Grațiela Duban, ziua repetiții și evenimente, seara începe alt program: “Nu mă consider vreo super-femeie”

Mamă de adolescent, Grațiela recunoaște că această etapă vine cu provocări, dar și cu o apropiere specială între ea și fiul său, Armin. Dincolo de proiectele artistice, de scenă și de viața publică, rolul de mamă rămâne cel care o definește. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Grațiela Duban vorbește despre cum își împarte timpul între teatru și familie, despre fricile firești ale unui părinte într-o lume tot mai complicată pentru copii, dar și despre importanța de a avea grijă de sine, de corp și de suflet.

CANCAN.RO: Cum ai început anul 2026 și cu ce gânduri ai pășit în acest nou capitol?

Grațiela Duban: Am început anul 2026 exact așa cum îmi place mie cel mai mult: muncind. Am avut bucuria să prezint programul de Revelion de la un celebru hotel, într-o atmosferă superbă, cu multă energie și oameni frumoși. Pentru mine e cel mai bun semn când mă prinde noul an făcând ceea ce iubesc, pentru că simt că asta îmi dă tonul pentru tot anul. Am pășit în 2026 cu recunoștință și cu gânduri simple, dar esențiale: sănătate pentru mine și pentru cei dragi, liniște, pace și armonie în viață. Cred că, atunci când ai echilibru sufletesc, toate celelalte vin de la sine. Și, bineînțeles, îmi doresc să muncesc mult, să am proiecte frumoase și să ajung la inimile oamenilor prin tot ceea ce fac

CANCAN.RO: Cum ai descrie 2025, care sunt cele mai importante lecții pe care le ai învățat în acest an?

Grațiela Duban: 2025 a fost pentru mine un an al creșterii, atât profesional, cât și pe plan personal. Din exterior poate că s-au văzut proiectele și realizările, dar, pe interior, a fost un an cu multe lecții importante, unele chiar dureroase. Cred că a făcut parte dintr-un proces de maturizare. Am avut și suișuri, și coborâșuri, momente care m-au pus pe gânduri și m-au scos din zona de confort, dar toate m-au ajutat, de fapt, să mă apropii mai mult de mine. Am învățat să mă ascult, să mă înțeleg mai bine și să-mi dau seama ce contează cu adevărat pentru mine. Privind în urmă, sunt recunoscătoare pentru tot, pentru că fiecare experiență m-a ghidat spre drumul meu și m-a ajutat să mă descopăr cu adevărat.

Viața cu un adolescent: „Nu mai sunt doar mama, sunt și cea mai bună prietenă a lui”

CANCAN.RO: Ești mamă de adolescent. Cum s-a schimbat dinamica voastră în familie, odată cu intrarea în această etapă?

Grațiela Duban: Viața cu un adolescent e o aventură zilnică, sincer (n.r. râde). Nu mai e copilașul care stătea doar lângă mine, acum are personalitate, replici, opinii și, uneori, mă mai și contrazice serios. Dar, în același timp, cred că etapa asta ne-a apropiat și mai mult. Relația noastră s-a transformat foarte frumos — nu mai sunt doar „mama”, sunt și cea mai bună prietenă a lui. Vorbim despre orice, glumim mult, ne sfătuim, avem momentele noastre doar ale noastre. Încerc să nu fiu părintele acela rigid, ci mai degrabă un sprijin și un om în care să aibă încredere. Până la urmă, îmi doresc să vină la mine din plăcere, nu din obligație. Și cred că, dacă există comunicare și iubire, adolescența nu mai pare chiar atât de „înfricoșătoare”, ci devine o perioadă foarte frumoasă.

CANCAN.RO: Ce este cel mai greu in rolul de mamă? Dar cel mai frumos?

