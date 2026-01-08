Tabel zodii 2026 | Care va fi cea mai norocoasă/ghinionistă lună pentru fiecare zodie în parte

Anul 2026 se conturează ca o perioadă a contrastelor puternice în astrologie, cu luni extrem de favorabile pentru unele zodii și intervale mai tensionate pentru altele.

Analiza astrală a anului scoate în evidență un ritm inegal al norocului, al reușitelor și al obstacolelor, fiecare semn zodiacal fiind influențat diferit de tranzitele planetare majore. De la oportunități profesionale și câștiguri financiare, până la blocaje emoționale sau teste de răbdare, 2026 promite să fie un an intens și plin de schimbări.

Care va fi cea mai norocoasă/ghinionistă lună pentru fiecare zodie în parte

Pentru Capricorn, luna martie apare drept cel mai favorabil moment al anului. Este o perioadă marcată de stabilitate, rezultate concrete și validare a eforturilor depuse anterior. În schimb, octombrie aduce încetiniri și posibile dezamăgiri, mai ales în plan profesional. Per total, 2026 rămâne un an bun pentru Capricorni, cu un nivel ridicat de satisfacție generală.

Vărsătorii se bucură de un început de an promițător, februarie fiind luna care aduce inspirație, idei noi și susținere din partea celor din jur. Septembrie, însă, vine cu tensiuni, neclarități și decizii amânate. Chiar și așa, anul 2026 este unul echilibrat pentru această zodie, cu mai multe reușite decât eșecuri.

Pentru Pești, aprilie reprezintă vârful norocului. Sensibilitatea și intuiția sunt amplificate, iar multe situații se așază favorabil fără eforturi majore. Noiembrie este luna care poate aduce oboseală emoțională sau confuzii, mai ales în relații. În ansamblu, Peștii traversează un an solid, cu perspective bune pe termen lung.

Berbecul are parte de un 2026 foarte dinamic. Luna mai se evidențiază ca fiind cea mai norocoasă, cu inițiative curajoase și rezultate rapide. Iulie, în schimb, poate aduce conflicte sau graba de a lua decizii greșite. Cu toate acestea, Berbecii se numără printre favoriții anului, având una dintre cele mai bune evaluări generale.

Pentru Taur, luna iunie vine cu stabilitate financiară și claritate în plan personal. August se anunță mai dificil, cu presiuni și cheltuieli neprevăzute. Chiar și așa, Taurii reușesc să își mențină echilibrul și să încheie anul într-o notă pozitivă.

Gemenii se pot baza pe luna mai pentru reușite și vizibilitate. Este un moment excelent pentru comunicare, negocieri și schimbări benefice. Decembrie, în schimb, poate aduce stagnare sau senzația de epuizare. Anul este unul mediu pentru Gemeni, cu suișuri și coborâșuri evidente.

Pentru Rac, luna iulie este cea mai favorabilă, aducând armonie în familie și susținere emoțională. Februarie se dovedește mai complicată, cu sensibilitate crescută și nesiguranță. Per total, Racii au parte de un an bun, cu progrese lente, dar sigure.

Leul strălucește în august, luna care aduce succes, recunoaștere și energie maximă. Ianuarie este perioada mai grea, cu blocaje și începuturi anevoioase. Chiar și așa, Leii se află printre zodiile cel mai bine aspectate în 2026.

Pentru Fecioară, septembrie este luna-cheie, favorabilă organizării și deciziilor importante. Martie aduce provocări și nevoia de adaptare rapidă. Anul este unul moderat, cu lecții importante și rezultate obținute prin disciplină.

Balanța se bucură de o lună octombrie foarte bună, cu echilibru și claritate în relații. Aprilie este mai tensionată, cu posibile conflicte sau alegeri dificile. Per ansamblu, 2026 este un an stabil pentru Balanțe.

Pentru Scorpion, noiembrie aduce oportunități și transformări pozitive. Mai este luna mai sensibilă, cu tensiuni și situații neprevăzute. Chiar dacă anul nu este lipsit de provocări, Scorpionii reușesc să își păstreze controlul.

Săgetătorul încheie anul în forță, decembrie fiind cea mai norocoasă lună, ideală pentru realizări și planuri de viitor. Iunie este perioada mai complicată, cu întârzieri și frustrări. Cu toate acestea, 2026 rămâne un an bun, cu mult potențial de creștere.