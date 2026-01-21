Acasă » Știri » Cristina Demetrescu nominalizează zodia care își va întâlni sufletul pereche pe final de ianuarie 2026: „Ca într-un scenariu de film”

De: Denisa Iordache 21/01/2026 | 17:45
Anul 2026 vine cu schimbări radicale pentru toate zodiile, dar una dintre ele are mari șanse să își întâlnească sufletul pereche. Acești nativi vor fi puși în niște situații în care vor avea ocazia să cunoască oameni noi și să creeze conexiuni de lungă durată. Află în articol dacă tu ești cel norocos!

Anul 2026 se anunță a fi unul spectaculos. Majoritatea zodiilor vor trece prin schimbări pozitive, iar unii sunt mai norocoși decât ceilalți. Când vine vorba despre acest nativ, el a luat tot norocul în dragoste! Universul va ghida această zodie către persoana potrivită la momentul potrivit.

Nu vă mai ținem mult în suspans și vă spunem că este vorba despre Balanță. Zodia are foarte mari șanse să își întâlnească partenerul mult visat în perioada aceasta. Potrivit celebrei Cristina Demetrescu, săptămâna asta poate semăna chiar cu un scenariu de film pentru Balanțe, iar Universul a pregătit deja momentul întâlnirii între acești nativi și mult așteptata iubire de poveste.

Astfel, Balanțele trebuie doar să fie deschise și să primească ceea ce li se oferă, pentru a nu pierde această ocazie importantă.

Zodia care își schimbă radical destinul în 2026

Această zodie va simți cum lucruri noi vin pentru ea, odată cu intrarea lui Pluton în semnul lor. Celebra astrologă Neti Sandu a spus că este momentul lor de reinventare și de evoluție, iar acest drum plin de oportunități va dura pentru următorii 20 de ani.

Anul 2026 este unul special pentru această zodie care, dacă îndrăznește, va ajunge acolo unde și-a propus și unde visa de multă vreme. Acești nativi vor dobândi calități care îi vor propulsa în direcții spectaculoase (AFLĂ AICI ZODIA).

Cea mai fericită zodie în 2026. Astrele sunt de partea ei pe tot parcursul anului

4 zodii care primesc un dar puternic de la Univers de pe 20 ianuarie. Li se schimbă viața

