Acasă » Știri exclusiv » O româncă a jucat alături de actorii din Game of Thrones și Casa del Papel și face dezvăluiri din culise. Cum sunt, de fapt, starurile internaționale când se sting camerele

O româncă a jucat alături de actorii din Game of Thrones și Casa del Papel și face dezvăluiri din culise. Cum sunt, de fapt, starurile internaționale când se sting camerele

De: Loriana Dasoveanu 06/04/2026 | 14:29
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

O româncă a ajuns acolo unde puțini dintre noi pot spune că au fost! Deși nu are nicio treabă cu actoria și nu a jucat niciodată în niciun film, a reușit performanța ca primul ei rol să îl aibă într-o producție internațională. A ajuns în mijlocul starurilor de talie mondială, cum sunt actorii din Casa del Papel și din Game of Thrones, la evenimentul de lansare al unui film. A povestit totul pentru CANCAN.RO. Cum sunt actorii în realitate, atunci când camerele se sting și ce a uimit-o la ei, ne dezvăluie ea într-un interviu exclusiv. 

Roxana Nestian este o româncă ce ar putea fi invidiată de multe actrițe de la noi. Blonda a avut bucuria de a juca în filmul „Acel Martie”, o producție internațională ce îl are ca protagonist pe Luke Roberts, actorul din Game of Thrones (vezi interviu cu el aici), dar și alți actori de talie mondială. Iată cum a fost experiența, dar și ce a impresionat-o pe Roxana în Spania, la avanpremiera filmului.

Românca ne spune cum sunt actorii din Casa del Papel și Game of Thrones: „Sunt la nivel internațional, dar….”

CANCAN.RO: Roxana, ești o prezență care nu poate fi trecută cu vedere mai ales că am înțeles că pe lângă că ai onorat acest eveniment, ai avut și un rol în filmul „Acel Martie”? 

Roxana Nestian: Da, este prima experiență de genul, apar și eu într-o secvență din acest film și a fost o onoare pentru mine să fiu cooptată în această echipă internațională. E o primă experiență, eu sunt obișnuită cu camerele, dar este altceva când reușești să obții un rol.

CANCAN.RO: Cum ai reușit să obții acest rol? Ai fost la un casting? 

Roxana Nestian: Nu, nu am fost la un casting. Mi s-a propus de către autoarea cărții, Olivia Odăianu acest rol. Cunoscându-mă din lumea televiziunii, mi-a propus acest rol.

A jucat alături de Luke Roberts, actorul din Game of Thrones

CANCAN.RO: Ai avut emoții când ai lucrat cu actori de asemenea rang? 

Roxana Nestian: Nu am avut emoții. A fost o experiență interesantă și am filmat în țară, la Cluj, dar a fost interesantă lansarea filmului la nivel internațional, a fost în Spania, la castelul din Peñiscola. M-am întâlnit cu actorii internaționali din Casa del Papel, din Game of Thrones și vreau să spun că sunt niște oameni extraordinari. Sunt la nivel internațional, dar de o modestie ieșită din comun.

CANCAN.RO: Ce te-a impresionat cel mai tare? Mi-ai spus că erau modești, e vreun gest anume care ți-a atras atenția? 

Roxana Nestian: Faptul că mereu erau cu zâmbetul pe buze, se fotografiau cu toată lumea, vorbeau cu toți. Noi ne imaginăm că actorii internaționali sunt mereu cu gărzi de corp după ei, cu oameni din staff care să-i ajute să facă diverse lucruri, dar nu. Ei sunt niște oameni obișnuiți, ca toți ceilalți și mereu cu zâmbetul pe buze. Aș repeta experiența și mă gândesc să fac niște cursuri de actorie.

CANCAN.RO: De ce să vină oamenii să vadă filmul? 

Roxana Nestian: Eu merg foarte des la lansări de filme. Oamenii trebuie să vină să vadă pentru că este total diferit de ce s-a văzut până acum. În ultima perioadă s-au lansat multe comedii, de data asta vedem un thriller la nivel internațional, așa că oamenii pot să vină și să investească și în producțiile românești.

