Gigi Becali a făcut anunțul despre noul premier, după ce a mers la Cotroceni. Dezvăluiri în urma discuției cu Nicușor Dan

Președintele a invitat joi la consultări și grupurile parlamentare formate din foști membri ai altor partide, deși această procedură nu este prevăzută explicit în Constituție. Între cei prezenți s-a aflat și Gigi Becali, care a oferit declarații ample după întâlnire.

Gigi Becali, devenit parlamentar neafiliat după plecarea din AUR, a participat la discuțiile de la Palatul Cotroceni și a afirmat că dialogul cu președintele Nicușor Dan a fost unul „mai mult despre viață”. L-a descris pe șeful statului drept un om „cuminte și liniștit”, pe care îl consideră mai potrivit decât predecesorii săi și a anunțat că îi va susține propunerea de premier, invocând „înțelepciunea” acestuia.

Gigi Becali a făcut anunțul despre noul premier, după ce a mers la Cotroceni

El a precizat că nu are interese personale și că va vota nominalizarea președintelui.

„Eu votez ce nominalizează președintele. Că de-aia am venit. N-am niciun interes, nimic, eu sunt Becali. Nu poate să aibă împărat interes la președinte, că eu sunt împărat. Dar eu ce nominalizează președintele, eu votez. Adică merg pe înțelepciunea lui. Deși eu sunt împărat, văd că el e mai înțelept, mai cuminte, mai liniștit, văd că face treabă bună”, a declarat Becali.

Acesta a continuat cu o comparație între actualul președinte și cei anteriori.

„Am avut până acum președinți… știți cum i-am avut. Domnul președinte e cuminte, e liniștit. Și i-am zis Până la urma, e mai bine de 1000 de ori ca dumneata. Fiindcă acolo unde e omul bun, vine Dumnezeu și pune el mâna. Și va pune Dumnezeu mâna pe mintea lui și va face, o să vedeți, așa cum este de blând, de cuminte”, a spus Gigi Becali.

Dezvăluiri în urma discuției cu Nicușor Dan

Omul de afaceri a relatat și o parte din discuția cu Nicușor Dan, susținând că președintele i-ar fi spus că anumite grupări din PNL ar accepta un Guvern minoritar, dar „le e frică de Bolojan”. Becali a afirmat că i-a oferit un sfat direct șefului statului:

„Să vă dau din casă… și președintele mi-a spus domnule, PNL ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un Guvern, și minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan. I-am zis păi fă-i să le fie frică de dumneata, nu de Bolojan. Chiar stă o țară în loc de Bolojan? Păi ia-l pe Bolojan. Ăsta a fost sfatul meu”.

Parlamentarii neafiliați au avut poziții diferite în cadrul consultărilor cu președintele Nicușor Dan privind situația politică actuală

