Acasă » Știri » Zodia care riscă să piardă TOT în 2026: bani, job, soție. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici

De: Denisa Iordache 17/01/2026 | 14:39
Anul 2026 a venit cu schimbări radicale pentru toate zodiile, dar una dintre ele va simți cum viața i se dă peste cap și riscă să piardă tot dacă se lasă purtată de val. Mihai Voropchievici a lansat avertismentul și le-a oferit un sfat nativilor. Vrei să știi dacă e vorba despre tine? Toate detaliile în articol. 

Acest nativ începe anul cu o bucurie care are foarte mari șanse să ducă la pierderi mari, dacă nu va știi cum să o gestioneze. Urmează multe schimbări majore în viața acestor oameni.

Potrivit celebrului Mihai Voropchievici, zodia Berbec trebuie să aibă mare grijă cum gestionează oportunitățile pe care le primește la început de an 2026. Dacă nu va face asta, are mari șanse de pierderi majore. 

Anul 2026 începe cu un salt important în finanțe pentru Berbeci, astfel că pot face greșeli din cauza entuziasmului. Acești nativi au șansa să dea lovitura dacă știu să profite de șansele pe care le primesc. Dacă nu vor fructifica momente importante, succesul poate dispărea într-o secundă. 

În ceea ce privește anul 2026, cele mai sensibile luni pentru ei vor fi martie și august. În prima menționată sunt șanse să se confrunte cu vești apărute rapid care necesită rezolvări la minut, iar în cealaltă lună este posibil să aibă probleme în dragoste. 

Totuși, cariera se anunță a fi pe cai mari în acest an, potrivit lui Mihai Voropchievici. Berbecii au șanse mari să fie avansați la locul de muncă, dar și să primească piedici de la oameni invidioși. 

De asemenea, pentru câțiva Berbeci e posibil să fie vorba de o reîntoarcere a unei persoane din trecut pe care vor avea tendința să o ierte, chiar dacă nu ar merita neapărat. 

Previziuni pentru restul zodiilor aici.