Grațiela Duban: Cel mai greu, sincer? Să fac juggling cu toate rolurile. Sunt actriță, am repetiții, spectacole, filmări, plecări… iar acasă mă așteaptă cel mai important rol dintre toate: cel de mamă. Uneori simt că ziua ar trebui să aibă 30 de ore. Și mai e ceva greu: să accept că nu mai e copilașul meu mic. Acum e adolescent, are ideile lui, independența lui… și trebuie să învăț să-l las să crească, chiar dacă mie mi-ar plăcea să-l mai țin puțin în brațe ca atunci când era mic. Dar partea frumoasă le întrece pe toate. Râdem mult împreună, vorbim despre orice, suntem cei mai buni prieteni. E genul de relație în care ne tachinăm, ne dăm sfaturi și ne spunem tot. Iar când ajung obosită acasă și mă ia în brațe, parcă se resetează tot universul meu. Până la urmă, oricâte roluri aș juca pe scenă, ăsta e rolul care mă împlinește cel mai tare.

Crima din Cenei, văzută prin ochii unei mame: „Nu mai pot privi astfel de știri detașat”

CANCAN.RO: Aș vrea să te întreb și despre un subiect extrem de sensibil al acestor zile, crima cutremurătoare din Cenei, în care mai mulți adolescenți au luat viața unui alt adolescent. Ca mamă de adolescent, cum ai primit această veste? Ce emoții ți-a trezit și ce crezi că putem face, ca părinți și ca societate, pentru a ne proteja copiii și a-i educa astfel încât să nu mai ajungem martori ai unor tragedii atât de greu de dus?

Grațiela Duban: M-a afectat foarte tare știrea asta. Când auzi că niște copii de doar 13 ani sunt implicați într-o asemenea tragedie, pur și simplu ți se rupe sufletul. Ca mamă de adolescent, nu mai pot privi astfel de lucruri detașat. Te gândești imediat: putea fi copilul meu, putea fi oricare dintre copiii noștri. Cred că trăim vremuri complicate pentru ei. Sunt expuși la foarte multă violență, la jocuri agresive, la tot felul de influențe din online și, uneori, parcă își pierd sensibilitatea. De aceea mi se pare și mai important ca noi, părinții, să fim prezenți cu adevărat în viața lor. Eu cred că iubirea, comunicarea și timpul petrecut împreună sunt cea mai mare formă de protecție. Asta încerc să fac zi de zi cu Armin: să știe că poate veni la mine cu orice, că acasă e un loc sigur. Până la urmă, educația începe din familie, cu empatie, cu limite, dar mai ales cu multă iubire.

CANCAN.RO: Cum reușești să împaci meseria, viața publică și timpul pentru familie? Sună clișeic, însă femeia de azi se împarte între foarte multe roluri și încearcă să exceleze în toate…

Grațiela Duban: Sincer, nu știu dacă le împac perfect… încă învăț. Programul meu e destul de haotic, cu repetiții, filmări, evenimente, dar încerc să le iau pe rând și să fiu prezentă acolo unde sunt.

Nu mă consider vreo super-femeie, sunt doar o mamă care aleargă între scenă și casă, ca multe alte femei. Diferența e că, indiferent cât de aglomerată e ziua, acasă, lângă Armin, băiatul meu, îmi încarc bateriile. El mă pune pe pauză și îmi amintește mereu ce contează cu adevărat. Restul… le rezolvăm din mers, cu răbdare și cu zâmbetul pe buze.

CANCAN.RO: Îți găsești timp și pentru tine, dincolo de proiecte și responsabilități?

Grațiela Duban: Încerc să-mi găsesc timp pentru mine, chiar dacă nu e mereu ușor. Am învățat că am nevoie de momentele astea ca să fiu bine cu mine. Pentru mine, antrenamentul a devenit esențial – nu mai e un moft, e deja parte din stilul meu de viață, parcă mi-a intrat în sânge. Îmi place să ascult muzică, merg la cursuri de dans contemporan, citesc… lucruri simple, dar care mă încarcă și mă aduc înapoi la mine. Sunt micile mele refugii care îmi dau energie pentru tot ce fac.

