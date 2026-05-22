Acasă » Altceva Podcast » Previziuni complete pentru a doua parte a lui 2026. Astrologul Sanda Ionescu, la „Altceva cu Adrian Artene”: „Traversăm o perioadă apocaliptică”

Previziuni complete pentru a doua parte a lui 2026. Astrologul Sanda Ionescu, la „Altceva cu Adrian Artene”: „Traversăm o perioadă apocaliptică”

De: Irina Vlad 22/05/2026 | 11:34
Previziuni complete pentru a doua parte a lui 2026. Astrologul Sanda Ionescu, la „Altceva cu Adrian Artene”: „Traversăm o perioadă apocaliptică”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Canalul de YouTube al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” va găzdui, sâmbătă, 23 mai, începând cu ora 19:00, un dialog încărcat de revelații și previziuni care ne privesc pe toți. În a doua jumătate a unui an 2026, cu dinamici globale și transformări profunde, este momentul să privim dincolo de realitatea imediată și să înțelegem ce ne rezervă astrele.

Invitata celei mai noi ediții ”Altceva” este un nume incontestabil în domeniul astrologiei. Sanda Ionescu este singurul astrolog român care a devenit membru al renumitei organizații internaționale „Astrological Association”, o recunoaștere care garantează rigoarea, profunzimea și acuratețea analizelor sale.

„Într-o lume aflată într-o continuă dinamică, în care reperele par să se destabilizeze de la o zi la alta, avem nevoie mai mult ca oricând de claritate și de o busolă. Dialogul cu Sanda Ionescu nu este doar o simplă discuție despre zodii, ci o analiză profundă a timpurilor pe care le trăim, un ghid esențial pentru lunile ce vor urma și o oportunitate de a înțelege sensul ascuns al marilor schimbări care ne bat la ușă”, a subliniat jurnalistul Adrian Artene.

Previziuni complete pentru a doua parte a lui 2026. Astrologul Sanda Ionescu, la „Altceva cu Adrian Artene”

O „perioadă apocaliptică” și marile frământări din România

Discuția de sâmbătă seară va aborda subiecte de un impact major, pornind de la premisa că tot ceea ce se întâmplă acum în lume, oricât de bizar ar părea, este de fapt necesar pentru evoluția noastră. Cu toate acestea, previziunile Sandei Ionescu nu sunt lipsite de avertismente dure. Aceasta trage un semnal de alarmă și susține că traversăm o adevărată „perioadă apocaliptică”, în care omenirea pare urmărită de pericolul autodistrugerii. Nici contextul național nu va fi ocolit de această dinamică a schimbării.

Invitatul ”Altceva” va dezvălui ce frământări majore vor avea loc în România în lunile următoare, subliniind totodată un scenariu politic neașteptat: „România va intra într-o nouă formă de conducere”. Dincolo de reconfigurările de la vârful puterii, analiza astrologică aduce în prim-plan și provocări pragmatice, de la afecțiunile medicale la care suntem predispuși în lunile ce urmează, până la un avertisment economic sever: „va fi penurie alimentară”.

Horoscopul complet pentru a doua jumătate a anului 2026

Dincolo de contextul global și național, Sanda Ionescu a realizat o analiză detaliată dedicată fiecărei zodii în parte, oferind un ghid de supraviețuire și reușită pentru lunile care urmează. Astfel, aflăm că viitorul sună extrem de promițător pentru Berbeci, care se vor bucura de trei ani plini de beneficii majore, în timp ce taurii și gemenii vor avea de înfruntat lecții de viață dure, dar absolut necesare. Universul pare să împartă destinele în mod contrastant și în cazul următoarelor zodii: în timp ce racii se vor vedea provocați de diverse probleme, leii vor fi clar favorizați de astre.

Nici pentru fecioare perioada următoare nu va fi una simplă, aducând la orizont obstacole mari, o dinamică tensionată fiind prevăzută și pentru balanțe. Pentru scorpioni, săgetători și capricorni, astrologul a pregătit un set de sfaturi strategice menite să îi ajute să navigheze apele tulburi ale acestui an. La finalul cercului zodiacal, vărsătorii sunt numiți, fără doar și poate, „avantajații horoscopului”, bucurându-se de o protecție astrală deosebită, în timp ce peștii sunt îndemnați să profite din plin de această perioadă, deoarece pot deveni cei mai creativi nativi din întregul zodiac.

