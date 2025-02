Bianca Censori, manipulată de Kanye West?! Artistul, acuzat că-și obligă soția să poarte ținute provocatoare

După apariția interzisă la premiile Grammy, fanii cuplului West-Censori sunt îngrijorați de faptul că artistul își obligă partenera de viață să poate acele ținute obscene contra voinței ei.

Kanye West este pasionat de tot ce înseamnă lumea modei. Însă, potrivit tuturor celor care-i analizează stilul vestimentar scos din tipare, se pare că celebrul rapper american are o parte întunecată, ascunsă sub masca infatuării.

Potrivit surselor din presa americană, se pare că unul din motivele despărțirii lui West de Kim Kardashian ar fi fost legate de încercările de a impune soției cum să se îmbrace. Cum nu i-a reușit, următoarea parteneră se pare că a dat glas chemării de designer a cântărețului.

Bianca Censori este cu 17 ani mai tânără decât West și potrivit criticilor, fostul model internațional ar fi cedat presiunilor de a se îmbrăca transparent, doar să-i facă pe plac lui Kanye. Ultima apariție controversată: la premiile Grammy, unde se speculează că ar fi fost dați afară pentru indecență.

Părinții Biancăi Censori și-au manifestat în trecut reticența față de relația fiicei lor cu artistul american și consideră că acesta își exercită controlul asupra fetei, relatează The Tab.

În timp ce despre mama Biancăi nu se cunosc prea multe detalii, tatăl este un cunoscut interlop australian, cunoscut dealer de droguri în anii ’80. Fratele acestuia și unchiul fetei este alintat de presa locală drept „Al Capone al Australiei”, fiind cunoscut pentru violența cu care banda sa acționa pe vremea când aceasta era activă. Condamnat la pedeapsa cu moartea, în prezent ispășește o condamnare pe viață.

„Nu este stilul Biancăi. Deși am făcut multe rele la viața mea, pe ea am ținut-o departe de problemele mele. Am vrut să-i ofer tot ce n-am avut noi ca părinți. Nu i-a lipsit nimic. Acum, problemele din relația ei se văd cu ochiul liber. Kanye o controlează. Nici măcar nu a acceptat să vină cu ea acasă după ce l-am invitat personal să îl cunosc, atât eu cât și soția, mama Biancăi”, a declarat Leo Censori.