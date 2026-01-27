Celebra influenceriță s-a stins, după 3 ani de luptă cu o boală cumplită. Anunțul trist al familiei

Moartea influenceriței Jéssica Daugirdas a zguduit comunitatea online și a lăsat în urmă un val de emoție, tristețe și reflecție. Cunoscută pentru sinceritatea, curajul și mesajele sale pline de speranță, Jéssica s-a stins din viață la vârsta de 35 de ani, după o luptă de trei ani cu o formă agresivă de cancer. Familia sa a anunțat decesul pe 26 ianuarie 2026, printr-o postare profund emoționantă pe Instagram.

În anul 2023, Jéssica Daugirdas a primit diagnosticul de cancer colorectal, o veste care avea să-i schimbe complet cursul vieții. Primele simptome, printre care prezența sângelui în scaun, au fost inițial ignorate sau puse pe seama unor afecțiuni minore, precum hemoroizii. Din păcate, investigațiile medicale amănunțite au scos la iveală o realitate mult mai gravă, iar diagnosticul a venit într-un moment în care boala era deja avansată.

Jéssica Daugirdas a murit!

În loc să se retragă din spațiul public, Jéssica a ales să transforme propria suferință într-o sursă de informare și sprijin pentru alții. Cu o sinceritate dezarmantă, ea a început să documenteze etapele tratamentului, efectele secundare, momentele de slăbiciune, dar și micile victorii care îi dădeau puterea să meargă mai departe.

De-a lungul anilor de tratament, Jéssica a devenit mai mult decât o influenceriță: a devenit o voce pentru pacienții oncologici. Mesajele ei erau urmărite de mii de persoane care se regăseau în experiențele împărtășite. Ea vorbea deschis despre frică, durere, credință și speranță, oferind sfaturi practice și, mai ales, încurajare.

„Astăzi vrem doar să mulțumim. Mulțumesc tuturor celor care s-au rugat, au trimis mesaje, au arătat afecțiune și au respectat acest moment foarte greu. Fiecare cuvânt și fiecare gest a fost o îmbrățișare care a ajuns la noi. 🤍 Jessica se odihnește acum în brațele lui Dumnezeu.

Și acest profil devine memorial, un colț de dragoste pentru a-i păstra povestea, esența, zâmbetul și tot ce a fost. Fie ca amintirea ei să strălucească în continuare. ✨🌷

Cu drag, familia și prietenii 🕊️”, este mesajul apărut pe pagina ei de Instagram.

În ultimele săptămâni de viață, starea de sănătate a Jéssicăi s-a deteriorat rapid. Sora sa, Gabi, a ținut comunitatea la curent cu evoluția situației, anunțând internarea acesteia în spital din cauza unei septicemii severe. În ciuda eforturilor depuse de echipa medicală și a tratamentelor intensive, organismul ei slăbit de boală nu a mai reușit să lupte.

Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de 39 de ani

Cu ce boală se confrunta Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă. A recurs la un gest extrem