Horoscop chinezesc azi, 1 februarie 2026. Ziua începe sub semnul Șobolanului și aduce decizii care pot schimba direcția

De: Paul Hangerli 01/02/2026 | 06:00
Horoscop chinezesc azi, 1 februarie 2026. Ziua de azi este deschisă de energia Șobolanului, semn al inițiativei și al inteligenței rapide. Pentru Șobolan, astăzi se conturează o decizie importantă legată de bani sau direcție profesională, iar această vibrație se răsfrânge asupra tuturor zodiilor: e o zi în care gândirea practică, răbdarea și adaptarea fac diferența.

Șobolan

Astăzi ești mai atent decât de obicei la detalii și la ce spun ceilalți printre rânduri. Poți lua o decizie financiară inspirată, dar doar dacă eviți graba. Cineva îți cere un sfat și îți testează diplomația. Energia zilei te favorizează în negocieri. Seara aduce o stare de liniște binemeritată.

Bou

Ziua îți cere răbdare și consecvență, exact punctele tale forte. Lucrurile se mișcă lent, dar sigur, dacă nu forțezi nimic. La muncă, cineva observă efortul tău constant. Evită conflictele inutile din familie. Odihna este esențială în a doua parte a zilei.

Tigru

Ai multă energie, dar nu toată lumea poate ține pasul cu tine. Azi e important să-ți alegi luptele cu grijă. O veste te poate scoate din rutină, dar nu e neapărat negativă. În dragoste, spontaneitatea aduce un plus. Spre seară, încearcă să te deconectezi.

Iepure

Ziua favorizează dialogul calm și rezolvarea unor neînțelegeri vechi. Intuiția ta funcționează foarte bine astăzi. E un moment bun pentru planuri legate de casă sau familie. Nu te lăsa influențat de opinii negative. O discuție sinceră îți aduce claritate.

Dragon

Azi ai tendința să vrei totul imediat, dar contextul te obligă să încetinești. La serviciu, o situație se clarifică în favoarea ta. Evită promisiunile mari, greu de susținut. În plan personal, cineva îți cere mai multă atenție. Seara e bună pentru reflecție.

Șarpe

Este o zi bună pentru strategie și planificare pe termen lung. Nu spune tot ce știi, păstrează unele lucruri pentru tine. O persoană din trecut poate reapărea cu o propunere interesantă. Ai grijă la oboseala mentală. Liniștea te ajută să vezi lucrurile mai clar.

Cal

Ai chef de mișcare și schimbare, dar nu toate planurile pot fi puse azi în aplicare. O veste legată de bani sau muncă te face să regândești o decizie. În relații, e nevoie de mai multă răbdare. Evită impulsivitatea. Spre finalul zilei, energia se stabilizează.

Capră

Astăzi ești mai sensibil la atmosfera din jur. Creativitatea este punctul tău forte, profită de ea. La muncă, e bine să ceri clarificări, nu să presupui. Cineva apropiat îți oferă sprijin neașteptat. Seara aduce o stare de confort emoțional.

Maimuță

Ziua vine cu multe idei, dar nu toate sunt practice. Ai grijă să nu te împrăștii în prea multe direcții. O discuție spontană poate duce la o oportunitate interesantă. În dragoste, umorul te scoate dintr-o situație tensionată. E bine să-ți organizezi mai bine timpul.

Cocoș

Azi ești mai critic decât de obicei, atât cu tine, cât și cu ceilalți. Fii atent la tonul folosit, poate fi ușor interpretat greșit. La muncă, o problemă se rezolvă prin disciplină. În plan personal, ordinea îți aduce liniște. Seara e potrivită pentru relaxare.

Câine

Este o zi bună pentru a-ți susține valorile, dar fără rigiditate. Cineva are nevoie de loialitatea ta. La serviciu, se cere mai multă implicare emoțională. Evită să preiei problemele altora. Finalul zilei aduce un sentiment de stabilitate.

Mistreț

Astăzi ești tentat să spui „da” prea ușor. Analizează înainte de a te angaja în ceva nou. O veste legată de familie îți schimbă planurile. În dragoste, sinceritatea este cheia. Ziua se încheie mai bine decât a început, cu o stare de mulțumire.

