.