CANCAN.RO: Ești într-o formă fizică de excepție, ca de obicei. Care este secretul aparițiilor tale? Sport, dieta, genă bună?

Grațiela Duban: Nu cred că am vreun secret-minune. Mai degrabă e combinația de consecvență și… un pic de noroc genetic. Sportul chiar face parte din viața mea, nu mai pot fără antrenamente, sunt ca o terapie pentru mine. Iar dansul mă ține mereu în mișcare și plină de energie. La mâncare încerc să fiu cuminte cam 90% din timp… dar recunosc, mai și „trișez”, că sunt om, nu robot. Și da, trebuie să le mulțumesc și părinților pentru genele bune — nici ei nu au avut probleme cu greutatea, iar de la mama sigur am moștenit multe. Deci e un mix: grijă, mișcare și un pic de noroc.

CANCAN.RO: Ce părere ai despre operațiile estetice sau intervențiile care ne ajuta sa mai ținem timpul în loc? Ce e ok și ce nu e ok pentru tine?

Grațiela Duban: Nu am nimic împotriva operațiilor estetice, din contră. Cred că fiecare femeie are dreptul să facă ce simte că o ajută să se simtă mai bine în pielea ei. Dacă o intervenție îți dă mai multă încredere, te ajută psihic și te face mai fericită, atunci de ce nu? Până la urmă, e alegerea fiecăruia. Pentru mine, însă, totul ține de măsură. Cred că e important să nu exagerăm și să nu ajungem să ne schimbăm complet trăsăturile. Mi se pare puțin trist când văd că multe fete ajung să semene între ele, pentru că, de fapt, frumusețea stă tocmai în ceea ce ne face diferite. Trăsăturile cu care ne-am născut sunt, de fapt, atuurile noastre. Ele ne dau personalitate și ne fac unice.

O căsnicie de 16 ani, sub ochii publicului: „Nu există cuplu perfect”

CANCAN.RO: Ai o căsnicie longevivă și expusă publicului. Cum ați gestionat partea aceasta de notorietate, de vizibilitate. V-am priit in cuplu sau a fost o presiune?

Grațiela Duban: Suntem împreună de 16 ani și căsătoriți de 14 și, dacă e ceva ce am învățat în tot timpul ăsta, e că nu există cuplu perfect. Suntem doi oameni absolut normali, cu momente bune, dar și cu perioade mai puțin ușoare, ca toată lumea. Am avut și noi discuții, oboseli, neînțelegeri. Uneori ne iese să le gestionăm perfect, alteori mai stângaci… dar important e că nu renunțăm. O relație atât de lungă chiar e o muncă, nu vine de la sine. Nu avem vreun secret magic. Cred că pur și simplu am crescut împreună și am învățat să fim o echipă. Iar cel mai important pentru noi este Armin, să știe că are părinți uniți, care îi sunt sprijin și acasă găsește mereu echilibru și iubire. În rest, suntem doar Andrei și cu mine, doi oameni care încearcă, zi de zi, să le facă pe toate să meargă.

CANCAN.RO: Ce proiecte pregătești pentru următoarea perioadă și unde te poate urmări publicul?

Grațiela Duban: Urmează o perioadă foarte plină pentru mine și mă bucur tare, pentru că asta înseamnă că fac ceea ce iubesc cel mai mult. Pregătesc un spectacol nou, în regia lui Dan Tudor, alături de o echipă minunată.

Publicul mă poate vedea în continuare pe scena Teatrului „Ion Creangă”. La Teatrul Avangarde joc în Și din zece n-a mai rămas niciunul și Iubito, îți rămân dator, unde am bucuria specială să fiu pe scenă alături de soțul meu, Andrei.

Așa că, pe scurt, mă găsiți mai mult la teatru. Scena rămâne locul în care mă simt cel mai acasă și abia aștept să ne revedem la spectacole.

