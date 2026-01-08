Acasă » Știri » Tabel zodii 2026 | Care va fi cea mai norocoasă/ghinionistă lună pentru fiecare zodie în parte

Tabel zodii 2026 | Care va fi cea mai norocoasă/ghinionistă lună pentru fiecare zodie în parte

De: Anca Chihaie 08/01/2026 | 15:53
Tabel zodii 2026 | Care va fi cea mai norocoasă/ghinionistă lună pentru fiecare zodie în parte
Care va fi cea mai norocoasă/ghinionistă lună pentru fiecare zodie în parte

Anul 2026 se conturează ca o perioadă a contrastelor puternice în astrologie, cu luni extrem de favorabile pentru unele zodii și intervale mai tensionate pentru altele.

Analiza astrală a anului scoate în evidență un ritm inegal al norocului, al reușitelor și al obstacolelor, fiecare semn zodiacal fiind influențat diferit de tranzitele planetare majore. De la oportunități profesionale și câștiguri financiare, până la blocaje emoționale sau teste de răbdare, 2026 promite să fie un an intens și plin de schimbări.

Care va fi cea mai norocoasă/ghinionistă lună pentru fiecare zodie în parte

Pentru Capricorn, luna martie apare drept cel mai favorabil moment al anului. Este o perioadă marcată de stabilitate, rezultate concrete și validare a eforturilor depuse anterior. În schimb, octombrie aduce încetiniri și posibile dezamăgiri, mai ales în plan profesional. Per total, 2026 rămâne un an bun pentru Capricorni, cu un nivel ridicat de satisfacție generală.

Vărsătorii se bucură de un început de an promițător, februarie fiind luna care aduce inspirație, idei noi și susținere din partea celor din jur. Septembrie, însă, vine cu tensiuni, neclarități și decizii amânate. Chiar și așa, anul 2026 este unul echilibrat pentru această zodie, cu mai multe reușite decât eșecuri.

Pentru Pești, aprilie reprezintă vârful norocului. Sensibilitatea și intuiția sunt amplificate, iar multe situații se așază favorabil fără eforturi majore. Noiembrie este luna care poate aduce oboseală emoțională sau confuzii, mai ales în relații. În ansamblu, Peștii traversează un an solid, cu perspective bune pe termen lung.

Berbecul are parte de un 2026 foarte dinamic. Luna mai se evidențiază ca fiind cea mai norocoasă, cu inițiative curajoase și rezultate rapide. Iulie, în schimb, poate aduce conflicte sau graba de a lua decizii greșite. Cu toate acestea, Berbecii se numără printre favoriții anului, având una dintre cele mai bune evaluări generale.

Pentru Taur, luna iunie vine cu stabilitate financiară și claritate în plan personal. August se anunță mai dificil, cu presiuni și cheltuieli neprevăzute. Chiar și așa, Taurii reușesc să își mențină echilibrul și să încheie anul într-o notă pozitivă.

Gemenii se pot baza pe luna mai pentru reușite și vizibilitate. Este un moment excelent pentru comunicare, negocieri și schimbări benefice. Decembrie, în schimb, poate aduce stagnare sau senzația de epuizare. Anul este unul mediu pentru Gemeni, cu suișuri și coborâșuri evidente.

Pentru Rac, luna iulie este cea mai favorabilă, aducând armonie în familie și susținere emoțională. Februarie se dovedește mai complicată, cu sensibilitate crescută și nesiguranță. Per total, Racii au parte de un an bun, cu progrese lente, dar sigure.

Care va fi cea mai norocoasă/ghinionistă lună pentru fiecare zodie în parte

Leul strălucește în august, luna care aduce succes, recunoaștere și energie maximă. Ianuarie este perioada mai grea, cu blocaje și începuturi anevoioase. Chiar și așa, Leii se află printre zodiile cel mai bine aspectate în 2026.

