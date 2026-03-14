Nominalizările pentru cea de-a 46-a ediție a premiilor Zmeura de Aur 2026, care satirizează cele mai slabe realizări ale anului din cinematografie, au fost anunțate. Două producții se află în fruntea listei, fiecare cu câte șase nominalizări. Este vorba de Snow White și War of the Worlds, scrie Variety.

Snow White, cu Rachel Zegler în rolul principal și Gal Gadot, a fost nominalizat la mai multe categorii, inclusiv „Cel mai prost film”, „Cel mai prost regizor”, „Cel mai prost scenariu” și „Cel mai prost remake”. De asemenea, personajele piticilor, care au fost generate pe calculator, au primit nominalizări în categoriile de interpretare și „Cel mai prost cuplu”.

În același timp, filmul SF War of the Worlds, inspirat din romanul clasic al lui H.G. Wells, a fost criticat dur și a acumulat tot șase nominalizări, inclusiv pentru „Cel mai prost film”, „Cel mai prost regizor”, „Cel mai prost scenariu” și „Cel mai prost actor” pentru Ice Cube.

Lista nominalizărilor la Zmeura de Aur 2026

Producțiile și actorii care au avut nenorocul să fie nominalizați anul acesta sunt:

Cel mai prost film

The Electric State

Hurry Up Tomorrow

Snow White

Star Trek: Section 31

War of the Worlds

Cel mai prost regizor

Rich Lee — War of the Worlds

Olatunde Osunsanmi — Star Trek: Section 31

Anthony Russo & Joe Russo — The Electric State

Trey Edward Shults — Hurry Up Tomorrow

Marc Webb — Snow White

Cel mai prost actor în rol principal

Dave Bautista — In the Lost Lands

Ice Cube — War of the Worlds

Scott Eastwood — Alarum

Jared Leto — Tron: Ares

Abel “The Weeknd” Tesfaye — Hurry Up Tomorrow

Cea mai proastă actriță în rol principal

Ariana DeBose — Love Hurts

Milla Jovovich — In the Lost Lands

Natalie Portman — Fountain of Youth

Rebel Wilson — Bride Hard

Michelle Yeoh — Star Trek: Section 31

Cel mai prost actor în rol secundar

Jack Black — Dear Santa

Kevin Hart — Borderlands

Shia LaBeouf — Megalopolis

Sylvester Stallone — Alarum

The Seven CGI Dwarfs — Snow White

Cea mai proastă actriță în rol secundar

Cate Blanchett — Borderlands

Lady Gaga — Joker: Folie à Deux

Bryce Dallas Howard — Argylle

Dakota Johnson — Madame Web

Gal Gadot — Snow White

Cel mai prost cuplu

Cei șapte pitici — Snow White

Oricare două personaje — The Electric State

Ice Cube și ecranul său de Zoom — War of the Worlds

Robert De Niro în ambele roluri — The Alto Knights

The Weeknd și ego-ul său — Hurry Up Tomorrow

Cel mai prost scenariu

The Electric State

Hurry Up Tomorrow

Snow White

Star Trek: Section 31

War of the Worlds

Cel mai prost remake

The Crow

Joker: Folie à Deux

Kraven the Hunter

Snow White

War of the Worlds

Premiile Zmeura de Aur sunt cunoscute drept o parodie a Premiilor Oscar și sunt acordate anual pentru cele mai slabe filme și performanțe cinematografice. Ceremonia din 2026 este programată pentru 14 martie, cu o zi înainte de gala Premiilor Oscar 2026.

