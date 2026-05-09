Actorul care a trecut de la dormit în cort la roluri de succes este de nerecunoscut în 2026. L-ai văzut în „Game of Thrones”

Actorul Rory McCann s-a schimbat radical în ultimii ani. Dar un lucru pe care puțini fani ai serialului „Game of Thrones” (Urzeala tronurilor) îl știu despre el este că, înainte de a primi roluri la Hollywood, a dormit în cort și a avut numeroase meserii interesante. Află, în rândurile următoare, cum a reușit să devină un mare actor!

Înainte să aibă parte de succes și roluri în filme de succes, Rory McCann a avut o viață desprinsă chiar din scenariile hollywoodiene. A trăit în condiții instabile, ajungând să doarmă și în cort din cauza lipsurilor materiale.

Actorul Rory McCann a dormit în cort

Înainte să ajungă vedetă, a fost un aventurier. Acesta a lucrat ca pictor, tâmplar și tăietor de lemne certificat. A fost implicat și în activități de escaladă, perioadă a vieții în care a fost remarcat de o producătoare și viața lui s-a schimbat radical.

În anul 1990, Rory McCann a trecut printr-un accident grav pe când avea doar 21 de ani. Se cățăra în Yorkshire și, la un moment dat, a rămas agățat de o bucată de stâncă, fără să își mai poată menține priza. Când mâna i-a cedat, a căzut de la aproximativ 21 de metri înălțime. S-a lovit grav la cap și și-a fracturat brațul, încheietura mâinii și gleznele. Cu toate acestea, a supraviețuit. Dar această experiență nu l-a pus la pământ, ci l-a ajutat să devină bărbatul puternic pe care îl admirăm cu toții în filme.

„Game of Thrones” i-a salvat viața

Actorul s-a alăturat distribuției încă de la începutul filmărilor, în 2010. A primit rolul lui Sandor „The Hound” Clegane în 2009, după ce a participat la audițiile organizate la Londra. A fost ales de producători după ce a interpretat fidel personajul.

Rory McCann a rememorat acel moment care i-a schimbat viața. Susține că a ajuns pe grabă la audiție și a învățat monologul într-un timp foarte scurt. Când a intrat în camera unde se dădea proba, era tensionat și acest lucru l-a ajutat la interpretarea intensă și furioasă a personajului. Se pare că acest lucru i-a adus rolul din „Urzeala tronurilor”.

„Cred că am obținut rolul doar pentru că sora mea a dat-o în bară. Trebuia să printeze textul pentru discursul de la audiție, dar mi-a trimis unul greșit, doar două sau trei rânduri, atât. Era vorba de un discurs lung pentru Câine, despre cum s-a ars la față. A trebuit să amân întâlnirea cu patru ore ca să îl pot învăța. Eram al naibii de furios. Când am intrat în cameră, m-am dezlănțuit. Eram furios, dar se pare că a funcționat”, a mărturisit acesta, potrivit screenrant.com.

Rory McCann își face greu o iubită

În trecut, actorul a vorbit despre viața sa sentimentală pentru publicația The Scotsman. Acesta susține că stilul său de viață nomad nu îi permite să aibă o relație amoroasă. Faptul că se mută frecvent pentru a filma îl împiedică să se atașeze emoțional de cineva.

„Sunt singur pentru că mă tot mut și nu prea pot să mă atașez. […] Am trăit în Islanda un an și acolo era normal, îmi plăcea abordarea lor”, a spus el pentru sursa citată.

Actorul este apropiat de sora și mama sa

În vârstă de 57 de ani, actorul are o legătură extrem de apropiată cu familia sa. Susține că mama și sora lui au avut un rol major în cariera sa de actor.

„(n.r. Mama este) cea mai importantă femeie din viața mea… fana mea numărul 1”, susține Rory McCann.

Mama lui l-a susținut în cele mai grele momente din viața sa și chiar a fost prezentă la câteva premiere, unde a avut ocazia să o vadă personal pe Angelina Jolie. Sora lui Rory McCann lucrează în industria filmului și ea, în domeniul costumelor. Cei doi sunt foarte apropiați și, când se întâlnesc pe platourile de filmare, comunică „într-o limbă secretă” pe care doar ei o înțeleg.

