Cum arată acum Brendan Fraser, celebrul actor din seria „The Mummy”. Se chinuie din răsputeri să slăbească pentru noul său rol

De: Daniel Matei 09/05/2026 | 22:10
Sursa foto: Profimedia
Brendan Fraser avea puțin peste 30 de ani când a jucat în seria „The Mummy”, iar acum, la mai bine de 20 de ani distanță, fostul star de acțiune se pregătește să revină în franciză.

Actorul premiat cu Oscar a vorbit despre continuarea seriei și a explicat că se pregătește din punct de vedere fizic pentru rol, informează The Independent.

„Ne vom urca din nou în șa și ne vom întoarce în acele locuri de filmare. Vă rog să-mi țineți pumnii, fac tot posibilul să aduc această versiune de 57 de ani într-o formă bună”, a declarat actorul în emisiunea „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

Fraser a recunoscut că are nevoie de „noroc” cu programul său de pregătire fizică pentru a-l interpreta din nou pe aventurierul Rick O’Connell.

Ce alți actori revin în noul proiect

Fraser a confirmat că membri ai distribuției originale, inclusiv Rachel Weisz și John Hannah, vor reveni și ei în continuarea seriei.

„Vom reuni toată gașca. Este singura modalitate de a face asta. Așa că le vom oferi spectatorilor ceea ce ne cer tuturor de mai bine de douăzeci și ceva de ani”, a spus acesta.

Actorul a spus că a sperat „mult timp” că va fi realizat un al patrulea film din seria „The Mummy”, însă nu era sigur dacă și colegii săi de platou erau la fel de entuziasmați de idee.

Fraser a jucat alături de Rachel Weisz în primele două filme ale trilogiei, „The Mummy” și „The Mummy Returns” (2001). Totuși, Weisz nu a mai apărut în al treilea film, „Tomb of the Dragon Emperor” (2008), fiind înlocuită de Maria Bello.

Actorul s-a distanțat de cel de-al treilea film, declarând: „Filmul pe care voiam eu să-l fac nu a fost realizat niciodată. Dar filmul pe care voiam să-l fac urmează să apară. Și aștept acest telefon de 20 de ani.”

Filmul vine pe fondul revenirii spectaculoase în carieră a lui Brendan Fraser, starul din „George of the Jungle”, care a câștigat un Oscar pentru rolul din drama „The Whale”, regizată de Darren Aronofsky, în 2023. Actorul a interpretat un profesor de limba engleză retras și afectat de obezitate severă, care încearcă să își repare relația cu fiica sa adolescentă, pe care o abandonase cu opt ani înainte.