Așadar, membrii comunități „Altceva” și nu doar ei sunt invitați să nu rateze această premieră, care va avea loc sâmbătă, 23 mai, de la ora 19:00, pe canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene”. Fiți și voi parte din comunitatea „Altceva” și descoperiți ce vă rezervă viitorul și cum vă puteți pregăti pentru el!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Avertizări ANM de vreme severă. Unde sunt așteptate furtuni, vijelii și grindină
Știri
Avertizări ANM de vreme severă. Unde sunt așteptate furtuni, vijelii și grindină
Cum s-a schimbat viața Lilianei Ștefan. EX-soția lui Dan Bittman vorbește despre momentele care au marcat-o profund: „Va fi întotdeauna parte din mine”
Exclusiv
Cum s-a schimbat viața Lilianei Ștefan. EX-soția lui Dan Bittman vorbește despre momentele care au marcat-o profund: „Va…
Prințul Andrew, vizat de o anchetă pentru presupuse infracțiuni sexuale chiar la reședința regală
Mediafax
Prințul Andrew, vizat de o anchetă pentru presupuse infracțiuni sexuale chiar la reședința...
N-au venit specialiștii, au dat năvală USR-iștii. Cei care se luptau cu numirile politice la companiile de stat au acaparat majoritatea consiliilor de administrație. În ultimele zile la guvernare, miniștrii USR și-au numit colegii pe oriunde au mai apucat
Gandul.ro
N-au venit specialiștii, au dat năvală USR-iștii. Cei care se luptau cu numirile...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei 75 de ani de căsnicie. „Era ceva tacit”
Adevarul
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei...
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
Digi24
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei...
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea lui
Mediafax
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea...
Parteneri
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi și ce viață duce departe de televiziune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi și ce viață duce departe...
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”
Click.ro
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre...
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă la creșă și a rămas închisă în mașină ore întregi
Digi 24
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă...
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit România doar 3 puncte la Eurovision
Digi24
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a...
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din...
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Descopera.ro
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
N-au venit specialiștii, au dat năvală USR-iștii. Cei care se luptau cu numirile politice la companiile de stat au acaparat majoritatea consiliilor de administrație. În ultimele zile la guvernare, miniștrii USR și-au numit colegii pe oriunde au mai apucat
Gandul.ro
N-au venit specialiștii, au dat năvală USR-iștii. Cei care se luptau cu numirile politice la...
ULTIMA ORĂ
Dani Oțil, dezvăluire neașteptată. Ce i-a spus Mihaela Rădulescu înainte să se despartă? Replica ...
Dani Oțil, dezvăluire neașteptată. Ce i-a spus Mihaela Rădulescu înainte să se despartă? Replica l-a marcat pe viață
Planul AUR pentru revigorarea pensiilor. Legea care îi ajută pe toți pensionarii din România
Planul AUR pentru revigorarea pensiilor. Legea care îi ajută pe toți pensionarii din România
Ionela, ultimul strigăt de ajutor. Mesajul transmis de prietena ei: „Îmi pare rău”
Ionela, ultimul strigăt de ajutor. Mesajul transmis de prietena ei: „Îmi pare rău”
Elevul de 15 ani din Bacău ar fi putut fi salvat. Ce spun profesorii
Elevul de 15 ani din Bacău ar fi putut fi salvat. Ce spun profesorii
Surpriză emoționantă pentru Codruța Filip de ziua numelui. Artista a primit un buchet care a schimbat ...
Surpriză emoționantă pentru Codruța Filip de ziua numelui. Artista a primit un buchet care a schimbat tonul zilei
Farruko si DJ Snake se alătură lineup-ului GALAXIA – Trei zile de ritm latin, pop global și ...
Farruko si DJ Snake se alătură lineup-ului GALAXIA – Trei zile de ritm latin, pop global și energie de festival, la NIBIRU
Vezi toate știrile