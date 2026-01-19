Acasă » Știri » Zodia care își schimbă radical destinul în 2026, potrivit faimoasei Neti Sandu: „Acest parcurs va dura 20 de ani”

De: Denisa Iordache 19/01/2026 | 16:33
Anul 2026 vine cu schimbări radicale pentru toate zodiile, dar una dintre ele va simți cum viața i se schimbă radical. Acești nativi sunt învăluiți de oportunități și șanse de evoluție pe toate planurile. Toate detaliile în articol. 

Anul 2026 se anunță a fi unul spectaculos. Majoritatea zodiilor vor trece prin schimbări pozitive, iar unii sunt mai norocoși decât ceilalți. Când vine vorba de acest nativ, el a luat tot norocul! Cu o mulțime de uși care i se vor deschide, această zodie va simți cum Universul este de partea ei și poate realiza orice și-a propus.

Nu vă mai ținem mult în suspans și vă spunem că este vorba despre Vărsător. Această zodie va simți cum lucruri noi vin pentru ea, odată cu intrarea lui Pluton în semnul lor. Celebra astroloagă Neti Sandu a spus că este momentul lor de reinventare și de evoluție, iar acest drum plin de oportunități va dura pentru următorii 20 de ani.  

Potrivit acesteia, Jupiter va intra în partea opusă, în casa partenerială a Vărsătorilor, acest lucru ducând la apariția unor oameni dedicați, cu funcție, care să îi ofere ajutorul necesar pentru a reuși. 

Uranus va intra în celălalt semn de aer al Vărsătorului, acolo unde va sta 7 ani, iar acest lucru îl va determina pe Vărsător să simtă nevoia de schimbări atât la stilul său de viață, cât și la stilul de lucru.  

Anul 2026 este unul special pentru Vărsător care dacă îndrăznește, va ajunge acolo unde și-a propus și unde visa de multă vreme. Acești nativi vor dobândi calități care îi vor propulsa în directii spectaculoase. 

