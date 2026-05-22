Ionela, ultimul strigăt de ajutor. Mesajul transmis de prietena ei: „Îmi pare rău”

Tragedie fără margini într-o familie din Topoloveni, județul Argeș. Ionela Narcisa, mama a două fetițe, a ales să își pună capăt zilelor, lăsând în urmă o comunitate în stare de șoc. Femeia i s-a destăinuit unei prietene despre suferința prin care trecea, însă nimeni nu și-ar fi imaginat că aceasta avea să fie ultimul ei strigăt de ajutor.

Ionela Narcisa, în vârstă de 30 de ani, și-a pus capăt zilelor, lăsând în urmă două fetițe și o familie devastată de durere. Potrivit apropiaților, femeia era copleșită psihic și emoțional de problemele cu care se confrunta, însă nimeni nu a realizat cât de gravă era situația.

Tânăra mamă ar fi trecut printr-un episod sever de depresie postpartum, marcat de certuri și neînțelegeri cu soțul ei. În ultima perioadă, Ionela ar fi încercat să își facă vocea auzită, însă, potrivit apropiaților, presiunea emoțională acumulată a devenit mult prea greu de suportat. Astfel, Ionela a ajuns să se izoleze și să refuze orice ajutor din partea celor din jur.

Ionela, strigăt de ajutor înainte să se sinucidă

Una dintre prietenele sale a povestit că, înainte de a-și lua viața, a vorbit cu ea și i-a mărturisit cât de mult suferea. Femeia a publicat ulterior un mesaj în care spune că regretă faptul că nu a acordat mai multă atenție semnelor pe care prietena ei le dădea în lupta cu depresia. Ionela devenise mamă pentru a doua oară în urmă cu doar câteva luni, iar cei din jurul ei spun că primele schimbări majore au început să fie observate imediat după ce a născut.

„Dacă știam că pe 29 aprilie va fi ultima dată când îți văd ochii nu te-aș mai fi lăsat să pleci de la mine. Dacă știam acum câteva zile când mi-ai scris cât de tare suferi… Îmi pare rău ca n-am putut să fac mai mult, să te înțeleg mai mult, să te sprijin mai mult… dar e târziu pentru părerile de rău. În sufletul meu o să rămâi un om cum rar mi-a fost dat să întâlnesc. Drum lin către îngeri, suflet drag!” , a fost mesajul prietenei sale.

De ce boală suferea Ionela, tânăra care și-a luat viața? Două fetițe au rămas orfane de mamă

