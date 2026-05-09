Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Actorul care a trecut de la dormit în cort la roluri de succes este de nerecunoscut în 2026. L-ai văzut în „Game of Thrones”

Actorul care a trecut de la dormit în cort la roluri de succes este de nerecunoscut în 2026. L-ai văzut în „Game of Thrones”

De: Irina Maria Daniela 09/05/2026 | 08:30
Actorul care a trecut de la dormit în cort la roluri de succes este de nerecunoscut în 2026. L-ai văzut în „Game of Thrones”
Actorul Rory McCann, care a trecut de la dormit în cort la roluri de succes, este de nerecunoscut în 2026. Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Actorul Rory McCann s-a schimbat radical în ultimii ani. Dar un lucru pe care puțini fani ai serialului „Game of Thrones” (Urzeala tronurilor) îl știu despre el este că, înainte de a primi roluri la Hollywood, a dormit în cort și a avut numeroase meserii interesante. Află, în rândurile următoare, cum a reușit să devină un mare actor!

Înainte să aibă parte de succes și roluri în filme de succes, Rory McCann a avut o viață desprinsă chiar din scenariile hollywoodiene. A trăit în condiții instabile, ajungând să doarmă și în cort din cauza lipsurilor materiale.

Actorul Rory McCann a dormit în cort

Înainte să ajungă vedetă, a fost un aventurier. Acesta a lucrat ca pictor, tâmplar și tăietor de lemne certificat. A fost implicat și în activități de escaladă, perioadă a vieții în care a fost remarcat de o producătoare și viața lui s-a schimbat radical.

În anul 1990, Rory McCann a trecut printr-un accident grav pe când avea doar 21 de ani. Se cățăra în Yorkshire și, la un moment dat, a rămas agățat de o bucată de stâncă, fără să își mai poată menține priza. Când mâna i-a cedat, a căzut de la aproximativ 21 de metri înălțime. S-a lovit grav la cap și și-a fracturat brațul, încheietura mâinii și gleznele. Cu toate acestea, a supraviețuit. Dar această experiență nu l-a pus la pământ, ci l-a ajutat să devină bărbatul puternic pe care îl admirăm cu toții în filme.

„Game of Thrones” i-a salvat viața

Actorul s-a alăturat distribuției încă de la începutul filmărilor, în 2010. A primit rolul lui Sandor „The Hound” Clegane în 2009, după ce a participat la audițiile organizate la Londra. A fost ales de producători după ce a interpretat fidel personajul.

Rory McCann a rememorat acel moment care i-a schimbat viața. Susține că a ajuns pe grabă la audiție și a învățat monologul într-un timp foarte scurt. Când a intrat în camera unde se dădea proba, era tensionat și acest lucru l-a ajutat la interpretarea intensă și furioasă a personajului. Se pare că acest lucru i-a adus rolul din „Urzeala tronurilor”.

„Cred că am obținut rolul doar pentru că sora mea a dat-o în bară. Trebuia să printeze textul pentru discursul de la audiție, dar mi-a trimis unul greșit, doar două sau trei rânduri, atât. Era vorba de un discurs lung pentru Câine, despre cum s-a ars la față. A trebuit să amân întâlnirea cu patru ore ca să îl pot învăța. Eram al naibii de furios. Când am intrat în cameră, m-am dezlănțuit. Eram furios, dar se pare că a funcționat”, a mărturisit acesta, potrivit screenrant.com.

Rory McCann a primit rolul lui Sandor „The Hound” Clegane în 2009. Sursa foto: Profimedia

Rory McCann își face greu o iubită

În trecut, actorul a vorbit despre viața sa sentimentală pentru publicația The Scotsman. Acesta susține că stilul său de viață nomad nu îi permite să aibă o relație amoroasă. Faptul că se mută frecvent pentru a filma îl împiedică să se atașeze emoțional de cineva.

„Sunt singur pentru că mă tot mut și nu prea pot să mă atașez. […] Am trăit în Islanda un an și acolo era normal, îmi plăcea abordarea lor”, a spus el pentru sursa citată.

Actorul este apropiat de sora și mama sa

În vârstă de 57 de ani, actorul are o legătură extrem de apropiată cu familia sa. Susține că mama și sora lui au avut un rol major în cariera sa de actor.

„(n.r. Mama este) cea mai importantă femeie din viața mea… fana mea numărul 1”, susține Rory McCann.

Mama lui l-a susținut în cele mai grele momente din viața sa și chiar a fost prezentă la câteva premiere, unde a avut ocazia să o vadă personal pe Angelina Jolie. Sora lui Rory McCann lucrează în industria filmului și ea, în domeniul costumelor. Cei doi sunt foarte apropiați și, când se întâlnesc pe platourile de filmare, comunică „într-o limbă secretă” pe care doar ei o înțeleg.

