Drama prin care trece cântărețul Phil Collins! „Au fost câțiva ani dificili și frustranți”

De: Diana Cernea 01/02/2026 | 00:50
Sursa foto: Profimedia

Legendarul muzician Phil Collins vorbește deschis despre problemele de sănătate, lupta cu alcoolul și finalul carierei sale muzicale, într-un interviu rar acordat pentru podcastul BBC Eras.

„Tot ce putea merge prost, a mers prost”

Într-o conversație sinceră cu prezentatoarea Zoe Ball, Phil Collins a rememorat ultimii ani din viața sa — o perioadă marcată de suferință fizică, intervenții chirurgicale repetate și schimbări majore de stil de viață. Artistul, care împlinește 75 de ani la finalul lunii ianuarie, a vorbit fără ocolișuri despre limitele cu care se confruntă astăzi.

Fostul solist al trupei Genesis și unul dintre cei mai influenți muzicieni ai ultimelor decenii a explicat că starea sa de sănătate rămâne fragilă. După o accidentare gravă la coloană suferită în 2007, care i-a afectat nervii și i-a compromis definitiv capacitatea de a cânta la tobe, Collins a trecut printr-un lung șir de operații. „Am o asistentă medicală care locuiește cu mine, pentru a se asigura că îmi iau medicamentele corect”, a mărturisit el. „Am avut probleme serioase la genunchi… practic, tot ce putea merge prost, a mers prost.” Artistul a dezvăluit că a suferit cinci intervenții chirurgicale la genunchi și că, deși poate merge, are nevoie de sprijinul cuiva sau de cârje.

Ultimul său concert live a avut loc în 2022. Collins a recunoscut că acceptarea faptului că nu mai poate cânta este „o luptă zilnică” și că resimte pierderea acestui reper fundamental din viața sa ca pe un șoc emoțional.

Doi ani fără alcool

Potrivit cotidianului The Independent, Phil Collins a vorbit și despre relația sa complicată cu alcoolul. După ani de zile în care a băut excesiv, mai ales după turnee, consumul de alcool i-a afectat grav sănătatea, inclusiv rinichii, iar artistul a ajuns să petreacă luni întregi în spital. Recent, Collins a împlinit doi ani de abstinență — un prag pe care l-a realizat abia când asistenta lui i-a atras atenția ce dată era. „Au fost câțiva ani dificili, interesanți, frustrați… dar acum lucrurile sunt în regulă”, a spus el. Deși spune că nu mai are ambiții mari, artistul nu exclude complet ideea de a reveni în studio. „Dacă într-o zi voi simți că pot ține din nou bețele cu care bat la tobă, voi încerca. Dar am senzația că deja mi-am ‘trăit traiul’”, a concluzionat cu un umor amar.

Interviul face parte din ultimul episod al seriei BBC Eras, un proiect care parcurge cariera extraordinară a lui Phil Collins — una dintre cele mai prolifice și influente din istoria muzicii moderne.

