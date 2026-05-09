Membrul Familiei Regale Britanice pe care îl vezi rar. De ce nu apare des alături de Regele Charles?

De: Irina Maria Daniela 09/05/2026 | 08:20
Regele Charles și Prințul Edward au participat la ceremonia Ordinului Sfântului Mihail și Sfântului Gheorghe la Catedrala Saint Paul din Londra. Sursa foto: Profimedia
Prințul Edward este unul dintre membrii Familiei Regale Britanice pe care îi vezi rar în public. Ducele de Kent are 90 de ani și este o prezență discretă când vine vorba despre aparițiile oficiale. Cu toate astea, pe 7 mai a decis să îl însoțească pe Regele Charles la Catedrala Saint Paul din Londra.

În timpul celei mai recente apariții oficiale, Regele Charles a fost însoțit de vărul său primar. Joi, 7 mai, monarhul în vârstă de 77 de ani a luat parte la ceremonia Ordinului Sfântului Mihail și Sfântului Gheorghe.

Ducele de Kent, în vârstă de 90 de ani, participă rar la evenimente publice. Cu toate astea, a făcut o excepție pentru vărul său, Regele Charles. În cadrul acestui eveniment, Prințul Edward a îndeplinit rolul de Mare Maestru al Ordinului și a ajuns la St Paul’s Cathedral înaintea regelui.

Această ceremonie are loc o dată la patru ani și evenimentul din 2026 a marcat prima participare a lui Charles în calitate de monarh.

Pentru această ocazie, Prințul Edward a purtat robe oficiale. În unele momente a mers în spatele regelui, în prima etapă a ceremoniei, apoi a fost văzut într-un scaun cu rotile.

Ceremonia aceasta datează din 1818 și a început ca un mod care onorează „cetățenii distinși” din Insulele Ionice, Grecia, pe vremea când se aflau sub protectorat britanic. Ordinul Sfântului Mihail și Sfântului Gheorghe „recunoaște serviciile desfășurate într-o țară străină sau în relație cu afacerile externe și cele ale Commonwealth-ului”, potrivit site-ului oficial al Familiei Regale Britanice.

Prințul Edward, membrul Familiei Regale Britanice pe care îl vezi rar. Sursa foto: Profimedia

Prințul Edward apare rar în public, în cadrul evenimentelor oficiale ale Coroanei. Înainte de apariția de la Catedrala Saint Paul din Londra, Ducele de Kent a mai fost văzut și la petrecerea organizată în luna aprilie de Palatul Buckingham, care a marcat ceea ce ar fi fost aniversarea de 100 de ani a Reginei Elisabeta.

La această apariție oficială a fost însoțit de sora sa, Prințesa Alexandra. La eveniment au participat Regele Charles și Regina Camilla, Prințul William și Kate Middleton, precum și alți membri ai Familiei Regale Britanice.

Cine este Prințul Edward

Ducele de Kent este, la ora actuală, cel mai în vârstă membru al familiei regale aflat în viață. Acesta are 90 de ani, iar sora sa are 89 de ani. Cei doi sunt copiii Prințului George, Ducele de Kent, și al Prințesei Marina a Greciei și Danemarcei. Prințul George a fost al patrulea fiu al Regelui George al V-lea al Regatului Unit și Mary de Teck.

Edward și Alexandra mai au un frate mai mic, Prințul Michael de Kent, în vârstă de 83 de ani. Toți trei au fost veri primari ai regretatei Regine Elisabeta și sunt, în continuare, membri activi ai Coroanei. În timp ce Prințesa Alexandra și Prințul Michael și-au redus îndatoririle regale, Ducele de Kent mai participă la unele activități oficiale. Potrivit The Court Circular, acesta a participat la peste 12 angajamente regale doar în 2026.

Regele Charles, mesaj pentru britanici

Ceremonia a durat aproximativ o oră. În acest timp, regele a traversat catedrala alături de Garda de Corp a Majestății Sale, „Honourable Corps of Gentlemen at Arms”, de un cor și de Lordul Primar al City of London, Susan Langley, potrivit The Independent.

„Să ne amintim înaintea lui Dumnezeu de membrii Ordinului care au plecat dintre noi recent”, a spus Regele Charles, în timpul discursului său, potrivit PEOPLE.

După acest moment public, s-au citit numele membrilor care au murit de la precedenta ceremonie a Ordinului.

