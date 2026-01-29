Acasă » Știri » Zodia care va avea un final de ianuarie dezastruos: pierde bani și are probleme de sănătate

De: Simona Tudorache 29/01/2026 | 11:33
Chiar dacă mai multe zodii trec printr-o perioadă de tranziție în prima parte din an și par încercate de viață atât pe plan sentimental, cât și pe plan financiar, când vine vorba de sănătate doar Taurul pare să resimte din plin anumite semnale, iar asta deoarece a neglijat mai mult timp anumite dezechilibre. Acum, însă, nativul are șansa unei transformări benefice, dar pentru asta trebuie să își schimbe stilul de viață.

Cristina Demetrescu susține că Taurul poate întâmpina probleme de sănătate în acest an, dar nici cu banii nu stă foarte bine. Nativii se se pot lupta cu o stare de oboseală permanentă, pot apărea episoade de epuizare. După ani în care au încercat să facă față mai multor schimbări, Taurii trec prin această etapă care îi încearcă din plin. Corpul lor strigă după ajutor. Influența lui Uranus nu este neapărat una negativă, dar obligă la schimbare.

„Creativitatea vă ajuta foarte mult și va compensa influența lui Saturn în Berbec, care poate aduce provocări sau probleme de sănătate. Această perioadă poate fi percepută ca un sector al încercărilor și iluminării. Viața oferă lecții prin dificultăți, dar aceste provocări au și o latură creativă, spirituală și de dezvoltare personală. Succesul depinde de capacitatea de a căuta soluții și resurse, prin studiu și explorarea informațiilor din diverse surse”, spune Cristina Demetrescu.

Ce trebuie să facă Taurii în acest an ca să le fie bine

Cristina Demetrescu crede că Taurii trebuie să aibă mai multă grijă de propriul corp în acest an. Să acorde mai multă grijă anumitor detalii, care țin de alimentație, de odihnă. Ignorarea simptomelor minore sau amânarea controalelor medicale nu mai este o opțiune. Prevenția este cheia, altfel nativii vor ajunge să plătească un preț mult mai mare.

Taurii sunt sfătuiți să facă tot posibilul să reducă nivelul de stres, să nu mai muncească peste măsură. Uranus aduce schimbări rapide, iar Saturn cere disciplină, ceea ce înseamnă că sănătatea trebuie să devină o prioritate, să nu mai fie lăsată la urmă.

Astroloaga îi îndeamnă pe Tauri să adopte noi obiceiuri, pentru o viață sănătoasă. Să facă mai multă mișcare, să nu neglijeze orele de somn, să accepte o pauză atunci când simt că nu mai pot, să gestioneze mai bine emoțiile care le încearcă viața. Taurul trebuie să învețe să se pună pe primul loc. Chiar dacă această perioadă din an pare că nu le e favorabilă, pe termen lung se pot vedea rezultatele.

