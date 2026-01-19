Acasă » Știri » Trei zodii care vor avea cel mai bun an din viața lor în 2026. Totul merge așa cum au plănuit

De: Irina Vlad 19/01/2026 | 12:44
Trei zodii care vor avea cel mai bun an din viața lor în 2026. Totul merge așa cum au plănuit/ sursă foto: social media

Anul 2026 a venit cu o energie mai blândă, mai optimistă, iar odată cu el, aceste trei semne zodiacale norocoase se bucură de oportunități, sincronicitate și fluiditate în viețile lor. Anul are suma 10 (2+0+2+6), corespunzând Roții Norocului din tarot, care se reduce la numărul 1 (1+0). Așadar, așteptați-vă la schimbări care pot părea predestinate, cât și meritate. 

Dacă anul 2025 a fost caracterizat – pentru multe zodii – ca fiind un roller coaster emoțional, o nouă eră a sosit în liniște. Fără o ordine anume, aceste trei zodii norocoase din 2026 vor avea probabil parte de „vreme” favorabilă totul anul. Este vorba despre o partea din nativii născuți în zodiile Berbec, Balanță și Leu.

 

BERBEC

Începând cu luna februarie, Saturn și Neptun intră în zodia Berbec. Această vibrație s-ar putea manifesta prin obținerea succesului în carieră. Atenția însă, o parte dintre acești nativi trebuie să încetinească ritmul și să aprecieze lucrurile pe care le au deja în viață, așa că este esențial să se oprească și să se bucure de moment. Berbecii trebuie să se concentreze pe ceea ce au, în loc să urmărească ceea ce nu au. Este momentul ideal pentru a discuta viziuni și pentru a începe o listă personală de sarcini legate de obiectivele profesionale.

BALANȚĂ

Viața ta este pe cale să se îmbunătățească. Lucrurile vor merge mult mai bine pentru tine în 2026, când totul va fi în favoarea ta, deoarece s-ar putea să ai în sfârșit momentul tău de cotitură. Cariera se va îmbunătăți, dar acest an este dedicat colaborărilor puternice, atât personale, cât și profesionale.

Așa cum anumite uși se vor închide fără să îți dai seama „de ce”, tot atât de multe uși se vor deschide. De la extinderea carierei tale, 2026 este doar începutul unui nou capitol important. O parte dintre acești nativi au șanse să obțină victorii și oportunități neașteptate.

LEU

Renunță la rigiditate și învață să abordezi lucrurile dificile cu un zâmbet. Natura ta întreprinzătoare ocupă un loc central, la fel ca și dorința ta de a înota împotriva curentului pentru a-ți atinge obiectivele. Păstrează armonia și echilibrul în centrul alegerilor tale. Sunt posibile noi oportunități în ceea ce privește banii, cariera și investițiile, iar energia ta constantă și hrănitoare va ajuta aceste oportunități să prindă rădăcini și să crească. Ești susținut pe deplin, așa că pariază pe tine însuți.

