Cât de norocos ești în viață, de fapt, în funcție de zodia ta. Care sunt cei mai norocoși nativi: la bani și în dragoste

De: Denisa Iordache 16/01/2026 | 16:51
Zodiile vin cu încercări, lecții și oportunități diferite în viață. Ziua și luna în care te-ai născut îți pot spune mai mult decât ce personalitate ai. Acestea pot vorbi și despre norocul tău în bani și dragoste. Află mai joc dacă te afli pe ”lista albă” sau pe ”lista neagră”.

Tabelul de mai jos arată cât noroc au zodiile în dragoste, la bani, iar la final este media finală a celor două. Află și tu cât de norocoasă este zodia ta!

Berbec

Berbecii nu sunt cei mai norocoși când vine vorba de bani, dar nici cei mai ghinioniști. În schimb, nu pot spune că se bucură de foarte mult noroc în dragoste. Într-un final, media norocului în viață este una modestă, pe care o pot accepta fără să dramatizeze.

Taur

Când vine vorba de Tauri, aceștia o duc mai bine atât pe sectorul banilor, cât și pe cel al iubirii. Prin urmare, viața e mai roz atunci când ai puțin din amândouă.

Gemeni

Gemenii pot fi trecuți pe ”lista neagră” despre care vă spuneam, asta pentru că sunt destul de ghinioniști în dragoste. Cu toate astea, aceștia compensează cu zona banilor, acolo unde norocul le surâde. Prin urmare, norocul în viață este adus de partea financiară.

Rac

Racii, sensibili din fire, nu se axează foarte mult pe zona banilor, ci pun dragostea pe primul loc. Prin urmare, asta și astrag, așa că iubirea vine cu mult noroc pentru ei, chiar dacă din punct de vedere financiar nu se pot lăuda prea tare.

Leu

Leul, centrul atenției, se bucură de preferință și din partea Universului. Acest nativ poate spune că îi merge bine pe toate planurile. Cu 5 steluțe în iubire și 4 în bani, el se remarcă pozitiv comparativ cu zodiile anterioare.

Fecioară

Fecioara reușește însă să îl depășească în ceea ce privește zona financiară, dar rămâne restantă în dragoste. Acești nativi se axează pe bani și uită să fie mai sensibili. La final, media nu este una dezastruoasă.

Balanță

Balanțele schimbă situația. Acești nativi sunt cei mai norocoși când vine vorba de dragoste, dar au lipsuri financiare. Nu e un dezastru, asta pentru că ei oricum pun mai mult accent pe sentimente decât pe bunuri materiale.

Scorpion

Scorpionul duce o viață echilibrată și are cât trebuie din fiecare. Nici prea mult nici prea puțin. Această armonie îi conferă o viață liniștită.

Săgetător

Săgetătorul este frate cu Scorpionul în ceea ce privește norocul în viață, chiar dacă stă mai bine pe bani decât el și mai prost în dragoste. La final, amândoi au un noroc asemănător.

Capricorn

Am ajuns și la cel mai noroc nativ când vine vorba de bani! Capricornul, muncitor și ambițios, știe cum să profite de orice oportunitate și să câștige sume frumușele. Din păcate, în goana lui după bani, uită de dragoste, acolo unde nu are noroc aproape deloc.

Vărsător

Vărsătorul este cu adevărat pe ”lista neagră”, însă nu doar la bani sau în drgoste, ci în ambele. La final, norocul lui în viață nu este unul generos.

Pești

Peștii se axează pe dragoste, sentimente și trăiri, așa că uită să mai meargă la muncă. Prin urmare, sunt și cei mai ghinioniști din zodiac atunci când vine vorba de finanțe, dar pe dragoste stau bine, deci echilibrează situația.

×