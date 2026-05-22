Acasă » Știri » Farruko si DJ Snake se alătură lineup-ului GALAXIA – Trei zile de ritm latin, pop global și energie de festival, la NIBIRU

Farruko si DJ Snake se alătură lineup-ului GALAXIA – Trei zile de ritm latin, pop global și energie de festival, la NIBIRU

De: Irina Vlad 22/05/2026 | 11:22
Farruko si DJ Snake se alătură lineup-ului GALAXIA - Trei zile de ritm latin, pop global și energie de festival, la NIBIRU
Farruko si DJ Snake se alătură lineup-ului GALAXIA - Trei zile de ritm latin, pop global și energie de festival, la NIBIRU
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

17–19 iulie 2026 | NIBIRU Arena, Costinești, GALAXIA, festivalul care dă startul verii la NIBIRU, va avea loc în perioada 17–19 iulie și aduce în prim-plan un mix de muzică latino, pop internațional, dance și club culture, într-un format construit pentru publicul care caută experiențe unice, artiști recognoscibili și o vacanță dusă la intensitate maximă.

Festivalul face parte din NIBIRU, un oraș al entertainmentului construit în apropierea stațiunii Costinești. NIBIRU este gândit să funcționeze ca un oraș sezonier activ pe durata verii.
GALAXIA reunește artiști din zone muzicale diferite, dar uniți de același nivel de profesionalism, de hituri globale, refrene recognoscibile instant și show-uri construite amplu . În lineup se regăsesc deja nume precum Ozuna, Nicky Jam, HUGEL, INNA și Clean Bandit, iar festivalul îi anunță acum și pe Farruko și DJ Snake, două prezențe care reconfirmă dimensiunea internațională a evenimentului.

DJ Snake, unul dintre cele mai mari nume din muzica electronică și festival culture la nivel global, se alătură lineup-ului GALAXIA. Artistul francez este creatorul unora dintre cele mai mari hituri ale ultimului deceniu, precum „Lean On”, „Taki Taki”, „Turn Down for What” sau „Let Me Love You”, iar show-urile sale sunt printre cele mai spectaculoase și energice din circuitul internațional de festivaluri.

Farruko intră în lineup-ul GALAXIA cu un stil care se așază în zona de sound latin și urban care definește direcția festivalului. Acesta este unul dintre artiștii care au dus muzica urbană portoricană din zona de reggaeton către mainstreamul global, printr-un stil eclectic care combină reggaeton, Latin trap, dancehall și pop tropical. Abonamentele pentru festival sunt disponibile la prețul de 349 RON, iar biletele de o zi pornesc de la 130 RON. De la 1 iunie, prețul abonamentului va crește la 399 RON.

Farruko si DJ Snake se alătură lineup-ului GALAXIA – Trei zile de ritm latin, pop global și energie de festival, la NIBIRU

Un format construit pentru vară

GALAXIA este gândit ca unul dintre festivalurile care dau tonul verii NIBIRU și care pornesc sezonul de 46 de zile de distractie: diversitate muzicală, entertainment la scară mare și accesibilitate pentru un public extins. Festivalul face parte dintr-o serie de evenimente care vor avea loc pe tot parcursul verii, în care fiecare concept este construit în detaliu pentru a oferi o nouă dimensiune experienței de pe litoral.

NIBIRU aduce litoralului românesc un loc care să dea sens verii, să aducă oamenii împreună și să transforme serile în amintiri. Astfel, Costineștiul recapătă energia unui loc viu, în care distracția, muzica și experiențele de vară se întâlnesc pentru publicul care vrea să trăiască vara din plin. GALAXIA este o invitație la o vară intensă, plină de ritm, emoție și momente care rămân și după ce se termină perioada estivală.

Prin GALAXIA, NIBIRU consolidează componenta de festival internațional din cadrul proiectului și deschide sezonul cu un concept orientat spre entertainment la cel mai înalt nivel, ritm susținut și relevanță globală. Festivalul vine să completeze un calendar plin pe tot parcursul veriii, de la evenimente tematice și seri-concept până la experiențe recurente pe scenele permanente din cadrul stațiunii.

Proiectul pune accent pe accesibilitate, varietate și capacitatea de a aduce în același spațiu publicuri diferite, cu gusturi diferite. Astfel, GALAXIA este construit ca o experiență care poate atrage atât publicul tânăr conectat la scena globală, cât și oameni care caută pur și simplu trei zile de muzică recognoscibilă și atmosferă de vacanță.

