Elevul de 15 ani din Bacău ar fi putut fi salvat. Ce spun profesorii

De: Emanuela Cristescu 22/05/2026 | 11:32
Au apărut noi informații despre elevul de 15 ani din comuna Buhoci, județul Bacău, care a murit joi, 21 mai, după ce s-a prăbușit brusc în curtea școlii, în timpul pauzei. Se pare că tânărul ar fi putut fi salvat dacă medicii veneau mai repede.

Primele informații arată că adolescentul, elev în clasa a VIII-a, ar fi mâncat un sandviș în pauză, iar la un moment dat s-ar fi înecat cu o bucată de mâncare. În doar câteva secunde, acesta s-ar fi prăbușit din senin în curtea școlii.

Cum a murit elevul de 15 ani

Cadrele didactice au intervenit imediat și au început manevrele de resuscitare, încercând să-l țină în viață până la sosirea ajutorului medical.

„Doamna de sport a început să îi facă masaj cardiac, doamna de Religie, domnul profesor Ciobanu s-au dus acolo, l-au tras”, a declarat învățătoarea băiatului, Iuliana Mihaela Roșu.

În lipsa unui cabinet medical în școală, două doctorițe din comună au fost chemate de urgență la fața locului, însă, în ciuda eforturilor, copilul nu a mai putut fi salvat. La ora 12:30 a fost apelat 112, însă prima ambulanță ajunsă ar fi fost fără medic, iar echipajul complet a sosit mai târziu, când starea elevului era deja critică.

Una dintre învățătoare a povestit că a cerut insistent trimiterea unei ambulanțe cu medic și terapie intensivă mobilă, susținând că situația depășea posibilitățile echipajului inițial.

„Când am văzut copilul în ce stare este, mi-am dat seama că nu este de competenţa doar a unei asistente şi am solicitat să trimită ambulanţă cu doctor şi cu ATI. Doamna asistentă se plângea că s-a murdărit de vomă. O atitudine recalcitrantă, nepăsătoare”, a declarat învăţătoarea băiatului.

Tânărul ar fi putut fi salvat

După minute bune de resuscitare, medicii au fost nevoiți să declare decesul adolescentului. Profesorii au spus că băiatul nu avea probleme de sănătate cunoscute și era un elev liniștit, fără antecedente medicale.

Autoritățile sanitare au transmis că intervenția s-a desfășurat conform protocoalelor, însă recunosc că deficitul de personal medical poate duce uneori la întârzieri în trimiterea echipajelor specializate.

„Două ore este mult… dar protocoalele au fost respectate”, au precizat reprezentanții serviciului de ambulanță.

Între timp, Departamentul pentru Situații de Urgență a trimis o echipă de control în județul Bacău pentru a verifica modul în care a fost gestionat cazul și intervenția echipajelor.

