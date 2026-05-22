De ce boală suferea Ionela, tânăra care și-a luat viața? Două fetițe au rămas orfane de mamă

De: David Ioan 22/05/2026 | 10:32
Comunitatea din Topoloveni, județul Argeș, este marcată de o tragedie profundă după ce Ionela Narcisa, o tânără mamă, și-a pus capăt zilelor. Femeia era căsătorită și avea două fetițe, iar vestea morții sale a provocat un val de reacții în rândul rudelor, prietenilor și vecinilor care o știau ca pe o persoană liniștită și dedicată copiilor.

Potrivit apropiaților, Ionela se confrunta de mai mult timp cu probleme personale care o afectau puternic. Surse din anturajul ei susțin că tânăra ar fi trecut printr-o depresie postnatală și că în familie existau tensiuni constante. Prietenele au povestit că între Ionela și soțul ei apăreau frecvent neînțelegeri, însă femeia alegea de fiecare dată să se întoarcă acasă pentru binele celor mici.

Moartea ei a generat numeroase mesaje de regret și durere. O prietenă a transmis un mesaj emoționant, în care își exprimă neputința de a fi înțeles suferința Ionelei:

„Dacă știam că pe 29 aprilie va fi ultima dată când îți văd ochii, nu te-aș mai fi lăsat să pleci de la mine. Dacă știam acum câteva zile când mi-ai scris, cât de tare suferi… Îmi pare rău că n-am putut să fac mai mult, să te înțeleg mai mult, să te sprijin mai mult, dar e târziu pentru părerile de rău. În sufletul meu o să rămâi un om cum rar mi-a fost dat să întâlnesc. Drum lin către îngeri, suflet drag!”

O altă prietenă a rememorat legătura lor din adolescență și a vorbit despre impactul pe care Ionela l-a avut asupra ei:

„Nu știu dacă există cuvinte potrivite pentru asta. E ciudat cum oamenii se îndepărtează în timp, dar unele legături nu dispar niciodată cu adevărat. Deși timpul și viața ne-au dus pe drumuri diferite, pentru mine ai rămas aceeași persoană, un om bun cu suflet cald, care atunci când eram mai mică, încerca să mă protejeze ca pe propria soră. Îmi pare rău că ai dus atâtea singură. Sper să fi găsit liniștea pe care nu ai avut-o aici… Drum lin, Ionela Narcisa”.

Trupul neînsuflețit al tinerei mame a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, procedură care va stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Moartea Ionelei a lăsat în urmă două fetițe și o familie îndurerată, iar comunitatea din Argeș încearcă să înțeleagă cum o tânără considerată puternică a ajuns să își încheie viața în acest mod.

