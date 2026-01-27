Acasă » Știri » Revoltă după moartea Vivianei Niță. Medicii spun că tragedia putea fi evitată

Revoltă după moartea Vivianei Niță. Medicii spun că tragedia putea fi evitată

De: Denisa Iordache 27/01/2026 | 08:20
Dispariția Vivianei Niță a stârnit revoltă printre colegii de breaslă. De profesie medic radiolog, aceasta a fost găsită fără suflare în locuința ei din sectorul 1 al Capitalei de către fostul ei soț. Medicii consideră că sistemul este de vină și fac acuzații grave. Toate detaliile în articol.

Viviana Niță a fost găsită fără viață sâmbătă, 24 ianuarie 2026, în apartamentul său din cartierul Dămăroaia, sectorul 1 al Capitalei. Alerta a fost dată de fostul ei soț, după ce acesta ar fi încercat să o sune de mai multe ori, dar nu ar fi dat de ea. Îngrijorat, bărbatul a ajuns la locuința acesteia și găsit-o fără suflare. A sunat de urgență la 112, dar medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru viața acesteia.

Acest caz este foarte asemănător cu cel al Ștefaniei Szabo, doctorița care a fost găsită fără suflare în timpul gărzii de noapte. Medicii sunt revoltați de condițiile la care sunt supuși și consideră ca astfel de cazuri tragice sunt cauzate de sistemul care nu are grijă de cadrele medicale.

„Nu am cuvinte sa imi exprim durerea pentru tragedia actuala, medicul Viviana Nita. Poate in al nu stiu catelea ceas se va trezi cineva in tara asta amortita si lipsita de absolut orice fel de sistem de valori, sa aduca lucrurile cel putin pe o linie de plutire. Sunt curioasa cum ar putea functiona un sistem medical fara medici si actualmente cum sunt protejati medicii?!? Se emit doar pretentii si nu exista nici o forma de limitate legala a fenomenului de hartuire. Depresia este declansata de stres, oboseala si lipsa totala a aprecierii. E firesc sa pierdem medici? In timp ce promovam loaze,  incultura,  vulgaritate…vai de cap de om…

Drum lin …Viviana”, a scris un medic pe Facebook.

O altă persoană a vorbit pe Faebook despre cazurile tragice care sunt tot mai multe printre medici.

„Anul trecut, două dintre fostele mele colege de facultate și-au pus capăt vieții. Una era medic militar și șef de secție, cealaltă, medic de familie respectat. Menționez aceste plecări deoarece, din acel moment, orice discuție despre gesturile extreme a părăsit pentru mine zona abstractului. Ele au rămas colege bune, femei cu chip și voce, cu biografii care s-au împletit strâns cu a mea.

Recent, am purtat o conversație lungă cu o doctoriță radiolog din Capitală, trecută ușor de 40 de ani. În locul performanțelor tehnice, mi-a dezvăluit un univers al izolării și al epuizării. Mi-a descris zilele petrecute într-o cameră cufundată în întuneric, sub o lumină artificială rece, privind ecrane ce rulează, fără oprire, fragmente de vieți străine. Imaginile cu mâinile ei crăpate de spălatul obsesiv după investigații mi-au reamintit un detaliu pe care l-am cunoscut bine în trecut – corpul medicului este adesea primul teritoriu al uzurii.

Când am citit astăzi știrea despre doctorița de 39 de ani găsită moartă în propriul apartament, am simțit un fior de recunoaștere. Știam cât de multă durere neîmpărtășită poate ascunde un om care afișează o funcționare impecabilă, în timp ce trăiește ceea ce medicina modernă numește „eroziunea invizibilă.”, este o parte din mesajul scris de altă persoană pe rețelele de socializare.

