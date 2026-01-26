Cu ce boală se confrunta Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă. A recurs la un gest extrem

Este doliu în lumea medicală din România, după ce o doctoriță în vârstă de doar 39 de ani a fost găsită fără viață în apartamentul său din nordul Capitalei. Descoperirea tragică a fost făcută în urmă cu două zile de fostul ei soț, care, îngrijorat că nu mai răspundea la apeluri și mesaje, a mers la locuința acesteia și a alertat imediat autoritățile.

Pe 24 ianuarie, Viviana Nițu, o doctoriță în vârstă de 39 de ani, a fost găsită moartă în propria locuință în Sectorul 1. La fața locului au ajuns polițiștii și echipajele medicale, însă, din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Victima era medic radiolog la o clinică cunoscută și, potrivit apropiaților, se confrunta de mai mult timp cu probleme emoționale serioase, având un istoric de depresie.

Surse din anchetă au indicat că în locuință ar fi fost găsite medicamente și un bilet de adio, iar primele date sugerează că ar fi fost vorba despre un gest extrem. În trecut, a mai avut și alte tentative de a-și lua viața din cauza bolii de care suferea.

Poliția Capitalei, împreună cu procurorii din București, a deschis o investigație pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească toate detaliile acestui caz dramatic.

„La data de 24 ianuarie 2026, în jurul orei 16.20, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 Poliție au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat, cu privire la faptul că a găsit o femeie care nu prezenta semne vitale, la o adresă din Sectorul 1. În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul acesteia. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei”, a transmis Poliția Capitalei.

