O româncă a jucat alături de actorii din Game of Thrones și Casa del Papel și face dezvăluiri din culise. Cum sunt, de fapt, starurile internaționale când se sting camerele

O româncă a ajuns acolo unde puțini dintre noi pot spune că au fost! Deși nu are nicio treabă cu actoria și nu a jucat niciodată în niciun film, a reușit performanța ca primul ei rol să îl aibă într-o producție internațională. A ajuns în mijlocul starurilor de talie mondială, cum sunt actorii din Casa del Papel și din Game of Thrones, la evenimentul de lansare al unui film. A povestit totul pentru CANCAN.RO. Cum sunt actorii în realitate, atunci când camerele se sting și ce a uimit-o la ei, ne dezvăluie ea într-un interviu exclusiv.

Roxana Nestian este o româncă ce ar putea fi invidiată de multe actrițe de la noi. Blonda a avut bucuria de a juca în filmul „Acel Martie”, o producție internațională ce îl are ca protagonist pe Luke Roberts, actorul din Game of Thrones (vezi interviu cu el aici), dar și alți actori de talie mondială. Iată cum a fost experiența, dar și ce a impresionat-o pe Roxana în Spania, la avanpremiera filmului.

Românca ne spune cum sunt actorii din Casa del Papel și Game of Thrones: „Sunt la nivel internațional, dar….”

CANCAN.RO: Roxana, ești o prezență care nu poate fi trecută cu vedere mai ales că am înțeles că pe lângă că ai onorat acest eveniment, ai avut și un rol în filmul „Acel Martie”?

Roxana Nestian: Da, este prima experiență de genul, apar și eu într-o secvență din acest film și a fost o onoare pentru mine să fiu cooptată în această echipă internațională. E o primă experiență, eu sunt obișnuită cu camerele, dar este altceva când reușești să obții un rol.

CANCAN.RO: Cum ai reușit să obții acest rol? Ai fost la un casting?

Roxana Nestian: Nu, nu am fost la un casting. Mi s-a propus de către autoarea cărții, Olivia Odăianu acest rol. Cunoscându-mă din lumea televiziunii, mi-a propus acest rol.

CANCAN.RO: Ai avut emoții când ai lucrat cu actori de asemenea rang?

Roxana Nestian: Nu am avut emoții. A fost o experiență interesantă și am filmat în țară, la Cluj, dar a fost interesantă lansarea filmului la nivel internațional, a fost în Spania, la castelul din Peñiscola. M-am întâlnit cu actorii internaționali din Casa del Papel, din Game of Thrones și vreau să spun că sunt niște oameni extraordinari. Sunt la nivel internațional, dar de o modestie ieșită din comun.

CANCAN.RO: Ce te-a impresionat cel mai tare? Mi-ai spus că erau modești, e vreun gest anume care ți-a atras atenția?

Roxana Nestian: Faptul că mereu erau cu zâmbetul pe buze, se fotografiau cu toată lumea, vorbeau cu toți. Noi ne imaginăm că actorii internaționali sunt mereu cu gărzi de corp după ei, cu oameni din staff care să-i ajute să facă diverse lucruri, dar nu. Ei sunt niște oameni obișnuiți, ca toți ceilalți și mereu cu zâmbetul pe buze. Aș repeta experiența și mă gândesc să fac niște cursuri de actorie.

CANCAN.RO: De ce să vină oamenii să vadă filmul?

Roxana Nestian: Eu merg foarte des la lansări de filme. Oamenii trebuie să vină să vadă pentru că este total diferit de ce s-a văzut până acum. În ultima perioadă s-au lansat multe comedii, de data asta vedem un thriller la nivel internațional, așa că oamenii pot să vină și să investească și în producțiile românești.