Pentru Fecioară, septembrie este luna-cheie, favorabilă organizării și deciziilor importante. Martie aduce provocări și nevoia de adaptare rapidă. Anul este unul moderat, cu lecții importante și rezultate obținute prin disciplină.

Balanța se bucură de o lună octombrie foarte bună, cu echilibru și claritate în relații. Aprilie este mai tensionată, cu posibile conflicte sau alegeri dificile. Per ansamblu, 2026 este un an stabil pentru Balanțe.

Pentru Scorpion, noiembrie aduce oportunități și transformări pozitive. Mai este luna mai sensibilă, cu tensiuni și situații neprevăzute. Chiar dacă anul nu este lipsit de provocări, Scorpionii reușesc să își păstreze controlul.

Săgetătorul încheie anul în forță, decembrie fiind cea mai norocoasă lună, ideală pentru realizări și planuri de viitor. Iunie este perioada mai complicată, cu întârzieri și frustrări. Cu toate acestea, 2026 rămâne un an bun, cu mult potențial de creștere.

CITEȘTE ȘI – Ce trebuie să facem în ianuarie ca să evităm greșelile majore. Sanda Ionescu avertizează: „Suntem pe nisipuri mișcătoare”

NU RATA – Astroloaga Sanda Ionescu dă verdictul crunt! 2026 va fi mult mai greu pentru România: „Puneți niște bani deoparte”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât câștigă un șofer Bolt sau Uber în 2026. Câți bani face în fiecare săptămână
Știri
Cât câștigă un șofer Bolt sau Uber în 2026. Câți bani face în fiecare săptămână
Cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul de 25 de ani din Buzău. Ce arată rezultatele autopsiei
Știri
Cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul de 25 de ani din Buzău. Ce arată rezultatele autopsiei
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
Mediafax
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai...
GER năpraznic peste România! Minime sub -15 grade - Elena Mateescu, directorul ANM, face anunțul pentru români
Gandul.ro
GER năpraznic peste România! Minime sub -15 grade - Elena Mateescu, directorul ANM,...
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
Prosport.ro
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din...
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
Adevarul
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după confiscarea petrolierului Marinera
Digi24
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik...
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Mediafax
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Parteneri
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost...
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Click.ro
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De ce acesta nu a fost operat mai devreme
Digi24
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De ce acesta nu a fost...
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Spotify introduce noi funcții. Ce trebuie să faci pentru a le activa?
go4it.ro
Spotify introduce noi funcții. Ce trebuie să faci pentru a le activa?
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Resident Evil Requiem va oferi suport pentru Path Tracing și DLSS 4
Go4Games
Resident Evil Requiem va oferi suport pentru Path Tracing și DLSS 4
GER năpraznic peste România! Minime sub -15 grade - Elena Mateescu, directorul ANM, face anunțul pentru români
Gandul.ro
GER năpraznic peste România! Minime sub -15 grade - Elena Mateescu, directorul ANM, face anunțul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât câștigă un șofer Bolt sau Uber în 2026. Câți bani face în fiecare săptămână
Cât câștigă un șofer Bolt sau Uber în 2026. Câți bani face în fiecare săptămână
Cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul de 25 de ani din Buzău. Ce arată rezultatele autopsiei
Cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul de 25 de ani din Buzău. Ce arată rezultatele autopsiei
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. ...
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Taxă înmatriculare mașină 2026. Cât trebuie să plătești dacă îți cumperi un automobil
Taxă înmatriculare mașină 2026. Cât trebuie să plătești dacă îți cumperi un automobil
Cea mai ieftină garsonieră din București costă 17.000€. Cum arată și în ce sector este
Cea mai ieftină garsonieră din București costă 17.000€. Cum arată și în ce sector este
Test de inteligență | În această imagine s-au strecurat 4 greșeli. Doar un geniu le poate identifica ...
Test de inteligență | În această imagine s-au strecurat 4 greșeli. Doar un geniu le poate identifica pe toate
Vezi toate știrile
×