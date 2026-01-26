Serghei Mizil intervine în cazul uciderii lui Mario Berinde: ”Nu a fost o joacă de copii”

Moartea lui Mario Berinde a șocat o țară întreagă și a stârnit revoltă printre români. Zeci de oameni s-au adunat în fața locuinței criminalului pentru a protesta, iar sute de mii de oameni au semnat petiția „Legea Mario”. Printre cei care au intervenit în cazul care a îngrozit țara se numără și Serghei Mizil.

Mario Berinde a fost condus pe ultimul drum pe data de 24 ianuarie 2026, în localitatea Cenei din județul Timiș. Scenele au fost greu de privit, mai ales din cauza durerii părinților care își urlau suferința. Zeci de oameni l-au condus pe ultimul drum pe adolescent.

Serghei a intervenit în cazul Mario Berinde

Minorul de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde se află în libertate, pentru că nu are vârsta necesară pentru a răspunde penal. Acesta a fost mutat pe data 25 ianuarie, în localitatea Sânmihaiu Român, iar oamenii și-au strigat nemulțumirea în fața casei. Băiatul s-ar fi mutat în localitate, împreună cu mama sa, la bunici.

Serghei este de acord cu faptul că minorul trebuie închis, pentru că a fost conștient de ceea ce face și a premeditat totul. El este revoltat de statul în care trăim și legile care lasă astfel de cazuri să scape cu libertate.

„Nu se poate, mă, adică la nivelul ăsta, la ce se întâmplă în România acum, că suntem un stat care practic nu mai e condus în nicio formă, nene. A fost crimă cu premeditare. Adică l-au pândit, l-au făcut cu topoare în cap, l-au ascuns, l-au făcut… Adică nu se poate, dacă ai această luciditate să faci această faptă, du-te la pârnaie. Eu sunt total de acord cu tine, să știi că au încercat să-și ascundă, să-și curețe urmele. Sigur, adică nu a fost așa ca o joacă de copii în care a murit unul.”, a spus Serghei Mizil.

