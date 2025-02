Muzician celebru, ajuns să trăiască din pus țigle pe acoperiș: „Când vin la petreceri cu duba, prietenii bogați îmi zic că ar vrea să fie în locul meu”

În loc să cânte pentru milioane de oameni din întreaga lume, un fost membru al unei formații celebre își câștigă existența în prezent punând țigle pe acoperișuri.

Totuși, fostul star insistă că nu are regrete – în ciuda dificultăților sale financiare – și că chiar și prietenii săi bogați ar vrea să fie în locul lui.

În anii ’90, John Hendy a fost unul dintre popularei trupe de băieți East 17. În 1991, Hendy a fost unul dintre membrii originali ai trupei alături de Tony Mortimer, Brian Harvey și Terry Coldwell.

Grupul a dat lovitura cu hiturile “Stay Another Day” și “If You Ever”, în 1994 și 1995.

Totul s-a prăbușit când solistul Brian Harvey a fost dat afară din grup în 1997, după niște comentarii neinspirate despre ecstasy în urma cazului unei tinere care a murit după ce a luat o pastilă în timpul petrecerii aniversare de 18 ani.

La acel moment, Brian Harvey a declarat că „Este cool să iei droguri” și a susținut că ecstasy „te poate face o persoană mai bună”.

Ce crede fostul membru East 17 despre vedetele care se vaită de problemele aduse de faimă

Acum în vârstă de 53 de ani, Hendy a recunoscut că nu are „regrete”, prin contrast cu mai mulți foști membri ai trupelor de băieți care se plâng de problemele aduse de faimă.

Hendy crede că este important să „fim realiști”, conform DAILY MAIL.

John a dezvăluit că, în timp ce publicul presupune adesea că este milionar, el nici măcar nu deține o casă și, în timp ce prietenii săi conduc Porsche-uri, el conduce o dubiță veche.

Cu toate acestea, el nu și-ar dori niciodată să facă schimb de locuri cu prietenii săi bogați, după cum a recunoscut: „Este visul oamenilor, nu-i așa, și noi am trăit acest vis”.

Recent, Mikey Graham, membru al Boyzone, a vorbit despre cum a scăpat de „mediul toxic” al faimei, recunoscând că „pur și simplu a vrut să plece” și că acum trăiește o existență nomadă în zonele rurale din Irlanda.

Robbie Williams a recunoscut, de asemenea, că nu a simțit niciodată că „locul său în Take That era sigur” și chiar și Zayn Malik a spus că „nu a vrut niciodată cu adevărat să fie în One Direction”.

Apreciind ambele păreri, John a explicat: „Evident, oamenii spun ‘Oh, da, știi, este o muncă grea și are efectul ăla sau celălalt’.

„Dar la sfârșitul zilei tu ai vrut să fii în trupă, tu ai vrut să devii faimos, așa că totul a venit la pachet. Nu poți să ai doar partea bună a lucrurilor și să nu ai și partea proastă”.

Câți bani câștigau membrii formației East 17

Când East 17 s-au format, au semnat un contract de înregistrare de un milion de lire sterline, dar managerul lor, Tom Watkins, care între timp a murit, îi plătea doar cu un salariu de 125 de lire sterline pe săptămână, majorat cu 25 de lire sterline la fiecare patru luni.

John a confirmat că nu s-a ales cu nimic din punct de vedere financiar de pe urma timpului petrecut în trupă, el înțelege de ce publicul presupune că vedetele au o viață ușoară.

„Înțeleg când oamenii spun „Oh, revino-ți la realitate”, pentru că atunci când mă uit la fotbaliști, mă gândesc la suma de bani pe care o primesc, cum ar fi 300.000 de lire sterline pe săptămână și te întrebi, cum poți justifica asta? Eu cred că sunt prea bine plătiți.

Ce amintire are fostul membru East 17 despre întâlnirea cu Pamela Anderson

Amintindu-și unele dintre cele mai importante momente din timpul petrecut în trupă, John a menționat cum s-au întâlnit cu Pamela Anderson și Phil Collins.

Prezentând primele MTV Awards la Berlin în 1994, East 17 au fost însoțiți de vedeta din “Baywatch”. John a povestit:

„Toată lumea o iubea pe Pamela și ea ne-a pupat pe zidul Berlinului”.

Trupa a cântat, de asemenea, cu legendarul muzician Phil Collins, John adăugând: „Phil Collins este atât de cu picioarele pe pământ, știi, o figură paternă, un londonez tipic”.

John a călătorit în întreaga lume în perioada în care a făcut parte din trupă.

El își amintește că a filmat o reclamă la Pepsi în Moscova și că a cântat în fața a milioane de fani în Israel, înainte de a înota în mare cu delfini sălbatici.

Cu ce spune fostul membru East 17 că s-a ales din muzică

Privind în urmă, fostul cântăreț a mai spus:

„Nu regret niciodată nimic, cum am spus, nu m-am ales cu nimic, dar nu are rost să ne gândim la asta, trebuie doar să ne continuăm viața, înțelegi ce vreau să spun? Viața e prea scurtă. Nu las lucrurile să mă afecteze. Nu am nici măcar o casă și oamenii cred că suntem milionari și așa mai departe, iar eu mă gândesc că nu m-am ales nici măcar cu o casă. Ar fi trebuit să ne alegem cu toții cu o casă, cel puțin”.

De ce îl invidiază pe John prietenii bogați

În timp ce John nu trăiește stilul de viață tipic de rockstar, el a împărtășit că prietenii săi bogați ar face orice să fie în locul lui și să se bucure de experiențele pe care le-a avut el.

„Când mă întorc la o petrecere și prietenii mei bogați vin în Porsche-urile și Range Rovers-urile lor, iar eu vin în dubița mea de la munca pe acoperișuri și spun „oh, amice, mi se face rău să vin la petrecerile tale”. „Și apoi ei mi-au pus problema în perspectivă. Mi-au spus „John, amice, sunt doar bani, nu înseamnă nimic, amice”.

John a mai povestit:

„Un prieten mi-a spus: ”Aș prefera să renunț la toate astea și apoi să plec pentru o săptămână și să experimentez ceea ce ai făcut tu, înțelegi ce vreau să spun? Pentru că ce experiență grozavă este asta. Ăsta e singurul mod în care aș putea privi lucrurile. Da, este visul oamenilor, nu-i așa, și noi l-am trăit, acesta este modul în care văd eu lucrurile”.

Fosta vedetă a adăugat:

„Dar, așa cum am spus, sunt fericit să fac ceea ce fac pentru că sunt foarte bun la ce fac. Sunt un fel de cel mai bun dintre cei mai buni pe partea de acoperișuri. Îmi place pentru că știu totul”.