CITEȘTE ȘI:

Michael Patrick, actorul din Game of Thrones, a murit la 35 de ani

O româncă a jucat alături de actorii din Game of Thrones și Casa del Papel și face dezvăluiri din culise. Cum sunt, de fapt, starurile internaționale când se sting camerele

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Membrul Familiei Regale Britanice pe care îl vezi rar. De ce nu apare des alături de Regele Charles?
Showbiz internațional
Membrul Familiei Regale Britanice pe care îl vezi rar. De ce nu apare des alături de Regele Charles?
Doliu la BBC! Una dintre vedetele trustului a murit la doar 57 de ani. Care este cauza decesului
Showbiz internațional
Doliu la BBC! Una dintre vedetele trustului a murit la doar 57 de ani. Care este cauza decesului
Eurobarometru 2026: Românii, mai încrezători în UE decât în instituțiile proprii
Mediafax
Eurobarometru 2026: Românii, mai încrezători în UE decât în instituțiile proprii
De ce nu vor liberalii să renunțe la Ilie Bolojan, chiar dacă se destramă coaliția „pro-europeană. Un analist politic descifrează strategia partidului: „PNL nu-și taie singur creanga de sub picioare”
Gandul.ro
De ce nu vor liberalii să renunțe la Ilie Bolojan, chiar dacă se...
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul...
Cum îți treci casa pe numele copilului fără să îți pierzi dreptul de a locui în ea
Adevarul
Cum îți treci casa pe numele copilului fără să îți pierzi dreptul de...
VIDEO Imagini cu momentul capturării suspectului în crima din Bihor: Bărbatul era ascuns într-un lan de rapiță
Digi24
VIDEO Imagini cu momentul capturării suspectului în crima din Bihor: Bărbatul era ascuns...
Fraudă electorală absurdă în Germania: un primar a pierdut postul după ce l-a câștigat prin trișat inutil
Mediafax
Fraudă electorală absurdă în Germania: un primar a pierdut postul după ce l-a...
Parteneri
Noi imagini cu Laurette, după ce și-a făcut Aquafilling și a ajuns pe mâinile medicilor! Aceeași procedură a adus-o și pe Antonia în spital
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Noi imagini cu Laurette, după ce și-a făcut Aquafilling și a ajuns pe mâinile medicilor!...
FOTO. A pozat în bikini pentru a-și promova noua colecție premium
Prosport.ro
FOTO. A pozat în bikini pentru a-și promova noua colecție premium
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge de minune cu orice fel de carne
Click.ro
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge...
„Animalul politic” de la Apele Române a fost condamnat. Petru Avram a trimis utilajele statului pe terenul familiei lui Costel Alexe
Digi 24
„Animalul politic” de la Apele Române a fost condamnat. Petru Avram a trimis utilajele statului...
VIDEO Dronă navală misterioasă, descoperită în apropierea insulei Lefkada. Transporta explozibili și avea motorul pornit
Digi24
VIDEO Dronă navală misterioasă, descoperită în apropierea insulei Lefkada. Transporta explozibili și avea motorul pornit
Check engine aprins în bord: Cum conduci mașina în continuare?
Promotor.ro
Check engine aprins în bord: Cum conduci mașina în continuare?
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
go4it.ro
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
De ce nu vor liberalii să renunțe la Ilie Bolojan, chiar dacă se destramă coaliția „pro-europeană. Un analist politic descifrează strategia partidului: „PNL nu-și taie singur creanga de sub picioare”
Gandul.ro
De ce nu vor liberalii să renunțe la Ilie Bolojan, chiar dacă se destramă coaliția...
ULTIMA ORĂ
Celebra jucătoare de tenis și-a făcut iubit, după ce soţul milionar a înşelat-o și au divorțat. ...
Celebra jucătoare de tenis și-a făcut iubit, după ce soţul milionar a înşelat-o și au divorțat. Ce decizie a luat de data aceasta?
(P) Colecția NEXT pentru copii este acum disponibilă pe ixy.ro, cu livrare rapidă direct din România
(P) Colecția NEXT pentru copii este acum disponibilă pe ixy.ro, cu livrare rapidă direct din România
Ziua Europei, celebrată pe 9 mai. Cum a luat naștere UE și povestea aderării României la blocul ...
Ziua Europei, celebrată pe 9 mai. Cum a luat naștere UE și povestea aderării României la blocul comunitar
Cabral și soția lui au divorțat deja? Andreea Ibacka a renunțat la verighetă
Cabral și soția lui au divorțat deja? Andreea Ibacka a renunțat la verighetă
Câștigător Survivor 2026. Cine ia marele premiu de 100.000 euro oferit de Pro TV
Câștigător Survivor 2026. Cine ia marele premiu de 100.000 euro oferit de Pro TV
Cum scapi rapid de calcarul de pe robinet. Metoda fără chimicale recomandată de specialiști
Cum scapi rapid de calcarul de pe robinet. Metoda fără chimicale recomandată de specialiști
Vezi toate știrile