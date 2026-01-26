Tatăl călăului lui Mario a fost găsit în podul locuinței unde se credea că se ascunde și adolescentul. Imagini uluitoare

După ce băiatul de 13 ani a fost implicat în crima din localitatea Cenei, unde și-a pierdut viața Alin Mario Berinde, mama acestuia a decis să-l mute din zonă și să îl ducă în Sânmihaiu Român, la bunici. Decizia a stârnit un val de revoltă în rândul localnicilor, care nu au acceptat ideea ca un minor acuzat de o faptă atât de gravă să locuiască liber în comunitatea lor. În timpul căutărilor a fost găsit tatăl adolescentului care se ascundea în pod.

Crima a avut loc în urmă cu doar câteva zile, când băiatul de 13 ani l-a ucis cu sânge rece pe Alin Mario Berinde, după ce l-a ademenit în curtea sa și l-a atacat cu o toporișcă și un cuțit, provocându-i răni fatale. Acesta a avut și un complice de 15 ani, care a participat la atac, iar ulterior cei doi ar fi cerut ajutorul altor tineri pentru a îngropa trupul victimei.

Tatăl călăului de 13 ani a fost găsit

După ce fapta a ieșit la iveală, comunitatea din Cenei a fost profund marcată și oamenii nu au mai acceptat prezența minorului, motiv pentru care mama sa a decis să-l mute în Sânmihaiu Român, la bunici. Oamenii spun că se tem pentru siguranța propriilor copii și au început să protesteze, cerând ca băiatul să fie îndepărtat din localitate. Mulțimea a pus presiune pe primarul comunei, solicitând intervenția autorităților și luarea unor măsuri clare în acest caz.

Pentru a calma spiritele, primarul, însoțit de jandarmi și de doi reprezentanți ai protestatarilor, a verificat casa bunicilor. În urma căutărilor, s-a constatat că minorul nu se afla acolo. În schimb, în podul locuinței a fost descoperit tatăl băiatului, care se ascunsese de teama reacției oamenilor. Momentul a fost transmis live pe rețelele sociale de către localnici.

Protestatarii continuă să ceară „dreptate pentru Mario”, solicitând ca minorul de 13 ani să fie tras la răspundere pentru fapta comisă, să părăsească definitiv localitatea Sânmihaiu Român și să fie arestat alături de ceilalți minori implicați în acest caz. În acest fel s-a făcut și o petiție online pentru schimabrea legii de către Parlamentul României.