“GALAXIA e genul de festival în care auzi într-un singur weekend piese pe care le știi de ani întregi, artiști pe care îi vezi de obicei doar pe marile scene internaționale și energia aceea care transformă complet începutul verii. “ – Selly

Despre NIBIRU

NIBIRU este un proiect de entertainment dezvoltat pe litoralul românesc, în zona Costinești, construit ca o locație integrată care reunește festivaluri, concerte și experiențe tematice într-un calendar extins de vară. Sezonul 2026 include evenimente precum GALAXIA, NEBULA X, K-Pop Days, Rock Days, Stardust și RETROGRADE, alături de scene și formate recurente care mențin experiența activă pe toată durata verii.

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Dani Oțil, dezvăluire neașteptată. Ce i-a spus Mihaela Rădulescu înainte să se despartă? Replica l-a marcat pe viață
Știri
Dani Oțil, dezvăluire neașteptată. Ce i-a spus Mihaela Rădulescu înainte să se despartă? Replica l-a marcat pe viață
Planul AUR pentru revigorarea pensiilor. Legea care îi ajută pe toți pensionarii din România
Știri
Planul AUR pentru revigorarea pensiilor. Legea care îi ajută pe toți pensionarii din România
Prințul Andrew, vizat de o anchetă pentru presupuse infracțiuni sexuale chiar la reședința regală
Mediafax
Prințul Andrew, vizat de o anchetă pentru presupuse infracțiuni sexuale chiar la reședința...
N-au venit specialiștii, au dat năvală USR-iștii. Cei care se luptau cu numirile politice la companiile de stat au acaparat majoritatea consiliilor de administrație. În ultimele zile la guvernare, miniștrii USR și-au numit colegii pe oriunde au mai apucat
Gandul.ro
N-au venit specialiștii, au dat năvală USR-iștii. Cei care se luptau cu numirile...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei 75 de ani de căsnicie. „Era ceva tacit”
Adevarul
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei...
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
Digi24
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei...
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea lui
Mediafax
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea...
Parteneri
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi și ce viață duce departe de televiziune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi și ce viață duce departe...
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”
Click.ro
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre...
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă la creșă și a rămas închisă în mașină ore întregi
Digi 24
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă...
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit România doar 3 puncte la Eurovision
Digi24
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a...
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din...
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Descopera.ro
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
N-au venit specialiștii, au dat năvală USR-iștii. Cei care se luptau cu numirile politice la companiile de stat au acaparat majoritatea consiliilor de administrație. În ultimele zile la guvernare, miniștrii USR și-au numit colegii pe oriunde au mai apucat
Gandul.ro
N-au venit specialiștii, au dat năvală USR-iștii. Cei care se luptau cu numirile politice la...
ULTIMA ORĂ
Dani Oțil, dezvăluire neașteptată. Ce i-a spus Mihaela Rădulescu înainte să se despartă? Replica ...
Dani Oțil, dezvăluire neașteptată. Ce i-a spus Mihaela Rădulescu înainte să se despartă? Replica l-a marcat pe viață
Planul AUR pentru revigorarea pensiilor. Legea care îi ajută pe toți pensionarii din România
Planul AUR pentru revigorarea pensiilor. Legea care îi ajută pe toți pensionarii din România
Ionela, ultimul strigăt de ajutor. Mesajul transmis de prietena ei: „Îmi pare rău”
Ionela, ultimul strigăt de ajutor. Mesajul transmis de prietena ei: „Îmi pare rău”
Previziuni complete pentru a doua parte a lui 2026. Astrologul Sanda Ionescu, la „Altceva cu Adrian ...
Previziuni complete pentru a doua parte a lui 2026. Astrologul Sanda Ionescu, la „Altceva cu Adrian Artene”: „Traversăm o perioadă apocaliptică”
Elevul de 15 ani din Bacău ar fi putut fi salvat. Ce spun profesorii
Elevul de 15 ani din Bacău ar fi putut fi salvat. Ce spun profesorii
Surpriză emoționantă pentru Codruța Filip de ziua numelui. Artista a primit un buchet care a schimbat ...
Surpriză emoționantă pentru Codruța Filip de ziua numelui. Artista a primit un buchet care a schimbat tonul zilei
Vezi toate știrile