CITEȘTE ȘI: Luke Roberts: „Bucureștiul e fantastic”. A făcut ravagii în „Game of Thrones”, iar acum e îndrăgostit de România

ACCESEAZĂ ȘI: Actrița din România, care a jucat cu vedeta din „Game of Thrones”, înșelată de partener: „Am descoperit prin mesaje”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gigi Becali face legea printre muncitori și show pentru trecători. Latifundiarul din Pipera a coborât din Rolls și a preluat imediat „comanda”
Știri exclusiv
Gigi Becali face legea printre muncitori și show pentru trecători. Latifundiarul din Pipera a coborât din Rolls și…
Ce decizie importantă au luat Alexandra Stan și iubitul ei. Pregătiri intense înainte de venirea pe lume a micuței Eva
Știri exclusiv
Ce decizie importantă au luat Alexandra Stan și iubitul ei. Pregătiri intense înainte de venirea pe lume a…
Carnea de miel s-a scumpit și în Bulgaria, la fel ca și în România / „Crescătorul bulgar moare zâmbind, dar moare”
Mediafax
Carnea de miel s-a scumpit și în Bulgaria, la fel ca și în...
Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal, în aprilie 2026
Gandul.ro
Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal,...
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Zelenski, primit ca un erou în Siria. „Rusia nu a văzut niciodată așa ceva”
Adevarul
Zelenski, primit ca un erou în Siria. „Rusia nu a văzut niciodată așa...
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după...
Sfânta Lumină ajunge în România cu o cursă specială / O misiune sub semnul restricțiilor din Ierusalim
Mediafax
Sfânta Lumină ajunge în România cu o cursă specială / O misiune sub...
Parteneri
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. Locuiește în Timișoara, a ieșit din lumina reflectoarelor și e o prezență discretă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. Locuiește în Timișoara, a ieșit din lumina...
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ce eforturi a depus Valentin Sanfira pentru a-și salva relația? Codruța Filip face noi dezvăluiri: „L-am pus mereu pe primul loc”
Click.ro
Ce eforturi a depus Valentin Sanfira pentru a-și salva relația? Codruța Filip face noi dezvăluiri:...
Un general ucrainean care a dezertat și a luptat de partea Rusiei a fost ucis pe front, anunță Kievul
Digi 24
Un general ucrainean care a dezertat și a luptat de partea Rusiei a fost ucis...
Proiectul „Fiare de plug” și criza din Golful Persic: Cum ar putea SUA să folosească explozii nucleare ca să evite Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Proiectul „Fiare de plug” și criza din Golful Persic: Cum ar putea SUA să folosească...
Un Mercedes lăsat în service „s-a plimbat” pe la două baruri înainte de a fi oprit de proprietară. Poliția a intervenit
Promotor.ro
Un Mercedes lăsat în service „s-a plimbat” pe la două baruri înainte de a fi...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Descopera.ro
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal, în aprilie 2026
Gandul.ro
Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal, în aprilie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
S-a aflat cine este bărbatul găsit fără viață într-un canal colector. Ovidiu era profesor
S-a aflat cine este bărbatul găsit fără viață într-un canal colector. Ovidiu era profesor
Primele imagini de la Asia Express. Cum se descurcă cei 18 concurenți în Uzbekistan
Primele imagini de la Asia Express. Cum se descurcă cei 18 concurenți în Uzbekistan
Alertă în România! Daria Burlacu a dispărut fără urmă! Cine o vede să sune de urgență la 112
Alertă în România! Daria Burlacu a dispărut fără urmă! Cine o vede să sune de urgență la 112
Anunț trist de la Spitalul Universitar despre Mircea Lucescu. “Se desfășoară o întalnire complexă ...
Anunț trist de la Spitalul Universitar despre Mircea Lucescu. “Se desfășoară o întalnire complexă a personalului medical”
Cine l-a ucis, de fapt, pe medicul anestezist Cristian Staicu. O femeie a mărturisit tot
Cine l-a ucis, de fapt, pe medicul anestezist Cristian Staicu. O femeie a mărturisit tot
Exclusiv Rapid cu Grigore Sichitiu
Exclusiv Rapid cu Grigore Sichitiu
Vezi toate știrile