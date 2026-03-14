Nominalizările pentru cea de-a 46-a ediție a premiilor Zmeura de Aur 2026, care satirizează cele mai slabe realizări ale anului din cinematografie, au fost anunțate. Două producții se află în fruntea listei, fiecare cu câte șase nominalizări. Este vorba de Snow White și War of the Worlds, scrie Variety.
Snow White, cu Rachel Zegler în rolul principal și Gal Gadot, a fost nominalizat la mai multe categorii, inclusiv „Cel mai prost film”, „Cel mai prost regizor”, „Cel mai prost scenariu” și „Cel mai prost remake”. De asemenea, personajele piticilor, care au fost generate pe calculator, au primit nominalizări în categoriile de interpretare și „Cel mai prost cuplu”.
În același timp, filmul SF War of the Worlds, inspirat din romanul clasic al lui H.G. Wells, a fost criticat dur și a acumulat tot șase nominalizări, inclusiv pentru „Cel mai prost film”, „Cel mai prost regizor”, „Cel mai prost scenariu” și „Cel mai prost actor” pentru Ice Cube.
Lista nominalizărilor la Zmeura de Aur 2026
Producțiile și actorii care au avut nenorocul să fie nominalizați anul acesta sunt:
Cel mai prost film
- The Electric State
- Hurry Up Tomorrow
- Snow White
- Star Trek: Section 31
- War of the Worlds
Cel mai prost regizor
- Rich Lee — War of the Worlds
- Olatunde Osunsanmi — Star Trek: Section 31
- Anthony Russo & Joe Russo — The Electric State
- Trey Edward Shults — Hurry Up Tomorrow
- Marc Webb — Snow White
Cel mai prost actor în rol principal
- Dave Bautista — In the Lost Lands
- Ice Cube — War of the Worlds
- Scott Eastwood — Alarum
- Jared Leto — Tron: Ares
- Abel “The Weeknd” Tesfaye — Hurry Up Tomorrow
Cea mai proastă actriță în rol principal
- Ariana DeBose — Love Hurts
- Milla Jovovich — In the Lost Lands
- Natalie Portman — Fountain of Youth
- Rebel Wilson — Bride Hard
- Michelle Yeoh — Star Trek: Section 31
Cel mai prost actor în rol secundar
- Jack Black — Dear Santa
- Kevin Hart — Borderlands
- Shia LaBeouf — Megalopolis
- Sylvester Stallone — Alarum
- The Seven CGI Dwarfs — Snow White
Cea mai proastă actriță în rol secundar
- Cate Blanchett — Borderlands
- Lady Gaga — Joker: Folie à Deux
- Bryce Dallas Howard — Argylle
- Dakota Johnson — Madame Web
- Gal Gadot — Snow White
Cel mai prost cuplu
- Cei șapte pitici — Snow White
- Oricare două personaje — The Electric State
- Ice Cube și ecranul său de Zoom — War of the Worlds
- Robert De Niro în ambele roluri — The Alto Knights
- The Weeknd și ego-ul său — Hurry Up Tomorrow
Cel mai prost scenariu
- The Electric State
- Hurry Up Tomorrow
- Snow White
- Star Trek: Section 31
- War of the Worlds
Cel mai prost remake
- The Crow
- Joker: Folie à Deux
- Kraven the Hunter
- Snow White
- War of the Worlds
Premiile Zmeura de Aur sunt cunoscute drept o parodie a Premiilor Oscar și sunt acordate anual pentru cele mai slabe filme și performanțe cinematografice. Ceremonia din 2026 este programată pentru 14 martie, cu o zi înainte de gala Premiilor Oscar 2026.
