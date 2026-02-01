Potrivit Irish Times, a deveni mamă la peste 40 de ani nu mai este o excepție, ci un fenomen tot mai răspândit. Alegerea femeilor din ziua de azi nu este întâmplătoare, ci este rezultatul unor schimbări sociale, economice și medicale profunde.

De ce se amână maternitatea?

Dacă în trecut o sarcină după 40 de ani ridica sprâncene, astăzi devine din ce în ce mai frecventă. Tot mai multe femei aleg să devină mame mai târziu în viață, fie din dorință, fie din necesitate, într-un context în care cariera, stabilitatea financiară și accesul la tratamentele de fertilitate cântăresc mai mult ca oricând.

În Irlanda, numărul femeilor care nasc în jurul sau după vârsta de 40 de ani a crescut semnificativ. Potrivit datelor oficiale, aproape una din zece nașteri are loc acum la mame de peste 40 de ani, un procent care s-a triplat în ultimele două decenii. Vârsta medie a mamei la prima naștere este astăzi aproape de 32 de ani, comparativ cu 25 de ani în anii ’70.

Motivele sunt multiple. Femeile petrec mai mulți ani pentru educație, își construiesc cariere solide și amână formarea unei familii până când se simt pregătite emoțional și financiar. În paralel, costurile ridicate ale locuințelor, chiriilor și îngrijirii copiilor determină multe cupluri să aștepte momentul potrivit, care vine adesea mai târziu decât le permite ceasul biologic. Progresele în medicina reproductivă (cum ar fi fertilizarea in vitro sau congelarea ovulelor) au contribuit și ele la această schimbare, oferind femeilor mai multă libertate, dar nu și garanții sigure.

Ce impact are această schimbare?

Amânarea maternității vine la pachet cu repercursiuni atât pe plan personal, cât și social. La nivel individual, sarcina la o vârstă mai înaintată poate presupune riscuri medicale mai mari, inclusiv probleme genetice sau complicații în timpul nașterii. Totuși, specialiștii subliniază că vârsta nu este singurul factor decisiv. O femeie sănătoasă de 40 de ani poate avea o sarcină mai ușoară decât una mai tânără, dar cu probleme de sănătate.

La nivel de societate, scăderea natalității și amânarea maternității au efecte pe termen lung asupra economiei. O populație îmbătrânită înseamnă mai puțini contribuabili activi și presiune crescută asupra sistemelor de pensii și sănătate. Irlanda are astăzi o rată a fertilității sub pragul necesar pentru reînnoirea populației.

În același timp, maternitatea târzie este adesea asociată cu mai multă stabilitate emoțională, resurse financiare mai bune și un sprijin social mai solid — factori care pot face experiența parentală mai echilibrată pentru unele femei.

Dacă ar fi să tragem linie, maternitatea după 40 de ani nu este nici un ideal, nici un eșec al generațiilor tinere, ci o consecință a lumii în care trăim. O lume în care femeile au mai multe opțiuni, dar și mai multe obstacole atunci când iau în calcul să devină mame.

