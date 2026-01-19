Acasă » Știri » Zodiile care își primesc răsplata în februarie 2026. Vor resimți efectele acțiunilor din trecut

Zodiile care își primesc răsplata în februarie 2026. Vor resimți efectele acțiunilor din trecut

De: Simona Tudorache 19/01/2026 | 19:47
Zodiile care își primesc răsplata în februarie 2026. Vor resimți efectele acțiunilor din trecut

Zodiile simt acum efectul acțiunilor lor din trecut. Karma își spune cuvântul. 2026 poate fi un an cu multe încercări sau din contră, un an care curge lin, în care tot ce și-au dorit e mai aproape decât au crezut. Karma îi taxează pe nativi sau le deschide porți noi. 

Viața acestor nativi se schimbă acum total. E vremea când se fac bilanțe, când zodiile trec în revistă unde au greșit, ce au făcut bine și în fața căror persoane au greșit. Nimic nu rămâne nepedepsit. Celebra zicală: Bine faci, bine găsești! devine tot mai adevărată în această perioadă din an.

Acești nativi au parte de multe beneficii. Au procedat corect în trecut, nu i-au năpăstuit pe ceilalți, iar acum totul le merge bine. Șansa e de partea lor.

Zodiile și răsplata pe care o primesc

Capricorn: Au traversat momente mai grele, dar acum vine răsplata. Au parte de o avansare profesională și toate șansele să primească o sumă mare de bani. Proiectele curg și totul pare că se așterne frumos în viața lor.

Taur: Nativii au avut răbdare, dar acum câștigul se arată. Le merge bine pe plan profesional, dar și amoros. Au parte de recunoașterea mult așteptată. Sunt văzuți tot mai bine și asta nu poate decât să îi bucure.

Fecioară: Nativii reușesc să scape de problemele de sănătate cu care s-au confruntat. Cei care i-au ajutat pe alții primesc înzecit înapoi, ca și cum binele făcut se reîntoarce. Fecioarele pot avea parte și de vacanța mult așteptată.

Scorpion: Nativii au toate șansele să își împlinească dorințele pierdute pe drum. Au luptat mult, dar acum viața le dă o altă șansă. Nimic nu le stă în cale.

Zodiile care au parte de multe lecții

Astrele pun în calea acestor nativi multe obstacole. Evoluția ține doar de ei, de felul în care gestionează fiecare etapă din viață, de modul în care interacționează cu ceilalți.

Berbec: Cei care au forțat nota au acum mult de plată. Berbecii trebuie să fie mai diplomați, să asculte înainte de a lua cuvântul. Au parte de multe lecții.

Gemeni: În această perioadă, nu trebuie să tacă. Gemenii trebuie să își susțină spusele, să relateze partea lor de adevăr. Neînțelegerile pot fi lăsate în urmă.

Rac: Nativii se pot îndepărta de oamenii în care nu mai cred, de trăirile în care nu se mai regăsesc, de tot și de toate.â. Universul le dă o lecție, acum trebuie doar să urmeze calea.

Leu: Nativii au probleme din cauza orgoliului pe care îl au. Soluția karmică este smerenia și reconectarea autentică cu cei din jur. Leii pot cunoaște o creștere pe toate planurile, asta dacă își ascultă mai mult intuiția.

Zodiile care fac bilanțul

Acești nativi au mai multe drumuri pe care pot merge. Totul ține de felul în care luptă să aranjeze lucrurile, de modul în care gestionează situația.

Balanța: Nativii au șansa să lupte doar pentru lucrurile pe care și le doresc, să nu mai facă nimic din obligație. Să privească cu luciditate către viitor.

Săgetător: Au posibilitatea să treacă peste o pierdere financiară din trecut și să schimbe lucrurile în favoarea lor. Succesul e doar la un pas distanță.

Vărsător: Nativii își pierd prietenii care au stat cu ei doar de fațadă. Acum alți oameni își fac loc în viața lor și le schimbă trăirile.

Pești: Nativii învață să ierte mai mult, să nu mai facă acuzații. Descoperă oportunități noi și leagă mai multe parteneriate. O călătorie în străinătate le poate fi benefică.

Citește și: Zodia care riscă să piardă TOT în 2026: bani, job, soție. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici

Citește și: Zodiile cărora nu le stă nimic în cale în februarie 2026. Apar noi surse de venit

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ultimă oră despre ucigașul Andei care este de negăsit de 6 luni
Știri
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ultimă oră despre ucigașul Andei…
Mihaela Bilic s-a operat de urgență! Problema de sănătate de care suferea medicul nutriționist
Știri
Mihaela Bilic s-a operat de urgență! Problema de sănătate de care suferea medicul nutriționist
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în curtea unei școli
Mediafax
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în...
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul Ştefan Popescu
Gandul.ro
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a scufundat în apa înghețată de Bobotează
Adevarul
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe...
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
Digi24
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă...
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și 2027
Mediafax
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani....
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Click.ro
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Ministrul Apărării, anunțul momentului despre promovarea CSA Steaua în prima ligă
Digi24
Ministrul Apărării, anunțul momentului despre promovarea CSA Steaua în prima ligă
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Mr. DIY se lansează în România: Mouse la 20 lei și căști la 29 lei
go4it.ro
Mr. DIY se lansează în România: Mouse la 20 lei și căști la 29 lei
Talismanul care te protejează toată viața de orice rău
Descopera.ro
Talismanul care te protejează toată viața de orice rău
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul Ştefan Popescu
Gandul.ro
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ultimă oră despre ucigașul ...
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ultimă oră despre ucigașul Andei care este de negăsit de 6 luni
Mihaela Bilic s-a operat de urgență! Problema de sănătate de care suferea medicul nutriționist
Mihaela Bilic s-a operat de urgență! Problema de sănătate de care suferea medicul nutriționist
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi din cauza fostului iubit. Mesajul disperat al ...
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi din cauza fostului iubit. Mesajul disperat al lui Charlotte: ”Vă rog, îmi puteți trimite bani?”
Bancul începutului de săptămână | Cu 10 ani mai tânăr
Bancul începutului de săptămână | Cu 10 ani mai tânăr
Doliu în lumea modei! A murit legendarul Valentino
Doliu în lumea modei! A murit legendarul Valentino
Motivul pentru care românii plătesc energie electrică scumpă. Care este adevărul, de fapt
Motivul pentru care românii plătesc energie electrică scumpă. Care este adevărul, de fapt
Vezi toate știrile
×