Prognoza meteo azi, 1 februarie 2026. Temperaturi scăzute și cer predominant noros

De: Paul Hangerli 01/02/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 1 februarie 2026. România va traversa o zi rece și predominant înnorată, cu temperaturi cuprinse între aproximativ 1 grad în zonele montane și până la 8–9 grade Celsius în vestul țării. Precipitațiile vor lipsi în mare parte, însă cerul acoperit și umezeala vor menține o atmosferă de iarnă târzie. O zi potrivită pentru activități în interior și pentru haine groase, dar fără fenomene meteo extreme.

Vremea în România

Vremea din România va fi caracterizată de un cer mai mult noros și temperaturi moderate pentru această perioadă, fără variații extreme. Valorile termice vor fi apropiate de normalul sezonului, iar precipitațiile vor fi slabe sau inexistente în majoritatea regiunilor. Ziua va avea mai degrabă un aspect tern, cu o senzație de răcoare persistentă.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi relativ mai blândă comparativ cu restul teritoriului. Cerul va fi mai mult noros, iar temperaturile maxime se vor situa între 6 și 8 grade Celsius, cu valori izolat mai ridicate în Banat și Crișana.

Sud și Sud-Est

Sudul și sud-estul vor avea parte de o zi mai rece, cu cer acoperit și temperaturi diurne cuprinse între 3 și 5 grade Celsius. Senzația de frig va fi accentuată de umezeală și lipsa soarelui.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și sud-vestul țării, vremea se va menține închisă, cu maxime în jurul 4–6 grade Celsius. Nu sunt așteptate precipitații semnificative, însă norii vor domina pe tot parcursul zilei.

Est și Nord-Est

În est și nord-est, cerul va fi predominant noros, iar temperaturile vor oscila între 3 și 5 grade Celsius. Vântul slab până la moderat poate accentua senzația de rece, mai ales dimineața și seara.

Centrul țării și zona Carpaților

Regiunile centrale și zonele montane vor avea parte de o vreme mai rece. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 și 4 grade Celsius, iar la munte se pot înregistra valori apropiate sau chiar sub pragul de îngheț. Local pot apărea ceață și condiții de umiditate ridicată.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoral, vremea va fi relativ blândă pentru sezon. Maximele vor ajunge la 6–7 grade Celsius, însă cerul va fi mai mult acoperit, iar diminețile pot aduce ceață sau nebulozitate joasă.

Vremea în Capitală

În București, ziua de  va fi rece și în general înnorată. Temperaturile maxime vor atinge 3–5 grade Celsius, iar senzația termică va fi ușor mai scăzută din cauza umezelii. Soarele va fi timid sau absent pe parcursul zilei.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: maxime de 7–8 grade Celsius, cer predominant noros

Timișoara: temperaturi de 8–9 grade Celsius, vreme relativ mai blândă

Iași: aproximativ 5–6 grade Celsius, cer înnorat

Craiova: maxime între 4 și 6 grade Celsius, fără precipitații

Constanța: în jur de 7 grade Celsius, vreme umedă și cer acoperit

Brașov: valori scăzute, de 0–2 grade Celsius, posibil ceață dimineața

 

×