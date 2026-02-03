Prognoza meteo azi, 3 februarie 2026. Marți, zi de iarnă cu temperaturi sub zero grade, ger persistent în Est și Nord-Est

Prognoza meteo azi, 3 februarie 2026. Marți va fi o zi tipic de iarnă în România, cu frig persistent și temperaturi sub sau ușor peste zero grade. Nordul și zona montană vor resimți cel mai puternic gerul, în timp ce sudul și Dobrogea vor avea temperaturi ceva mai suportabile. Îmbrăcați-vă adecvat pentru condițiile de iarnă.

Vremea în România

Va fi o zi rece de iarnă în toată țara, cu temperaturi între -7 și +3 °C. Cerul va fi variabil – unele zone vor vedea soare printre nori, altele vor rămâne mai mult sub nori. Dimineața va fi friguroasă, cu valori sub zero grade, iar după-amiaza temperaturile vor urca ușor spre valori pozitive.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest – Frigul se va simți cel mai tare în nordul și nord-vestul țării. Dimineața va aduce temperaturi negative, cerul va fi parțial noros, fără precipitații.

Sud și Sud-Est – Vremea va fi rece, dar cu maxime puțin mai ridicate decât în nord-est. Cerul poate fi mai deschis, iar vântul va sufla slab.

Oltenia și Sud-Vest – Temperaturile vor rămâne scăzute, cu valori negative dimineața și maxime care pot atinge sau depăși ușor zero grade după-amiaza.

Est și Nord-Est – Gerul se va simți mai persistent aici, iar cerul va fi predominant noros. Dimineața va fi friguroasă, fără precipitații importante.

Centrul țării și Carpați – Zona montană rămâne rece, cu temperaturi sub zero grade și cer noros. În Carpați persistă vremea de iarnă autentică, cu posibilitate de ninsoare ușoară local.

Dobrogea și litoralul Mării Negre – Temperaturile vor fi ceva mai blânde comparativ cu interiorul țării, cu maxime în jurul a zero grade și cerul parțial noros.

București

În capitală, vremea va fi rece de iarnă: dimineața în jur de zero grade, iar după-amiaza cu maxime de 0-3 °C și cer variabil.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca – maxime de 1 °C, minime de -2 °C pe timp de zi, frig persistent.

Timișoara – între -1 și 0 °C, cer noros

Iași – ger între -6 și -2 °C, cer variabil mai mult noros

Craiova – vreme rece de iarnă, maxime apropiate de zero grade

Constanța – pe malul Mării Negre, ușor mai blând, în jur -3 și 0 °C

Brașov – temperaturi sub zero grade, posibil zăpadă ușoară

