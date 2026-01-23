Zodiile care scapă de stres după 23 ianuarie. Revin la viața și capată energie

Prima luna din an nu a fost una prea ușoară pentru unele seme zodiacale, însă lucrurile sunt pe cale să se schimbe. După 23 ianuarie, viața se vede mai roz pentru unii nativi. Scapă de stres, revin la viață și se simt mult mai bine. Cine sunt norocoșii zodiacului în următoarea perioadă?

Începând cu 23 ianuarie 2026, viața începe să pară mai ușoară și mai puțin epuizantă pentru patru zodii, odată cu un tranzit astrologic important. Marte intră în Vărsător, unde va sta până în data de 2 martie. De fiecare dată când Marte își schimbă zodia, se modifică și energia cotidiană, pentru că această planetă guvernează acțiunea, motivația și modul în care facem față provocărilor. Care sunt zodiile care scapă de stres după 23 ianuarie?

Berbec

În cazul Berbecilor, până acum Marte în Capricorn a tranzitat casa a zecea (carieră și reputație). Astfel, tensiunile de la locul de muncă, presiunea responsabilităților și dezechilibrul dintre viața profesională și cea personală i-au epuizat pe acești nativi, însă acum totul se schimbă.

Pe 23 ianuarie, Marte intră în casa a unsprezecea, casa prietenilor, dorințelor și vieții sociale. Astfel, Berbecii scapă de influențele negative, iar optimismul și energia revin. Urmează o perioadă de liniște pentru acești nativi și multe momente petrecute alături de cei apropiați.

Rac

Încă din decembrie 2025, Marte a tranzitat casa a șaptea aducând conflicte și tensiuni în relație pentru Raci. A fost o perioadă de zbucium și disconfort emoțional pentru acești nativi, însă acum lucrurile se așază.

După 23 ianuarie, Marte intră în casa a opta, iar energia se schimbă vizibil. Marte în Vărsător aduce pentru Raci o detașare emoțională, iar presiunea din relații scade. Acești nativi vor aborda totul mai rațional, iar viața nu o să mai pară așa grea. Racii își găsesc liniștea și au parte de momente de relaxare în următoarea perioadă.

Balanță

Cu Marte în casa a patra, Balanțele au avut parte de numeroase probleme legate de familie sau locuință. De asemenea, acești nativi s-au simțit copleșiți de responsabilități, însă acum este momentul să se relaxeze.

După 23 ianuarie, Marte intră în casa a cincea, a iubirii, plăcerii și creativității. Astfel, pentru Balanțe viața devine considerabil mai plăcută. Acești nativi se vor simți liberi și vor avea timp să se concentreze asupra plăcerilor personale.

Vărsător

În cazul Vărsătorilor, până acum, Marte a tranzitat casa a 12-a, zona epuizării, frustrărilor și conflictelor ascunse. Acest lucru a adus iritare și frustrare pentru nativi. Însă acum, Marte intră în casa întâi, cea a identității și acțiunii.

După 23 ianuarie, Vărsătorii își recapătă energia și motivația. Este momentul potrivit pentru acești nativi să iasă din letargie și să acționeze. În următoare perioadă pot pune în mișcare un proiect la care se gândesc de mult timp, însă nu au avut curajul să acționeze până acum.

